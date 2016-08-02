​Проекты летних кухонь для большой семьи

Если вы хотите организовать летнее домашнее кафе или построить бар у бассейна, летнюю кухню на даче с террасой и мангалом, то тогда вам обязательно пригодятся наши идеи – проекты летних кухонь для больших семей.
В статье мы покажем вам множество вариантов по планировке и отделке, парочка из которых наверняка придутся вам по вкусу. Реализация подобных проектов может занять от 15 до 400 тыс. рублей, поэтому здесь найдутся идеи на любой бюджет!
Неотапливаемая пристроенная летняя кухня может стать идеальным решением для тех, кто не хочет бояться легкого летнего дождя, ветра или взглядов соседей. На такой кухне обычно подводятся все коммуникации, есть зона столовой и буфета, холодильник, плита и раковина, поэтому ее вполне можно назвать полноценной.
Эта шикарная современная кухня имеет защищенные от дождя фасады, отделку мозаикой и каменную столешницу. В зоне гарнитура мы найдем столешницу, печь-барбекю, обычную печь с конфорками и раковину. Барная стойка используется для сервировки и легких перекусов. Расположена кухня на мощеной площадке под крышей рядом с дверью на основную кухню.
На даче часто присутствует множество деревянных элементов, поэтому если вы самостоятельно создадите барную стойку из натурального дерева, это будет самым практичным и бюджетным решением. Расположение у окна поможет вам любоваться видом на сад, а высота может быть и стандартная, а не высокая барная. Добавьте табуреток на всех – и готово!
Удивительный вариант в азиатском формате поразил нас своей гениальностью. Всего лишь 6 квадратов у парадного входа, отгороженных частично перегородкой (например, кирпичной), частично – стеклом и дверью. Там разместилась мелкая бытовая техника, столешница, холодильник и раковина миниатюрных размеров. Такая летняя кухня подходит для расположения возле террасы, для того, чтобы перекусить по пути на работу эспрессо с печеньем или для… приготовления лимонада для соседей!
Говоря о самом маленьком и компактном решении для летней кухни, мы покажем вам потрясающую кухню в стиле бразильяно. Здесь есть раковина, плита (над холодильником), мини-холодильник (желтый) и столовая группа на четвертых! Такая кухня потребует лишь 6 кв. метров площади и может быть расположена как угодно и где угодно.
Большая кухня может также иметь барную стойку со стульями, а столовую группу можно поставить поодаль, на мощеной площадке.
Еще один вариант – поставить два или три маленьких столика с 2-4 стульями, как в кафе. Так, приглашенные на барбекю соседи могут расположиться удобным им образом. Дети могут сидеть за своим столом, а взрослые – за своим.
Этот современный и очень стильный вариант летней кухни имеет и барную стойку, и две столовых группы. Кроме того, здесь есть барбекю с вертелом, вертикальный сад, большой TV, холодильник, раковина и обычная плита на электричестве. Вся мебель рассчитана на любую погоду, а на заднем плане мы видим потрясающую зону для отдыха у бассейна – с шезлонгами и мягкой мебелью.
Еще один интересный вариант кухни тоже имеет полный набор всей техники. олодильник, раковина, плита, барбекю, мелкая бытовая техника здесь разместились компактно и очень красиво. А кухонный остров плавно переходит в барную стойку высоты стандартного стола.
Далее на homify:
— Проекты домов в американском стиле;