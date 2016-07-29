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11 барбекю, идеально подходящих для лета

Shunny_Star Shunny_Star
Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited Сад Грильницы
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На улице достаточно тепло, так что пришло время, чтобы вытащить во двор барбекю и приготовить ароматное, вкусное и сочное мясо или овощи на собственном гриле!

Завтрак, обед и ужин могут стать значительно вкуснее, если будут приготовлены на супер горячей сковородке на свежем воздухе. Так почему бы не насладиться большей частью летних месяцев, максимально используя возможность пребывания на свежем воздухе и действительно активизировать вашу жизнь в окружении природы, создавая кулинарные шедевры на открытом пространстве?

Мы подобрали некоторые удивительные способы, которые вдохновят вас на применение творческих подходов по облагораживанию вашего сада и созданию шикарного места для приготовления вкуснейших блюд с использованием гриля. Предлагаем полюбоваться представленными в этой статье картинками с захватывающими барбекю, созданными на летних площадках возле домов, которые действительно выглядят ошеломляюще!

1. Красивая кирпичная зона для приготовления пищи

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited Сад в средиземноморском стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Открытая кухня, созданная в средиземноморском саду на открытом воздухе на самом деле очень практичная и функциональная. Она идеально подходит для летнего патио. Такая зона барбекю обустраивается довольно просто, при этом ее ручная сборка совершенно несложная. Но это намного больше, чем просто гриль, это сказочный пример, в котором предусмотрена также дровяная печь для приготовления вкуснейшей пиццы или пирожков. Созданные таким способом блюда приобретают неповторимый аромат, бесподобный вкус и выглядят по-особому. А открытое пространство предоставляет возможность наслаждаться завораживающим зрелищем приготовления пищи, что делает ее еще более приятной и вкусной.

2. Мозаика – безумие для лета

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Современный балкон, крыльцо или терраса прекрасно подходят для создания здесь постоянного места для гриля. Не нужно себя ограничивать выкатыванием вашего гриля на несколько дней в году, чтобы приготовить несколько блюд. Вы можете свободно разместить на крыльце или террасе основательно установленный гриль и готовить барбекю хоть каждый день и зимой и летом? Этот пример – наглядное подтверждение тому, как можно обустроить такое место. Использование мозаики делает его стильным и праздничным, что создает здесь прекрасное настроение для тех, кто готовит шашлыки, а также для всех, кто с огромным удовольствием будет оценивать кулинарное мастерство шефа.

Применение дерева для изготовления столов, стульев, перголы позволяет приблизить обстановку на террасе к естественной среде и максимально наслаждаться открытым, свободным пространством на открытом воздухе. Здесь созданы все условия для полноценного приготовления пищи, удобно и с комфортом.

Такой дизайн барбекю – это настоящий праздник!

3. Классический стиль всегда востребован

Ogród na 2-POZIOMOWYM TARASIE przy penthouse, Ogrodowa Sceneria Ogrodowa Sceneria Балкон и терраса в стиле модерн
Ogrodowa Sceneria

Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria

Компактная терраса, балкон или крыльцо, выполненные в классическом стиле оригинально может быть дополнено чугунным барбекю с совершенно фантастическим видом. Конструкция, представленная в этом варианте, переворачивает общее представление о гриле. Его небольшие размеры обманчивы, так как внутри может поместиться достаточно порций вкусного мяса, которое готовится для большой компании. Только представьте себе, как удобно и легко готовить на этом гриле традиционные колбаски с хрустящей корочкой или гамбургеров с неповторимым ароматом дымка! Форма и конструкция барбекю максимально приближена к классическому стилю и органично сочетается с окружающей обстановкой.

4. Основательный гриль в деревенском стиле

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Для тех, кто увлечен идеей создания барбекю на своем садовом участке, этот пример является одним из наиболее приемлемых. Мы считаем, что проект каменного барбекю нужно воплотить обязательно, если есть место и возможность. Барбекю в таком исполнении выглядит просто замечательно, здесь есть возможность легко готовить круглый год, экспериментируя с блюдами и создавая удивительные кулинарные шедевры. Камень отлично держит тепло, передавая его продуктам, при этом зимой очень комфортно использовать эту зону. Крытая площадка максимально защищена от солнца и осадков, что создает дополнительный комфорт на этой террасе.

