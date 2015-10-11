Как построить дом из бруса своими руками? Самое главное на этом этапе – это выбрать наиболее качественный материал. Дереву присущи такие качества, как плотность и прочность, а это сравнимо даже со многими металлами. Достаточно строгие требования предъявляются деревянным конструкциям дома.

Стены деревянного дома должны характеризоваться прочностью, длительным сроком эксплуатации, а также надежной звукоизоляцией. Кроме того, деревянные стены должны обеспечивать приемлемую температуру в доме. Однако у древесины есть и свои недостатки. Она не устойчива к возгораниям, имеет осадочную деформацию, которая может проявиться в первые несколько лет. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям наиболее оптимальными для дома будут стены, построенные из хвойных пород древесины. Такое дерево устойчиво к растрескиванию и гниению, оно легкое и прочное. Следует выбирать износостойкую, плотную древесину.