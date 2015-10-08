Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Декоративный заборчик для клумбы – надежное украшение для вашего сада

Shunny_Star Shunny_Star
Volker Michael, Volker Michael Photography Volker Michael Photography Сад в стиле модерн
Loading admin actions …

В прошлые времена, когда человек слышал слово «забор» или «ограждение» у него возникала ассоциация с чем-то запретным, не позволяющим пройти на какую-либо территорию. Испокон веков человек стремился к самосохранению, и это было одним из главных условий выжить в этом сложном мире, поэтому, чтобы обезопасить себя, люди воздвигали разного рода заградительные сооружения из поваленных деревьев, строя крепости и, конечно, заборы.

В настоящее время, ограждения перестали выполнять свои прямые функции. Однако функциональность ограждений не потерялась, даже, наоборот, расширилась: заборчики продолжают «работать» на людей уже не только конструктивно, но и эстетически. Люди, имеющие свой приусадебный участок, имеют возможность посадить растения перед домом и, конечно, понимают необходимость применения таких мини-оградок от животных или непрошеных гостей. Декоративные заборчики используются не только для выполнения защитной функции, но и в качестве элемента экстерьера при озеленении вашего жилища, делая клумбу более ухоженной и аккуратной.

Декоративные заборчики пестрят своим разнообразием, а строительные магазины способны удовлетворить прихоть любого покупателя. Однако, эксклюзивом можно считать лишь работу ручного производства. Ограды изготавливаются из различных материалов: дерева, пластика, металла, камня и кирпича. Также при изготовлении заборчиков могут использоваться подручные материалы. Декоративные заборчики для клумбы могут быть выполнены в разных стилях по индивидуальному заказу покупателя.

Плетеная изгородь

Дом, Николай Карачев Николай Карачев Сад в классическом стиле
Николай Карачев

Дом

Николай Карачев
Николай Карачев
Николай Карачев

Плетеные ограждения смотрятся очень изящно и романтично, подчеркивая красоту очаровательной клумбочки. Наши садовники рекомендуют прутья ивы обрезать в самом начале весны, поскольку в это как раз тот период, когда прутья очень гибкие, позволяющие создать ограду любой формы. Кроме того, что такие декоративные заборчики для клумбы служат эстетически, они еще и практичны. Они легкомогут удерживать растения на одном уровне, не позволяя им разрастаться за пределы вашей клумбы. Этот вид ограждений абсолютно не требует денежных затрат, только времени, терпения и кропотливой работы. Прутья очищают от коры и подрезают до одной длины. Колышки оплетаются по принципу плетения корзин, пропуская прутья то спереди колышек, то позади. Затраченное время на изготовление ивового плетня конечно будет того стоить, радуя глаз каждого гостя.

Морской стиль

Карельская усадьба, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в стиле кантри
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Карельская усадьба

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Обрамление прекрасных цветников заборчиками из деревянных бревнышек является одним из самых простых приемов достижения финального штриха всего ландшафтного дизайна. Декоративный заборчик для клумбы из таких бревен является частью всех элементов сада, формируя его целостность. Подготавливают бревнышки одинакового размера, предварительно очищая от коры. А чтобы избежать гниения и развития лишайников на поверхности, дерево обрабатывают специальным раствором-антисептиком. Установив бревнышки, можно украсить ограждение, используя толстый, морской канат, что, несомненно, придаст саду оригинальности. Сделав все необходимые процедуры по защите забора от влаги можно расслабиться и наслаждаться результатом долгие годы.

Деревянный заборчик

Карельская усадьба, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в стиле кантри
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Карельская усадьба

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Часто, вовремя или после строительства, остается множество деревянных обрезок из досок, которым легко можно найти применение. Обработав дерево, можно создать классическое ограждение, сохранив, при этом, немалую сумму денег. Декоративный заборчик для клумбы будет весьма эффектно смотреться, прекрасно сочетаясь с деревянными скамейками и лежаками, сделанные в том же стиле.

Забор из булыжников

Kräuterspirale, Raum-Künstler.in Raum-Künstler.in Сад в средиземноморском стиле
Raum-Künstler.in

Raum-Künstler.in
Raum-Künstler.in
Raum-Künstler.in

В ландшафтном дизайне довольно популярными являются применения камней, природного происхождения. Натуральный материал благодаря своей естественной красоте подойдет к дизайну любого сада. Из таких камней можно построить любую дорожку, бордюр, выложить ограждение и даже оформить мозаику. Плоские по форме камни можно зацементировать, чтобы они крепко держали нужную форму, однако, если бордюр невысокий, то достаточно их просто аккуратно уложить. Натуральный камень используется в ландшафтном дизайне в японском стиле, являясь неотъемлемым элементом композиции. Каменный декоративный заборчик для клумбы украсит любой сад, придав ему гармонию и восточное настроение.

