​Проекты летних кухонь для большой семьи

Если вы хотите организовать летнее домашнее кафе или построить бар у бассейна, летнюю кухню на даче с террасой и мангалом, то тогда вам обязательно пригодятся наши идеи – проекты летних кухонь для больших семей.

В статье мы покажем вам множество вариантов по планировке и отделке, парочка из которых наверняка придутся вам по вкусу. Реализация подобных проектов может занять от 15 до 400 тыс. рублей, поэтому здесь найдутся идеи на любой бюджет!