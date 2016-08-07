10 красивых террас для гурманов

Терраса – это место, где можно отдохнуть и душой, и телом! С видом на свой красивый дом, ухоженный сад, под смех любимых детишек и лай собаки, терраса становится главным местом в доме на летний период.
Что уж говорить о террасах с летними кухнями, столовыми и патио, хорошей подсветкой и потолочными вентиляторами. Они могут и вовсе заменить вам целый дом!
В этом саду мы нашли просто потрясающий размах для зон отдыха, начиная с патио и столовой и заканчивая летней кухней и террасой для шезлонгов у бассейна. Здесь подсветка организована так, что еда кажется еще вкуснее в очаровательной полутени, а на летней кухне мы найдем и купольную печь, и барбекю, а также обычную плиту, раковину, мелкую бытовую технику и холодильник.
Барная стойка здесь рассчитана на пять персон. Чаще всего она занята детьми, тогда как взрослые располагаются в столовой и на патио. Здесь – идеальное место для проведения барбекю для соседей, друзей или родственников!
Более компактный, но почти столь же функциональный вариант есть и без зоны у бассейна. Летняя кухня красиво расположена в нише, барная стойка присутствует так же, как и столовая группа, а шезлонги ставятся прямо на газон. А слева от кухни есть еще и душевая с туалетом, специально для сада.
Еще один вариант акцентирован именно на наличие летней кухни – здесь можно провести идеальные барбекю, выходные за кино-новинкой или спортивным матчем в компанией друзей или семьи!
Еще одна интересная терраса расположена нестандартно – между водоемом и бассейном, прямо возле дома. Реечные экраны позволяют зонировать пространство, а каменные столешницы и стальные фасады – очень практичное решение для любого климата.
Еще один вариант представлен удобной барной стойкой на пять персон и сразу тремя столиками на четыре персоны каждый. Большая и красивая, она может вместить до 17 человек за обедом или даже до 40 человек во время коктейльной вечеринки с напитками и легким фуршетом.
Эта потрясающая терраса в сердце мексиканского городка Монтеррей расположена на крыше и является частью пентхауса. Здесь же – бассейн, столовая и патио, а также потрясающий вид на современный город и большую гору.
Более компактный и бюджетный вариант мы нашли на одной из крыш в Рио-де-Жанейро. Маленькая кухня имеет красивый мангал, который может превращаться в барбекю, за стеклянным экраном. Фасады здесь выполнены из дерева, а столешница – из композитного материала. На полу и стенах, включая кухонный фартук – керамическая плитка.
Эта потрясающая яркая и современная кухня основана на каменных столешницах, стальных и мозаичных фасадах, а также стиле модерн с глянцевыми элементами. Очень красивая изогнутая барная стойка сделана на заказ
Эта крупноформатная терраса является местом для отдыха всей семьи в течение лета! В столовой зоне есть большой TV, на кухне – весь комплект мебели, включая эспрессо-машину, мангал с функцией барбекю, холодильник и плиту с раковиной.
Удивительный средиземноморский стиль с упором на провинциальную атмосферу может стать отличным вариантом бюджетного дизайна. Летняя кухня здесь основана на раковине у стены дома, столешнице на глиняном каркасе и навесе ручной работы. Столовая группа – комбинированная.
Современный стиль в дизайне кухни подразумевает брендовый гарнитур, актуальную мебель для патио и новую столовую группу. Важная часть – нейтральная цветовая гамма с легкими акцентами.
Один из самых ярких и запоминающихся стилей – пляжный, он основан на белом цвете с тропическими оттенками (вспомните попугаев, цветы, лимонады и фрукты). Здесь всегда найдется место для пары легких диванчиков и кресла Acapulco.
Турецкий кантри аккуратным образом объединяет модерн и прованс, добавляя ему капельку глянца и атмосферы большого города.
Минимализм отлично смотрится и в древесине, и в камне, и в плитке. Он может быть отличным вариантом для загородного дома в подобной стилистике.
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