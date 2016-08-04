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До и После: Ремонт старой трешки 55 квадратов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
싱글 여성의 아파트 인테리어, Light&Salt Design Light&Salt Design
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Студия LIGHT&SALT DESIGN работает в Республике Корея, недалеко от Сеула, совершая настоящий подвиг – ремонтируя квартиры в старых домах, бедных районах, гетто и других не самых приятных местах. После их прихода малогабаритки сияют и становятся функциональными, однушки получают новые спальни, а трешки – современный ремонт на уровне 21-ого века.

В этом проекте трехкомнатной квартиры площадью 55 кв. метров мы найдем удобное решение, продиктованное изначальной планировкой, которое лишь слегка было изменено в ходе перепланировки.

Для дизайна интерьера был выбран стиль модерн на основе белой цветовой палитры и медовых древесных оттенков. Стены в квартире оштукатурены и окрашены в разные цвета (бежевый, оливковый, темно-синий), что позволяет визуально сделать маленькую квартиру больше, не перегружая ее рисунками обоев.

​До: старый формат

싱글 여성의 아파트 인테리어, Light&Salt Design Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design

Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design
Light&Salt Design

Неудобная старая планировка не позволяла использовать имеющиеся квадратные метры в нужном формате. Темные цвета отделки, неровные стены, темные потолки… Этой квартире срочно нужен был ремонт!

​После: привлекательный вид

싱글 여성의 아파트 인테리어, Light&Salt Design Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design

Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design
Light&Salt Design

После ремонта, замены полов, отделки стен, потолков, красивого оформления лоджии (где теперь находится зона прачечной, для которой не нашлось места в маленькой ванной комнате) квартира стала выглядеть совсем по-другому!

Так, покупая апартаменты в старом дешевом комплексе можно полностью преобразить их облик с помощью профессионального дизайнера!

​До: коридор

싱글 여성의 아파트 인테리어, Light&Salt Design Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design

Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design
Light&Salt Design

Дома с общим коридором на улице популярны в теплых странах с плотной застройкой. Здесь коридор имеет ограждения, тянется вдоль всех квартир со стороны внутреннего дворика комплекса и является проходным для всех соседей. Спасти ситуацию на 100% здесь в принципе не получается, можно лишь постараться отделить приватные зоны от прихожей дверьми и перегородками. Правда, в данном варианте планировки такая идея не сработала бы – площадь прихожей и кухни рядом настолько малы, что было принято решение об открытой планировке кухни-гостиной, совместно с прихожей.

Тем не менее, старые шкафы  в коридоре были демонтированы, заменены на новые, более габаритные и вместительные, что в свою очередь закрыло от посторонних глаз область кухни.

​После: коридор

싱글 여성의 아파트 인테리어, Light&Salt Design Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design

Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design
Light&Salt Design

Один модуль для хранения предназначен для одежды, второй – для мелочей. Прихожая осталась на уровень ниже, она расположена в нише, на азиатский манер, что позволяет исключить загрязнение других зон коридора грязной обувью.

​До: уголок с кухней

싱글 여성의 아파트 인테리어, Light&Salt Design Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design

Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design
Light&Salt Design

Пространство кухни было использовано очень нерационально, а старый ремонт не внушал доверия.

​После: кухонный остров

싱글 여성의 아파트 인테리어, Light&Salt Design Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design

Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design
Light&Salt Design

После редизайна в этом уголке расположился кухонный остров, продолжающий систему хранения. За полочкой для мелочей в прихожей теперь – модуль для встраиваемого холодильника, а часть кухонного острова используется как барная стойка для двух обеденных стульев, и лишь белый элемент предназначен для резки.

​После: планировка

싱글 여성의 아파트 인테리어, Light&Salt Design Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design

Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design
Light&Salt Design

Сама планировка квартиры отчасти осталась прежней. Справа вы найдете две спальни и ванную комнату, вторая же половина занята уже виденной нами открытой зоной.

В старых и дешевых комплексах в Республике Корея эта планировка двухспальной квартиры очень популярна. Удивительно, но именно она повторятся в дешевых квартирах и миниатюрных коттеджах в Мексике и в принципе по всей Латинской Америке.

Проверенная комбинация позволяет сделать жизнь удобной в трехкомнатной квартире площадью 55-65 квадратов, организовать приватные спальни, приятную зону кухни-гостиной и добиться эффекта современного жилья.

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

— Идеи дизайна модной гостиной на любой вкус.

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