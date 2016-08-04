До и После: Ремонт старой трешки 55 квадратов

Студия LIGHT&SALT DESIGN работает в Республике Корея, недалеко от Сеула, совершая настоящий подвиг – ремонтируя квартиры в старых домах, бедных районах, гетто и других не самых приятных местах. После их прихода малогабаритки сияют и становятся функциональными, однушки получают новые спальни, а трешки – современный ремонт на уровне 21-ого века.
В этом проекте трехкомнатной квартиры площадью 55 кв. метров мы найдем удобное решение, продиктованное изначальной планировкой, которое лишь слегка было изменено в ходе перепланировки.
Для дизайна интерьера был выбран стиль модерн на основе белой цветовой палитры и медовых древесных оттенков. Стены в квартире оштукатурены и окрашены в разные цвета (бежевый, оливковый, темно-синий), что позволяет визуально сделать маленькую квартиру больше, не перегружая ее рисунками обоев.
Неудобная старая планировка не позволяла использовать имеющиеся квадратные метры в нужном формате. Темные цвета отделки, неровные стены, темные потолки… Этой квартире срочно нужен был ремонт!
После ремонта, замены полов, отделки стен, потолков, красивого оформления лоджии (где теперь находится зона прачечной, для которой не нашлось места в маленькой ванной комнате) квартира стала выглядеть совсем по-другому!
Так, покупая апартаменты в старом дешевом комплексе можно полностью преобразить их облик с помощью профессионального дизайнера!
Дома с общим коридором на улице популярны в теплых странах с плотной застройкой. Здесь коридор имеет ограждения, тянется вдоль всех квартир со стороны внутреннего дворика комплекса и является проходным для всех соседей. Спасти ситуацию на 100% здесь в принципе не получается, можно лишь постараться отделить приватные зоны от прихожей дверьми и перегородками. Правда, в данном варианте планировки такая идея не сработала бы – площадь прихожей и кухни рядом настолько малы, что было принято решение об открытой планировке кухни-гостиной, совместно с прихожей.
Тем не менее, старые шкафы в коридоре были демонтированы, заменены на новые, более габаритные и вместительные, что в свою очередь закрыло от посторонних глаз область кухни.
Один модуль для хранения предназначен для одежды, второй – для мелочей. Прихожая осталась на уровень ниже, она расположена в нише, на азиатский манер, что позволяет исключить загрязнение других зон коридора грязной обувью.
Пространство кухни было использовано очень нерационально, а старый ремонт не внушал доверия.
После редизайна в этом уголке расположился кухонный остров, продолжающий систему хранения. За полочкой для мелочей в прихожей теперь – модуль для встраиваемого холодильника, а часть кухонного острова используется как барная стойка для двух обеденных стульев, и лишь белый элемент предназначен для резки.
Сама планировка квартиры отчасти осталась прежней. Справа вы найдете две спальни и ванную комнату, вторая же половина занята уже виденной нами открытой зоной.
В старых и дешевых комплексах в Республике Корея эта планировка двухспальной квартиры очень популярна. Удивительно, но именно она повторятся в дешевых квартирах и миниатюрных коттеджах в Мексике и в принципе по всей Латинской Америке.
Проверенная комбинация позволяет сделать жизнь удобной в трехкомнатной квартире площадью 55-65 квадратов, организовать приватные спальни, приятную зону кухни-гостиной и добиться эффекта современного жилья.
Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:
— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;