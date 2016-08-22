Идеальные лестницы для небольшого дома

Если дом имеет несколько этажей его необходимо оборудовать лестницей, которая будет обеспечивать максимально быстрое, комфортное перемещение с этажа на этаж. Но не только функциональность становится определяющим фактором во время выбора подходящей конструкции для передвижения вверх или вниз. Ее внешний вид создает особое настроение в интерьере, и этот нюанс требует особенно тщательного подхода к выбору данного предмета. Особенно важно правильно выбрать лестницу в доме с небольшими размерами, чтобы не перекрывать жилое пространство и избежать его потерь.

Выбор наиболее подходящей конструкции нужно осуществлять еще на этапе строительства дома, так как необходимо выполнить правильные расчеты, определить дизайн и подобрать наиболее подходящие материалы, идеально вписывающие лестницу в общий интерьер дома. Лучше всего обустраивать лестницу в прихожей, но небольшие дома не всегда имеют достаточно места для осуществления этой идеи. Поэтому требуется искать место, в котором установленная лестница будет выглядеть гармонично, и позволит удобно перемещаться между этажами.

Есть несколько разновидностей лестниц, которые можно устанавливать в домах – модульные конструкции, винтовые, маршевые, чердачные и другие. Любая из них сможет стать достойным решением в небольшом доме, если учесть все особенности планировки и стиль интерьера.

Мы предлагаем вам рассмотреть варианты лестниц для небольших квартир, и уверены, что это поможет вам определиться с выбором лестницы для своего дома.