5. Пространство и барбекю

BBQ Area Design Outdoors Limited Сад Грильницы
Design Outdoors Limited

BBQ Area

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Местом для обустройства барбекю в данном примере не случайно выбрана именно эта площадка. Отсюда открываются шикарные виды – простор, воздух, солнечный свет. Всем этим можно наслаждаться во время приготовления барбекю.

Этот мангал может быть легко перемещен в любую другую зону двора, что позволит повару, занимающемуся приготовлением барбекю, не оставаться наедине с приготавливаемой пищей и находиться в необитаемом углу садового участка вдали от всей компании. Работающий на газе гриль позволяет привести печь в действие очень быстро, не тратя время на поиск и разогрев угля.

Внешний вид этого барбекю стильный и современный, такая конструкция может органично вписаться в любую обстановку, наполняя ее новым смыслом и предназначением.

6. Открытая кухня

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited Сад в рустикальном стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Практичная кухня в сельском саду на открытом воздухе – что может быть лучше!

Вы можете сказать, что это барбекю используется кем-то, кто действительно любит готовить. Но даже те из вас, кто просто любит иногда побаловать себя различными блюдами будут вдохновлены легкой доступностью и практичностью такого способа размещения кухни на улице. Легкий доступ к свежевыращенным травам, которые сразу с грядки используются в приготавливаемых блюдах, позволяют наполнять их неповторимыми ароматами, насыщать максимальным витаминным комплексом и наслаждаться самыми свежими и ароматными блюдами сразу с печки.

Настоящая кухня вдали от дома, это прекрасно!

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7. Абсолютная роскошь

homify Балкон и терраса в стиле модерн Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Можем ли мы на самом деле даже назвать это барбекю? Несомненно, это более роскошная кухня, чем случается иногда встречать на различных патио. Установленная шикарная мебель, стена из живых растений и большой телевизор – действительно, нечего и добавить, чтобы такая терраса выглядела как полноценная кухня. Но открытость пространства, соединяющего эту зону с зеленой частью двора, все-таки напоминает, что в этом месте обустроено патио с роскошной возможностью для приготовления барбекю и отличного отдыха.

8. Старая школа приготовления пищи на современном гриле

Barbecues tout inox Design, chemoa.fr chemoa.fr Сад Грильницы
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

Вам нужно по достоинству оценить данный вариант еще одного удивительного барбекю и по-настоящему оценить, что это такое и как оно работает. Установив у себя на участке такое барбекю, вы обязательно полюбите это устройство, его невозможно не полюбить. Гладкие и ровные поверхности, оригинальная конструкция, шикарный дизайнерский ход и высокая функциональность – вы будете наслаждаться приготовлением барбекю круглый год!

9. Натуральное дерево и барбекю

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Натуральное дерево и барбекю, представленное на этом фото, составляют отличную комбинацию, которая выглядит органично и совершенно. Оригинальная подсветка, светлый голубой фон создают уютную и спокойную обстановку. Ваши друзья будут обуглены от зависти!

10. Идеальное место для развлечений

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Это удивительное и роскошное барбекю заставляет нас проявлять небольшое чувство стыда, так как оно выглядит лучше, чем наши фантастические кухни! Открытое пространство для приготовления пищи выглядит действительно с особой роскошью и шиком. Но если вы предпочитаете проводить много времени на открытом воздухе, такая зона барбекю с телевизором может быть отличным вложением.

11. Сделайте сад особенным

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Случайно брошенный взгляд на это барбекю может заставить вас подумать, что это обычная голубятня. Оборудование печки нишами и уступами делает ее идеально приспособленной для хранения специй. Несколько крючков позволяют удобно размещать здесь пустую посуду. Единственное, чего здесь нет – встроенного холодильника для хранения пищи. Более открытой столовой на открытом воздухе не стоит и искать.

Прекрасный коттедж в современном стиле
Какой из представленных вариантов барбекю вы бы предпочли увидеть в своем саду? Расскажите нам об этом!

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