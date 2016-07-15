Белоснежный интерьер в стильной оболочке

В нашем сегодняшнем обзоре частных домов мы с вами отправимся в Италию, чтобы познакомиться с прекрасным примером современной архитектуры, из панорамных окон которой открывается шикарный вид на окружающую среду. Дом просто утопает в зелени и снаружи выглядит достаточно традиционно. Внутренний дизайн продолжает элегантную простоту фасада, где белый цвет является главным героем.
Проект был разработан итальянскими архитекторами из студии Valeri.Zoia. Давайте же начнем наше путешествие!
Это изображение дает нам первое представление о стиле дома. Фасад излучает простоту и даже сдержанность. Черед большие окна изнутри открывается вид на сад, а в открытом состоянии они объединяют интерьер с экстерьером в одно многофункциональное пространство общего пользования. Металлическая фальцевая кровля выглядит очень стильно и величественно. Ближе к коньку крыши мы видим наклонные окна. Они, в свою очередь, практически незаметны на поверхности и дают на 40% больше света, чем такого же размера слуховые окна. С их помощью в интерьер проникает еще больше естественного света.
Архитекторы продлили крышу за пределы фасада и таким образом образовался навес над террасой перед домом. Белые стены в сочетании со стальной крышей создают интересный контраст с пышной зеленью вокруг.
Внутренние пространства дома большие и функциональные. Освещенные большими окнами комнаты практически полностью отданы во власть элегантного белого цвета. Даже мебель подчинена его магии. Вместе с тем в интерьере встречаются и цветовые акценты, как, например, на кухне. Стена за белым гарнитуром имеет очень насыщенный вишневый цвет. Такой дизайнерских ход выглядит очень свежо и оригинально.
Кухня в целом выдержана в стиле минимализм, который покоряет своим простыми формами и элегантностью.
В пространстве ванной также превалирует белый цвет. Здесь царит гармония и умиротворенность. Дизайн интерьера и шикарный вид из окна настраивают на расслабление и медитацию во время водных процедур. Кроме того, воздуха комнате добавляет высокий потолок. С его помощью ванная выглядит просторнее и шире. Но это не единственный трюк! Продолговатое зеркало во всю стену тоже визуально раздвигает границы пространства и добавляет ему света.
В этом доме в минималистическом стиле на ровне с белым цветом основную роль играет и древесина. Балки на потолке привносят в интерьер динамику и стиль, а лучи света, проникающие, через наклонные окна – магию.
Высота потолков позволила архитекторам организовать мезонинный этаж под рабочее место и небольшую библиотеку. Попасть туда можно по лестнице с уровня первого этажа.
Как мы уже говорили, мезонинная конструкция оборудована под рабочее место и небольшую библиотеку. Удобный стул, письменный стол и книжный стеллаж вместе формируют идеальны тандем для учебы или работы на дому. В данном случае белоснежный интерьер разбавляют полосатый уютный коврик и разноцветные обложки книг на полках.
В вечернее время дом предстает перед нами в новом свете. А точнее в свете электрическом. Освещают внешние и внутренние объемы настенные, подвесные и точечные светильники. Вечером фасад выглядит очень загадочно и романтично.
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