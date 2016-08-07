10 красивых террас для гурманов

Терраса – это место, где можно отдохнуть и душой, и телом! С видом на свой красивый дом, ухоженный сад, под смех любимых детишек и лай собаки, терраса становится главным местом в доме на летний период.

Что уж говорить о террасах с летними кухнями, столовыми и патио, хорошей подсветкой и потолочными вентиляторами. Они могут и вовсе заменить вам целый дом!