7 идей по расширению маленького дома

Небольшой дом, которым вы владеете, может стать значительно просторнее. Для радикального увеличения площади зачастую необходимо потратить много денег. Кроме этого самостоятельно выполнить такие работы бывает очень сложно. Приходится иметь дело с каменщиками, столярами, при этом думать о покупке различных строительных материалов, песка и цемента. Во время проведения этих работ возникают различные неудобства – пыль, шум и накапливается много строительных отходов.

Но не всегда такая картина ремонта и расширения пространства в доме является типичной. Есть различные идеи, воспользовавшись которыми можно сделать свое жилье более просторным с минимальными усилиями и затратами.

В этой статье мы представим вашему вниманию несколько интересных дизайнерских решений, позволяющих увеличить пространство вашего дома без серьезных вложений.