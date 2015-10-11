Как построить дом из бруса своими руками? Этим вопросом задаются многие люди, так как строительство своими руками выходит намного дешевле, а в некоторой степени и надежней. Вы можете работать, когда и как хотите. Это позволит получить именно такой дом, который вы хотите.
Отделка и покраска дома зависит от вкуса и пожелания хозяина. Можно оставить дом в деревенском стиле – без наружной отделки. Это касается обычно всех домов из бруса, которые возводятся своими руками – строить их так, чтобы дополнительная отделка не требовалась. Благодаря этому экономятся время и средства, а дом будет выглядеть особенно уютным, как классический деревенский домик с рождественской картинки.
Те, кто владеет загородным участком, всегда заинтересованы в постройке деревянных домов. Построив брусовый жилой дом, вы получите собственный качественный дом, который будет еще и комфортным. Сам процесс строительства дома из бруса достаточно прост и взяться за это дело может каждый, кто имеет опыт работы с электропилой или же бензопилой. Но встает такой вопрос – как построить дом из бруса своими руками? Что для этого нужно, с чего начать, нужен ли дизайнер?
Как построить дом из бруса своими руками? Самое главное на этом этапе – это выбрать наиболее качественный материал. Дереву присущи такие качества, как плотность и прочность, а это сравнимо даже со многими металлами. Достаточно строгие требования предъявляются деревянным конструкциям дома.
Стены деревянного дома должны характеризоваться прочностью, длительным сроком эксплуатации, а также надежной звукоизоляцией. Кроме того, деревянные стены должны обеспечивать приемлемую температуру в доме. Однако у древесины есть и свои недостатки. Она не устойчива к возгораниям, имеет осадочную деформацию, которая может проявиться в первые несколько лет. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям наиболее оптимальными для дома будут стены, построенные из хвойных пород древесины. Такое дерево устойчиво к растрескиванию и гниению, оно легкое и прочное. Следует выбирать износостойкую, плотную древесину.
Можно купить готовый материал для строительства, но можно сделать и самому. В первом варианте брус доставляется к вам комплектом, полностью готовым к возведению. Его предварительно раскраивают и подготавливают к сборке, подгонка уже не требуется. В таком варианте процесс строительства дома из бруса своими руками значительно ускоряется, а ваши трудовые затраты уменьшаются.
Во втором же случае древесину заготавливать нужно обязательно здоровую, без сквозных или больших трещин, не изъеденную жучком. Для получения бруса из бревен их отпиливают с четырех сторон. Древесина, предназначенная для сруба, должна быть просушена и обработана антисептиком.
Как построить дом из бруса своими руками? Прежде всего, следует разработать проект будущего дома. Расчеты нужно делать тщательно, потому что от размеров строения зависит и расход материалов. Можно нарисовать проект самостоятельно, но нужно внимательно следить при этом за соблюдением геометрической правильности чертежей. Можно также приобрести и типовой проект.
В соответствии с составленным проектом готовится фундамент. Для этого можно использовать такой вариант: основание бетонное, цоколь выложен отделочным кирпичом. В цоколе оставляются отверстия для вентиляции подполья.
Как построить дом из бруса своими руками? При возведении столбчатого фундамента для брусового дома одному не справиться. Согласно технологии строительства дома из бруса фундамент должен быть исключительно надежным и прочным. Вид фундамента определяется в зависимости от особенностей будущего дома, характеристик грунта, величины будущей нагрузки. Фундамент может быть мелко-заглубленным, глубокого заложения, ленточным, а также столбчатым. Для брусовых домов оптимальным вариантом является мелко-заглубленный ленточный фундамент. Согласно технологии строительства брусового дома глубина заложения такого фундамента составляет 50-70 см.
Сруб возводится непосредственно на фундамент. Стены дома из бруса возводятся очень быстро. Это можно сделать из пиленого необработанного соснового бруса 15×15 см (самый популярный вариант). Такой брус довольно легок и не требует применения специальных подъемных механизмов. Чтобы дом был устойчивым, при сборке стен следует обязательно использовать шипы для соединения брусьев.
В технологии возведения стен из бруса есть определенная специфика. В высоту брус складывается так же, как и обыкновенные бревна. Шпунтованный брус соединяется способом, который аналогичен укладке половых досок. Чтобы не было вертикальных отходов, брусья соединяются вертикальными нагелями. При самостоятельной постройке дома из бруса следует учитывать ряд нюансов. Все швы необходимо хорошо законопатить, чтобы избежать продувания ветром. Стены дома обрабатываются специальными веществами, которые обеспечивают их прочность и огнеупорность. В доме, кроме стен, возводятся и внутренние перегородки, которые можно сделать каркасными, из дерева, обшитого вагонкой.
Строительство стен деревянного дома выполняется из рядов брусьев, укладываемых друг на друга. Расположенный по периметру ряд бревен принято называть венцом, в то время как все ряды образуют сруб. Все бревна имеют пазы, позволяющие плотно соединять их между собой. Для теплоизоляции в пазы закладывают определенный утепляющий материал. Первый этаж должен быть высотой примерно метра три. Когда стены уложены до нужного уровня, делают перекрытие и начинают второй этаж, если таковой планируется.
В технологии возведения стен из бруса есть определенная специфика. В высоту брус складывается так же, как и обыкновенные бревна. Шпунтованный брус соединяется способом, который аналогичен укладке половых досок. Чтобы не было вертикальных отходов, брусья соединяются вертикальными нагелями. При самостоятельной постройке дома из бруса следует учитывать ряд нюансов. Все швы необходимо хорошо законопатить, чтобы избежать продувания ветром. Стены дома обрабатываются специальными веществами, которые обеспечивают их прочность и огнеупорность. В доме, кроме стен, возводятся и внутренние перегородки, которые можно сделать каркасными, из дерева, обшитого вагонкой.
Следующая стадия – возведение крыши. Как построить дом из бруса своими руками и сделать крышу? Часто при самостоятельном строительстве дома из бруса крыши накрывают более дешевым материалом. Разными могут быть и варианты стропильных систем и кровель. В качестве сравнительно дешевого материала используют ондулин, хотя он со временем теряет привлекательный вид. Лучше для отдельных участков использовать разного размера доски (раскосы и стойки -10×4 см, стропила – 15×4 см).
Затем, когда закончится возведение крыши, можно делать перекрытия полов, установку потолков, дверей и окон. Полы делаются из двух слоев досок, промежуток между которыми заполняется теплоизоляционным материалом. Окна по желанию делаются деревянными или металлопластиковыми. Утепление дома из бруса производится минеральной ватой или пеногазобетонными блоками.
Таким образом, построить своими руками дом из бруса дело довольно сложное. Этот процесс займет не один месяц, поэтому естественно, что все тонкости такого строительства не осветить в одной статье. Энтузиастам придется изучить массу специальной литературы, составить проект, а, начав возводить дом, останавливаться и вновь обращаться к источникам информации за помощью, потому что ошибки неизбежны. Но, тем не менее, построить своими руками дом из бруса вполне реально.