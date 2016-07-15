Белоснежный интерьер в стильной оболочке

В нашем сегодняшнем обзоре частных домов мы с вами отправимся в Италию, чтобы познакомиться с прекрасным примером современной архитектуры, из панорамных окон которой открывается шикарный вид на окружающую среду. Дом просто утопает в зелени и снаружи выглядит достаточно традиционно. Внутренний дизайн продолжает элегантную простоту фасада, где белый цвет является главным героем.

Проект был разработан итальянскими архитекторами из студии Valeri.Zoia. Давайте же начнем наше путешествие!