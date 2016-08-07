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10 красивых террас для гурманов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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Терраса – это место, где можно отдохнуть и душой, и телом! С видом на свой красивый дом, ухоженный сад, под смех любимых детишек и лай собаки, терраса становится главным местом в доме на летний период.

Что уж говорить о террасах с летними кухнями, столовыми и патио, хорошей подсветкой и потолочными вентиляторами. Они могут и вовсе заменить вам целый дом!

​Терраса «все включено»

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos Балкон и терраса в стиле модерн
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

В этом саду мы нашли просто потрясающий размах для зон отдыха, начиная с патио и столовой и заканчивая летней кухней и террасой для шезлонгов у бассейна. Здесь подсветка организована так, что еда кажется еще вкуснее в очаровательной полутени, а на летней кухне мы найдем и купольную печь, и барбекю, а также обычную плиту, раковину, мелкую бытовую технику и холодильник.

Барная стойка здесь рассчитана на пять персон. Чаще всего она занята детьми, тогда как взрослые располагаются в столовой и на патио. Здесь – идеальное место для проведения барбекю для соседей, друзей или родственников!

​Терраса в нише

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura Балкон и терраса в классическом стиле
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

Более компактный, но почти столь же функциональный вариант есть и без зоны у бассейна. Летняя кухня красиво расположена в нише, барная стойка присутствует так же, как и столовая группа, а шезлонги ставятся прямо на газон. А слева от кухни есть еще и душевая с туалетом, специально для сада.

​Терраса с летней кухней

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один вариант акцентирован именно на наличие летней кухни – здесь можно провести идеальные барбекю, выходные за кино-новинкой или спортивным матчем в компанией друзей или семьи!

​Терраса с барбекю и баром

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Балкон и терраса в стиле модерн
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Еще одна интересная терраса расположена нестандартно – между водоемом и бассейном, прямо возле дома. Реечные экраны позволяют зонировать пространство, а каменные столешницы и стальные фасады – очень практичное решение для любого климата.

​Терраса на большую семью

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один вариант представлен удобной барной стойкой на пять персон и сразу тремя столиками на четыре персоны каждый. Большая и красивая, она может вместить до 17 человек за обедом или даже до 40 человек во время коктейльной вечеринки с напитками и легким фуршетом.

​Терраса на крыше пентхауса

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Балкон и терраса в стиле модерн
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Эта потрясающая терраса в сердце мексиканского городка Монтеррей расположена на крыше и является частью пентхауса. Здесь же – бассейн, столовая и патио, а также потрясающий вид на современный город и большую гору.

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​Терраса на патио городской квартиры

Cobertura na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores Веранда и терраса в тропическом стиле Дерево Синий
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

Более компактный и бюджетный вариант мы нашли на одной из крыш в Рио-де-Жанейро. Маленькая кухня имеет красивый мангал, который может превращаться в барбекю, за стеклянным экраном. Фасады здесь выполнены из дерева, а столешница – из композитного материала. На полу и стенах, включая кухонный фартук – керамическая плитка.

​Мини-терраса с кухней у дома

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Сад Грильницы
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Эта потрясающая яркая и современная кухня основана на каменных столешницах, стальных и мозаичных фасадах, а также стиле модерн с глянцевыми элементами. Очень красивая изогнутая барная стойка сделана на заказ

​Большая терраса при загородном доме

Espaço Gourmet S|M, Argollo & Martins | Arquitetos Associados Argollo & Martins | Arquitetos Associados Бассейн в тропическом стиле
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados

Argollo & Martins | Arquitetos Associados
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados
Argollo & Martins | Arquitetos Associados

Эта крупноформатная терраса является местом для отдыха всей семьи в течение лета! В столовой зоне есть большой TV, на кухне – весь комплект мебели, включая эспрессо-машину, мангал с функцией барбекю, холодильник и плиту с раковиной.

Средиземноморский шарм

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Удивительный средиземноморский стиль с упором на провинциальную атмосферу может стать отличным вариантом бюджетного дизайна. Летняя кухня здесь основана на раковине у стены дома, столешнице на глиняном каркасе и навесе ручной работы. Столовая группа – комбинированная.

​Терраса в стиле модерн

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES Балкон и терраса в стиле модерн
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

Современный стиль в дизайне кухни подразумевает брендовый гарнитур, актуальную мебель для патио и новую столовую группу. Важная часть – нейтральная цветовая гамма с легкими акцентами.

Пляжная терраса на море

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Один из самых ярких и запоминающихся стилей – пляжный, он основан на белом цвете с тропическими оттенками (вспомните попугаев, цветы, лимонады и фрукты). Здесь всегда найдется место для пары легких диванчиков и кресла Acapulco.

​Терраса в стиле турецкого кантри

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Балкон и терраса в классическом стиле
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Турецкий кантри аккуратным образом объединяет модерн и прованс, добавляя ему капельку глянца и атмосферы большого города.

​Терраса в стиле минимализм

homify Плоские крыши
homify

homify
homify
homify

Минимализм отлично смотрится и в древесине, и в камне, и в плитке. Он может быть отличным вариантом для загородного дома в подобной стилистике.

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