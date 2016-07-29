11 барбекю, идеально подходящих для лета

На улице достаточно тепло, так что пришло время, чтобы вытащить во двор барбекю и приготовить ароматное, вкусное и сочное мясо или овощи на собственном гриле!

Завтрак, обед и ужин могут стать значительно вкуснее, если будут приготовлены на супер горячей сковородке на свежем воздухе. Так почему бы не насладиться большей частью летних месяцев, максимально используя возможность пребывания на свежем воздухе и действительно активизировать вашу жизнь в окружении природы, создавая кулинарные шедевры на открытом пространстве?

Мы подобрали некоторые удивительные способы, которые вдохновят вас на применение творческих подходов по облагораживанию вашего сада и созданию шикарного места для приготовления вкуснейших блюд с использованием гриля. Предлагаем полюбоваться представленными в этой статье картинками с захватывающими барбекю, созданными на летних площадках возле домов, которые действительно выглядят ошеломляюще!