Идеальные лестницы для небольшого дома

Если дом имеет несколько этажей его необходимо оборудовать лестницей, которая будет обеспечивать максимально быстрое, комфортное перемещение с этажа на этаж. Но не только функциональность становится определяющим фактором во время выбора подходящей конструкции для передвижения вверх или вниз. Ее внешний вид создает особое настроение в интерьере, и этот нюанс требует особенно тщательного подхода к выбору данного предмета. Особенно важно правильно выбрать лестницу в доме с небольшими размерами, чтобы не перекрывать жилое пространство и избежать его потерь.
Выбор наиболее подходящей конструкции нужно осуществлять еще на этапе строительства дома, так как необходимо выполнить правильные расчеты, определить дизайн и подобрать наиболее подходящие материалы, идеально вписывающие лестницу в общий интерьер дома. Лучше всего обустраивать лестницу в прихожей, но небольшие дома не всегда имеют достаточно места для осуществления этой идеи. Поэтому требуется искать место, в котором установленная лестница будет выглядеть гармонично, и позволит удобно перемещаться между этажами.
Есть несколько разновидностей лестниц, которые можно устанавливать в домах – модульные конструкции, винтовые, маршевые, чердачные и другие. Любая из них сможет стать достойным решением в небольшом доме, если учесть все особенности планировки и стиль интерьера.
Мы предлагаем вам рассмотреть варианты лестниц для небольших квартир, и уверены, что это поможет вам определиться с выбором лестницы для своего дома.
Отлично сморится в интерьере небольшого дома прямая одномаршевая лестница, и чем круче ее ступени, тем меньше места она занимает. Но не стоит делать ее стремительно уходящей вверх, так как передвигаться по ступеням будет небезопасно. Такую лестницу можно создавать из любых материалов, главное, чтобы она гармонично вписывалась в общий дизайнерский замысел интерьера дома.
Сегодня большой популярностью пользуются деревянные лестницы, они имеют шикарный, богатый вид и отлично вписываются в самые различные стилистические решения. Дерево, наиболее часто применяемое для создания таких конструкций – дуб и ясень. Эти природные материалы никогда не выйдут из моды. При этом они по текстуре, влажности и другим параметрам идеально подходят для изготовления лестниц. Шикарно выглядит лестница из дерева, наделенная ровным блеском, шикарным цветом и натуральной текстурой.
Чтобы лестница выглядела в небольшом доме легко и светло, нужно выбирать светлые тона покрытия, наносимого на дерево.
Винтовая лестница является идеальным решением для установки в небольшом доме, так как занимает совсем немного места.
Это один из самых распространенных видов лестниц, в которых крепление трапециевидных ступенек осуществляется по внутренней стороне к опоре, устанавливаемой по центру. Самое большое преимущество винтовой лестницы заключается в возможности ее установки как возле стены, так и в любом другом месте, даже в центре комнаты. Благодаря такому интересному решению комната, в которой монтируется такая лестница, будет иметь эксклюзивный, неповторимый вид. Но недостатком такой конструкции является неудобство во время перемещения крупногабаритных вещей.
Винтовая лестница может быть изготовлена из стекла, дерева, металла, пластика или в комбинации различных материалов.
Оригинально будет выглядеть современная лестница, устанавливаемая вдоль стенки. При этом появляется возможность использовать пространство под ней для сооружения там небольшой кладовой, тумбочки или шкафчика.
Поворотная лестница, то есть изменяющая направление, должна устанавливаться у несущей стены, имеющей толщину более 25 сантиметров. Такая конструкция обычно имеет два или больше маршей с промежуточными площадками между ними, даже если это сооружение имеет небольшие размеры. Лестница поворотного типа также не будет занимать много места в небольшом доме, поэтому ее можно смело обустраивать, используя самые различные материалы.
Легкости и воздушности лестнице в небольшом доме способны добавить такие материалы как стекло и металл. Хоть они и выглядят в интерьере прохладновато, но такие материалы очень уместны, если помещения дома выполнены в современном стиле или в стиле хай-тек. Они не отягощают обстановку, выглядят стильно и изящно. Комбинация стекла на ступенях и металла, из которого изготавливаются поручни, позволяет создавать идеальные воздушные сооружения, отлично вписывающиеся в самый различный интерьер.
Оригинальным решением в небольшом доме станет лестница, смонтированная на больцах. Ее ступени с одной стороны прикрепляются к капитальной стене. Возможно также крепление к боковому косоуру. С противоположной стороны ступени соединяются и крепятся между собой при помощи специально предназначенных для этого штырей из металла, называемых больцами. Лестничная площадка в этом случае заменяется ступенями, которые постепенно меняют свое направление.
Лестница на больцах не занимает много места, и выглядит невесомой. Установив такую конструкцию в своем небольшом доме, вы сможете создать неповторимый интерьер, в котором лестница может играть одну из ключевых ролей. Подобрав для ее изготовления наиболее подходящие материалы, можно идеально вписать это сооружение в общую стилистику дома. Такая конструкция позволяет солнечным лучам беспрепятственно проникать в дом, наполняя его светом и теплом. Она идеально подходит для небольшого дома, оформленного в современном стиле.
Хорошим решением для небольшого дома может стать маршевая лестница, имеющая элементы винтового типа. Она решает проблему нехватки места в доме, поэтому такая конструкция с успехом применяется в незначительных по площади помещениях. Оригинальность данной конструкции может стать изюминкой интерьера, а материалы, такие как стекло, металл или пластик могут облегчить ее и сделать более легкой и привлекательной. Современные маршевые лестницы с винтовыми элементами могут оснащаться подсветкой, что создает особую атмосферу в доме и позволяет его украсить таким оригинальным способом.
Самым экономным решением в отношении площади является вариант с установкой модульной лестницы. Ее размещают различными способами. Можно расположить модули под углом по отношению друг к другу. При этом выходят интересные формы лестниц в виде зигзагов. Если убрать несколько модулей и раздвинуть оставшиеся, лестница станет еще круче, а ступеньки – выше. Интересно то, что с такими лестницами можно пробовать создавать поворотные конструкции, разворачивая их на 180 градусов или на 90. Они могут становиться змеевидными, спиральными, скругленными и др.
Такие лестницы не имеют подступенков, при этом нога, ступающая на ступень, имеет большую площадь для опоры.
Если посещение второго или мансардного этажа планируется не очень часто, можно воспользоваться выдвижной (телескопической) лестницей. Но если все же нужно подниматься вверх довольно часто, такой вариант будет не очень приемлем. Эти лестницы довольно крутые, и если в доме есть дети, представляют для них особую опасность, так как не очень устойчивы и не имеют поручней. Но выдвижную лестницу очень легко прятать и выдвигать, поэтому пользоваться ею очень удобно. Зачастую такие лестницы оснащаются дистанционным управлением и приводятся в действие при помощи пульта. Удобно выдвигать такую конструкцию специальной палкой, имеющей на конце крюк.
Модульная лестница поможет сэкономить ценные метры, и она будет очень кстати в небольшом доме.