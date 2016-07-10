7 идей по расширению маленького дома

Небольшой дом, которым вы владеете, может стать значительно просторнее. Для радикального увеличения площади зачастую необходимо потратить много денег. Кроме этого самостоятельно выполнить такие работы бывает очень сложно. Приходится иметь дело с каменщиками, столярами, при этом думать о покупке различных строительных материалов, песка и цемента. Во время проведения этих работ возникают различные неудобства – пыль, шум и накапливается много строительных отходов.
Но не всегда такая картина ремонта и расширения пространства в доме является типичной. Есть различные идеи, воспользовавшись которыми можно сделать свое жилье более просторным с минимальными усилиями и затратами.
В этой статье мы представим вашему вниманию несколько интересных дизайнерских решений, позволяющих увеличить пространство вашего дома без серьезных вложений.
Одним из наиболее простых и быстрых способов расширения пространства является обустройство раздвижных стеклянных проемов, обрамленных алюминиевой рамой. Эта пристройка к дому выглядит как современная садовая терраса, выполненная в эко стиле. Сочетание стекла и алюминия на стенах и в крыше создает внутреннее пространство максимально соединяющееся с внешним. Большие окна сохраняют ощущение того, что вы находитесь на открытом воздухе, наслаждаясь солнцем, ветерком, утренней или вечерней прохладой, проникающей через широкие раздвижные двери.
В холодное время года это помещение наполняется максимально возможным количеством света и солнца, которое хорошо прогревает эту комнату. При желании можно занавесить стены легкими и воздушными шторами, скрывающими внутреннее пространство от посторонних взглядов и защищающими от палящего солнца. Кроме того, таким способом можно очень красиво задекорировать комнату и сделать ее еще более уютной и красивой.
Если на участке есть немного свободного места, можно воспользоваться вариантом с созданием кабинета, комнаты или студии, пристроенной к одной из стен дома. Такой способ обустройства жилого пространства в саду не требует больших затрат и может быть перестроен в любой момент. На картинке показана очаровательная пристройка, сделанная из дерева, вскрытого лаком. Установка этой комнаты осуществлялась на бетонные сваи с металлическими крепежными деталями. Дерево, примененное для строительства этой пристройки к дому, обработано и пропитано специальными составами, защищающими от повреждения насекомыми и огнем. Окна имеют большие размеры и могут открываться с фиксацией в нескольких положениях.
Двери сделаны раздвижными, чтобы внутри можно было расставить необходимую мебель или другие предметы, необходимые для полноценного использования этого пространства. Это практично, удобно и позволяет экономить место в этой комнате. Комната из дерева теплоизолирована и покрыта металлической крышей, поэтому ее можно эксплуатировать и в зимнее время. Окруженная зелеными насаждениями пристройка выглядит как зимний сад, расположенный на открытом воздухе.
Здесь всегда будет свежо, светло и уютно благодаря конструкции комнаты и использованию для ее обустройства натуральных, экологичных материалов.
Если существующие комнаты в доме имеют двойную высоту, можно добавить дополнительные метры. Это оригинальное решение позволит создать внутри дома интересный уголок на втором уровне, который можно использовать для самых различных целей. Здесь получится обустроить полноценную спальню или кабинет для учебы, также тут будет довольно комфортно работать или просто отдыхать. Чтобы создать такое чудесное дополнительное пространство, необходимо иметь лестницу, сделанную из железного каркаса. Темный метал в сочетании со светлым деревом, использованным для ступеней выглядит довольно стильно. Пол второго уровня изготовлен из досок, а вся конструкция создана на горизонтально закрепленных балках. Такой способ расширения пространства позволяет экономить место, под не громоздкой лестницей прекрасно разместится различная мебель и останется достаточно места для удобного передвижения по комнате. Оградить комнатку на втором этаже можно с помощью обычных металлических перил. Они обезопасят пребывание на этой высоте и создадут картину полноценно завершенного пространства.
Для обустройства такой надстройки можно воспользоваться свободным местом в коридоре, холле или любом другом месте, которое вы посчитаете наиболее приемлемым для этих целей.
Такое патио можно создать на балконе или террасе, это позволит продлить жилое пространство, и при этом создать уникальный уголок для отдыха и приятного времяпрепровождения. Для строительства такой великолепной зоны отдыха здесь использованы бетонные подпорки и окрашенное под бетон в серый цвет дерево. Такие материалы являются очень экономичными, они легко устанавливаются и практически не требуют обслуживания. Бетон может быть использован для покрытия пола и стен, при этом создается новое пространство, в котором комфортно наслаждаться природой и свежим воздухом.
В этом примере показано сочетание серого и насыщенного синего цвета. Комбинация этих двух оттенков создает утонченную и шикарную обстановку, наполняя ее изящными формами и сглаживая серость и строгость форм причудливым внешним видом мебели. Оживить пространство помогают живые растения, высаженные в кадках и установленные там, где ими удобно любоваться.
Сделать сад более современным и оригинальным можно при помощи простых и не дорогих материалов. Такой способ будет идеальным решением по расширению дома и созданию приятного уголка для посиделок. В этом примере основой, на которой создана эта комната, служит пол из керамических плиток. Расширяют пространство пристройки к дому большие окна от пола до потолка, обрамленные алюминиевыми рамами. Стены по периметру сделаны из сосновых планок. Для создания добротной крыши применена оцинковка и покрытие черепицей. Вся конструкция выглядит легкой и воздушной.
Она не утяжеляет общий вид двора, прилегающего к дому. Раздвижные системы позволяют удобно использовать эту комнату, прозрачные стены которой со всех сторон наполнены светом и солнцем. Находясь внутри этого помещения очень приятно любоваться видами, которые открываются через стекло. В любую погоду здесь комфортно и уютно.
При необходимости создания дополнительного жилого пространства в доме может подойти даже такой, на первый взгляд, необычный способ. Небольшой контейнер станет прекрасным решением для обустройства небольшой дополнительной комнатки.
Он изготовлен из высокопрочного пластика и оцинкованной стальной арматуры. Есть модели, состоящие из полупрозрачных листов, которые помогут сделать пространство более открытым, при этом будет решен вопрос с доступом естественного освещения. Такие конструкции нередко используются в качестве кабинетов, мастерских или небольшого магазинчика.
Такой вагончик можно установить в любом месте на участке, имеющем ровную поверхность. Можно устанавливать его рядом с домом или же в другом подходящем месте. Мобильность такой конструкции позволяет разворачивать ее в любую сторону, что делает ее использование очень удобным и практичным.
Сад в стиле кантри можно облагородить созданием домика из дерева.
Деревянный дом, полноценный, функциональный и компактный отлично впишется в садовую обстановку и станет изюминкой приусадебного участка.
Изготовление такого дома не требует выполнения работ, связанных с использованием цемента, песка, при этом отсутствует пыль и грязь. Этот дом может быть построен за пару дней. Главное – подготовить древесину, пропитав ее специальными составами для защиты от вредителей и огня. Также можно утеплить его, чтобы можно было жить в нем даже в холодное время года.