Дом с приключениями

Согласитесь, что хоть представленный на фото дом не слишком похож на роскошную виллу, пройти мимо него невозможно. В первую очередь в глаза бросается почти квадратная форма здания, затем обращаешь внимание на резкий контраст между отделочными материалами – красным кирпичом и полированным бетоном. Кажется, что перед нами настоящий пришелец из космоса, в котором живут открытые для самых смелых экспериментов люди.
В каком стиле выдержан интерьер этого незаурядного дома? Как организован быт его хозяев? Мы не устояли перед соблазном и напросились в гости.
Проектирование частного дома едва ли похоже на
чистое творчество. Фантазия архитекторов безгранична, но на практике приходится учитывать множество факторов. С какой стороны расположен дом, позволит его форма применить панорамное остекление, позволит ли грунт построить цокольный этаж. На эти и многие другие вопросы ответы без труда нашли авторы проекта – специалисты из архитектурного бюро Volta.
Будущие хозяева дома обязательно хотели, чтобы второй этаж был заполнен ярким солнечным светом, поэтому их выбор безоговорочно пал на панорамные окна. Использование жалюзи и роллетов было исключено из плана, поскольку жильцам хотелось сохранить возможность любоваться роскошным видом из окна из любой точки гостиной и при любой погоде. В качестве альтернативы умудренные опытом архитекторы предложили установить бетонные решетки, которые впоследствии стали самым ярким и незаурядным элементом фасада.
Однако оставим второй этаж на десерт и сконцентрируемся на интерьере, который скрывается за мощными кирпичными стенами. Поднявшись вверх по узкой лестнице, попадаем в просторную гостиную-кухню, оформление которой значительно отличается от футуристичного фасада. Здесь все выглядит предельно практично и рационально.
Продуманная эргономика пространства позволяет организовать в пределах относительно небольшого пространства сразу три функциональные зоны – кухню, столовую и гостиную. Судя по количеству сидячих мест и барных стульев, в квартиру нередко заходят гости, которым хозяевам дома наверняка с гордостью демонстрируют свое детище.
В самой лестнице едва ли можно усмотреть нечто уникальное, зато идея организовать проем таким образом, чтобы поднимающиеся видели часть балкона, заслуживает похвалы. Несмотря на южное расположение, хозяева дома не стали закрываться от солнца, а убедили архитекторов сделать пространство максимально открытым. Солнечные лучи пробиваются сквозь бетонную решетку и отображаются на стене в виде причудливой мозаики, являясь естественным продолжением уже существующего декора.
Вопреки ожиданиям, ванная комната также не порадовала нас буйством красок. Все те же сдержанные цвета и добротные материалы. Интерьер выглядит очень современно, дизайнеры явно организовывали пространство таким образом, чтобы избежать навесных полок и шкафчиков, рискующих визуально еще больше уменьшить и без того узкое пространство. Необходимые предметы для утренней гигиены можно поставить на мраморный столик для раковины или в небольшой ниже на стене душевой кабины.
Судя по организации экстерьера дома, его жители стремятся как можно больше времени проводить на открытом воздухе. Если позволит погода, они могут организовать роскошный пикник на балконе или террасе. Если на балконе можно любоваться бесподобным видом на природный ландшафт, то терраса придется кстати тогда, когда хозяевам и их гостям хочется спрятаться от окружающего мира за высокой бетонной стеной и насладиться обществом друг друга.
Для тех, кто не равнодушен в экспериментам в загородной архитектуре, предлагаем познакомиться с другими не менее интересными проектами: