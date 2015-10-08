Декоративный заборчик для клумбы – надежное украшение для вашего сада

В прошлые времена, когда человек слышал слово «забор» или «ограждение» у него возникала ассоциация с чем-то запретным, не позволяющим пройти на какую-либо территорию. Испокон веков человек стремился к самосохранению, и это было одним из главных условий выжить в этом сложном мире, поэтому, чтобы обезопасить себя, люди воздвигали разного рода заградительные сооружения из поваленных деревьев, строя крепости и, конечно, заборы.
В настоящее время, ограждения перестали выполнять свои прямые функции. Однако функциональность ограждений не потерялась, даже, наоборот, расширилась: заборчики продолжают «работать» на людей уже не только конструктивно, но и эстетически. Люди, имеющие свой приусадебный участок, имеют возможность посадить растения перед домом и, конечно, понимают необходимость применения таких мини-оградок от животных или непрошеных гостей. Декоративные заборчики используются не только для выполнения защитной функции, но и в качестве элемента экстерьера при озеленении вашего жилища, делая клумбу более ухоженной и аккуратной.
Декоративные заборчики пестрят своим разнообразием, а строительные магазины способны удовлетворить прихоть любого покупателя. Однако, эксклюзивом можно считать лишь работу ручного производства. Ограды изготавливаются из различных материалов: дерева, пластика, металла, камня и кирпича. Также при изготовлении заборчиков могут использоваться подручные материалы. Декоративные заборчики для клумбы могут быть выполнены в разных стилях по индивидуальному заказу покупателя.
Плетеные ограждения смотрятся очень изящно и романтично, подчеркивая красоту очаровательной клумбочки. Наши садовники рекомендуют прутья ивы обрезать в самом начале весны, поскольку в это как раз тот период, когда прутья очень гибкие, позволяющие создать ограду любой формы. Кроме того, что такие декоративные заборчики для клумбы служат эстетически, они еще и практичны. Они легкомогут удерживать растения на одном уровне, не позволяя им разрастаться за пределы вашей клумбы. Этот вид ограждений абсолютно не требует денежных затрат, только времени, терпения и кропотливой работы. Прутья очищают от коры и подрезают до одной длины. Колышки оплетаются по принципу плетения корзин, пропуская прутья то спереди колышек, то позади. Затраченное время на изготовление ивового плетня конечно будет того стоить, радуя глаз каждого гостя.
Обрамление прекрасных цветников заборчиками из деревянных бревнышек является одним из самых простых приемов достижения финального штриха всего ландшафтного дизайна. Декоративный заборчик для клумбы из таких бревен является частью всех элементов сада, формируя его целостность. Подготавливают бревнышки одинакового размера, предварительно очищая от коры. А чтобы избежать гниения и развития лишайников на поверхности, дерево обрабатывают специальным раствором-антисептиком. Установив бревнышки, можно украсить ограждение, используя толстый, морской канат, что, несомненно, придаст саду оригинальности. Сделав все необходимые процедуры по защите забора от влаги можно расслабиться и наслаждаться результатом долгие годы.
Часто, вовремя или после строительства, остается множество деревянных обрезок из досок, которым легко можно найти применение. Обработав дерево, можно создать классическое ограждение, сохранив, при этом, немалую сумму денег. Декоративный заборчик для клумбы будет весьма эффектно смотреться, прекрасно сочетаясь с деревянными скамейками и лежаками, сделанные в том же стиле.
В ландшафтном дизайне довольно популярными являются применения камней, природного происхождения. Натуральный материал благодаря своей естественной красоте подойдет к дизайну любого сада. Из таких камней можно построить любую дорожку, бордюр, выложить ограждение и даже оформить мозаику. Плоские по форме камни можно зацементировать, чтобы они крепко держали нужную форму, однако, если бордюр невысокий, то достаточно их просто аккуратно уложить. Натуральный камень используется в ландшафтном дизайне в японском стиле, являясь неотъемлемым элементом композиции. Каменный декоративный заборчик для клумбы украсит любой сад, придав ему гармонию и восточное настроение.
В последнее время пластиковые декоративные заборчики для клумб начали набирать популярность. Пластик обладает рядом преимуществ: устойчив к перепадам температур, имеет невысокую цену, долговечен, что делает его иногда предпочтительнее натуральных материалов. Установка таких заборчиков происходит очень быстро, не требуя особых усилий. Благодаря обработке специальными материалами, такая ограда не выцветает под солнечными лучами. Простота и сдержанность стиля ничем не хуже деревянного ограждения. Материал абсолютно безопасен и гибок, что отлично подходит для детского уголка, снизив возможность ранения до минимума. Такая ограда может стать уютным дополнением любого дачного домика либо роскошного коттеджа. Заборчики из искусственного материала отлично впишутся в такие ландшафтные стили, как минимализм, модерн и барокко.
Низкий бордюр из жестких растений станет фантастическим декоративным заборчиком для клумбы. Окантовка живыми растениями используется любителями мусульманского стиля, превращая любой сад в райский уголок. Стоит отметить, что зеленое ограждение совсем не требует крупных денежных вложений. Подобное оформление экстерьера прекрасно располагает к отдыху и релаксации. Следует с особой тщательностью выбирать растения для живой изгороди, чтобы растения не поддавались сорнякам и хорошо формировали крону. Чаще всего используют дерен и тую. Когда изгородь крепнет, поддерживать красоту совершенно просто. В процессе стрижки можно придать любую форму от обычных бордюров до больших фигур.
Металлические заборы применяются наравне с деревянными, отличаясь большей долговечностью. Ажурные ограды из металла не только украсят ваш сад, но и подчеркнут красоту кустарников, незаметно вписавшись в экстерьер. Металлические декоративные заборчики для клумб обычно бывают литые, кованые либо сварочные, изготовленные из железа и чугуна. Кованые решетки обязательно поддержат любые вьющиеся растения и их тонкие стебли. Ограды из металла подходят для ландшафтов с романтическим стилем, придав им еще большую эмоциональность. Вместе с цветочными кустарниками, металлические заборчики помогут добиться настоящей гармонии в экстерьере.
Каменно-кирпичная ограда является одним из простейших вариантов создания декоративных заборов. В этом случае бетонный раствор можно не использовать, т.к. кирпичики и так будут плотно держаться. Если же делать ограду более высокую, необходимо заливать фундамент, предварительно выкопав траншею и укреплять цементом каждый ряд кирпичей. Так, песчаник придаст палисадникам чувство ухоженности и индивидуальности.
Какой бы декоративный заборчик для клумбы вы ни выбрали бы, его всегда можно украсить дополнительными элементами декора. К примеру, можно установить будку и посадить туда настоящего охраника, который не только будет
следить за безопасностью, а и придаст уюта всему экстерьеру.
Декоративный заборчик для клумбы может быть абсолютно любой, главное, чтобы он подходил под общий антураж дома и нравился вам. Это может быть невысокие брусья, камни или же арка с изысканными воротами. В любом случае, он поможет создать
свой гармоничный и красочный мини-ландшафт,
где смогут присутствовать разные виды
растений, и вместе с тем подчеркнуть их обособленность. А о том, как посадить растения самостоятельно, вы можете узнать из нашей Книги идей
Деревья в саду – правила посадки.