Пластиковая оградка

Jardines pequeños | Trucos para ampliar espacios | El "Circulo Mágico", Zen Ambient Zen Ambient Сад в рустикальном стиле
Zen Ambient

Zen Ambient
Zen Ambient
Zen Ambient

В последнее время пластиковые декоративные заборчики для клумб начали набирать популярность. Пластик обладает рядом преимуществ: устойчив к перепадам температур, имеет невысокую цену, долговечен, что делает его иногда предпочтительнее натуральных материалов. Установка таких заборчиков происходит очень быстро, не требуя особых усилий. Благодаря обработке специальными материалами, такая ограда не выцветает под солнечными лучами. Простота и сдержанность стиля ничем не хуже деревянного ограждения. Материал абсолютно безопасен и гибок, что отлично подходит для детского уголка, снизив возможность ранения до минимума. Такая ограда может стать уютным дополнением любого дачного домика либо роскошного коттеджа. Заборчики из искусственного материала отлично впишутся в такие ландшафтные стили, как минимализм, модерн и барокко.

Живая изгородь

Volker Michael, Volker Michael Photography Volker Michael Photography Сад в стиле модерн
Volker Michael Photography

Volker Michael Photography
Volker Michael Photography
Volker Michael Photography

Низкий бордюр из жестких растений станет фантастическим декоративным заборчиком для клумбы. Окантовка живыми растениями используется любителями мусульманского стиля, превращая любой сад в райский уголок. Стоит отметить, что зеленое ограждение совсем не требует крупных денежных вложений. Подобное оформление экстерьера прекрасно располагает к отдыху и релаксации. Следует с особой тщательностью выбирать растения для живой изгороди, чтобы растения не поддавались сорнякам и хорошо формировали крону. Чаще всего используют дерен и тую. Когда изгородь крепнет, поддерживать красоту совершенно просто. В процессе стрижки можно придать любую форму от обычных бордюров до больших фигур.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Металлический декоративный заборчик

зона отдыха на соточке, TOPOS TOPOS Сад в классическом стиле
TOPOS

зона отдыха на соточке

TOPOS
TOPOS
TOPOS

Металлические заборы применяются наравне с деревянными, отличаясь большей долговечностью. Ажурные ограды из металла не только украсят ваш сад, но и подчеркнут красоту кустарников, незаметно вписавшись в экстерьер. Металлические декоративные заборчики для клумб обычно бывают литые, кованые либо сварочные, изготовленные из железа и чугуна. Кованые решетки обязательно поддержат любые вьющиеся растения и их тонкие стебли. Ограды из металла подходят для ландшафтов с романтическим стилем, придав им еще большую эмоциональность. Вместе с цветочными кустарниками, металлические заборчики помогут добиться настоящей гармонии в экстерьере.

Ограда из камня

giardini mediterranei, italiagiardini italiagiardini Сад в средиземноморском стиле
italiagiardini

italiagiardini
italiagiardini
italiagiardini

Каменно-кирпичная ограда является одним из простейших вариантов создания декоративных заборов. В этом случае бетонный раствор можно не использовать, т.к. кирпичики и так будут плотно держаться. Если же делать ограду более высокую, необходимо заливать фундамент, предварительно выкопав траншею и укреплять цементом каждый ряд кирпичей. Так, песчаник придаст палисадникам чувство ухоженности и индивидуальности.

Заборчик с собственным охраником

small garden 「散歩に行こう♪」, Green Style Forest Green Style Forest Сад в эклектичном стиле
Green Style Forest

Green Style Forest
Green Style Forest
Green Style Forest

Какой бы декоративный заборчик для клумбы вы ни выбрали бы, его всегда можно украсить дополнительными элементами декора. К примеру, можно установить будку и посадить туда настоящего охраника, который не только будет следить за безопасностью, а и придаст уюта всему экстерьеру.

Ах какие разные они…

Country Family Garden With Oriental Water Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design Сад в стиле кантри
Cherry Mills Garden Design

Country Family Garden With Oriental Water Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

Декоративный заборчик для клумбы может быть абсолютно любой, главное, чтобы он подходил под общий антураж дома и нравился вам. Это может быть невысокие брусья, камни или же арка с изысканными воротами. В любом случае, он поможет создать свой гармоничный и красочный мини-ландшафт, где смогут присутствовать разные виды растений, и вместе с тем подчеркнуть их обособленность. А о том, как посадить растения самостоятельно, вы можете узнать из нашей Книги идей Деревья в саду – правила посадки

Как выбрать мангалы для дачи
А вам какой заборчик нравится?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо