Дом с приключениями

Согласитесь, что хоть представленный на фото дом не слишком похож на роскошную виллу, пройти мимо него невозможно. В первую очередь в глаза бросается почти квадратная форма здания, затем обращаешь внимание на резкий контраст между отделочными материалами – красным кирпичом и полированным бетоном. Кажется, что перед нами настоящий пришелец из космоса, в котором живут открытые для самых смелых экспериментов люди.

В каком стиле выдержан интерьер этого незаурядного дома? Как организован быт его хозяев? Мы не устояли перед соблазном и напросились в гости.