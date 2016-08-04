До и После: Ремонт старой трешки 55 квадратов

Студия LIGHT&SALT DESIGN работает в Республике Корея, недалеко от Сеула, совершая настоящий подвиг – ремонтируя квартиры в старых домах, бедных районах, гетто и других не самых приятных местах. После их прихода малогабаритки сияют и становятся функциональными, однушки получают новые спальни, а трешки – современный ремонт на уровне 21-ого века.

В этом проекте трехкомнатной квартиры площадью 55 кв. метров мы найдем удобное решение, продиктованное изначальной планировкой, которое лишь слегка было изменено в ходе перепланировки.

Для дизайна интерьера был выбран стиль модерн на основе белой цветовой палитры и медовых древесных оттенков. Стены в квартире оштукатурены и окрашены в разные цвета (бежевый, оливковый, темно-синий), что позволяет визуально сделать маленькую квартиру больше, не перегружая ее рисунками обоев.