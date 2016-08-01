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11 фантастических идей для сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Patiotuin te Maastricht, Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Сад в стиле модерн
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Если в хотите сделать свой сад необыкновенным, с особенной атмосферой и потрясающим дизайном, то вам пригодятся проекты, найденные нами для этой Книги Идей. 10 фантастических решений и настроений, которые можно реализовать в любом саду, помогут вам найти свое собственное вдохновение и стиль, который вам понравится.

​Внутренний дворик

Small city garden After 2 homify
homify

Small city garden After 2

homify
homify
homify

Дворик с панорамным остеклением, мощеной площадкой или водоемом – не только часть ландшафтного дизайна, но и интерьера. Внутренний дворик может быть и не виден из комнаты, но стать прекрасным местом для безопасных детских игр на свежем воздухе.

​Горная идиллия

Exclusieve bostuin met waterloop en infinity-pool, Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen Сад в стиле модерн
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

Чтобы создать подобную атмосферу для вашего сада, вам понадобятся камни, рокарии, альпийские горки, все строения (террасу, беседку) лучше соорудить из темного дерева и красного кирпича или камня. Для посадок используйте тенелюбивые почвопокровные, хвойники и плющи. Можно добавить водоем, будто горный ручек или горное озеро, и использовать камень везде, где только можно. Лучшая цветовая гамма для такого сада – каменно-древесная, с насыщенным зеленым, оранжевым и красным в декоре (стулья, текстиль, подушки, плитка).

​Романтичный прованс

Landelijke achtertuin met stoer paviljoen, Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen Сад в стиле кантри
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

Французский стиль прованс порадует многих, кто ищет возможность реализовать сад, который смотрелся бы, как сад при особняке или поместье. Основной здесь служат кусты под стрижку и газонные площадки, с редкими клумбами и высокими деревьями.

В обустройстве можно использовать белую или бледно-коричневую мебель, плетеные аксессуары, древесину. Среди акцентов – лавандовый, нежно-мятный, бледно-желтый, небесно-голубой и все розовые.

​Строгий минимализм

Aménagement d'une terrasse en bois composite gris, EURL OLIVIER DUBOIS EURL OLIVIER DUBOIS Сад в стиле модерн
EURL OLIVIER DUBOIS

EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS

Для азиатского минимализма вам понадобится нейтральная цветовая палитра в отделке и материалах мощения. При этом, мебель, подушки, декор могут быть яркими, на ваше усмотрение. Стиль минимализм любит геометричные (строго вертикальные или круглые) растения, с необычными фактурными листьями и строгие террасы.

​Сад в регулярном стиле

UN JARDIN CONTEMPORAIN, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Сад в стиле модерн
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Удивительный регулярный стиль – это семейный европейский сад, который основан на кустарниках и деревьях. А в глубине участка есть зона с плодово-ягодными культурами и овощами, а также теплица или оранжерея.

Игровая (семейная) зона сада представлена дорожкой, газонными площадками слева и справа от нее и небольшой мощеной площадкой.

​Мексиканский пустынный

Eclairage terrasse, Architecture Nature & Lumière Architecture Nature & Lumière Сад в стиле модерн
Architecture Nature &amp; Lumière

Architecture Nature & Lumière
Architecture Nature &amp; Lumière
Architecture Nature & Lumière

Особенный пустынный стиль можно организовать за счет грубо оштукатуренных высоких клумб, стены, керамической плитки и мозаики охристых оттенков и особенных растений. Кактусы, растения с грубой древесиной, светлые и бледные, злаки и осоки помогут вам добиться пустынного антуража.

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​Арабская богемия

Tropische tuin, Koert Gardening Koert Gardening Сад в тропическом стиле
Koert Gardening

Koert Gardening
Koert Gardening
Koert Gardening

Арабский богемный стиль подразумевает создание патио или вот такой потрясающей террасы с матрасами, под крышей и с текстильными занавесками. Здесь может также стоять TV для досуга, быть расположены детские игрушки.

Современный рустик

Patiotuin te Maastricht, Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Сад в стиле модерн
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

Декоративный камень, кирпич и атмосфера дикого леса – это стиль рустик, позволяющий вам создать полноценное место для отдыха и игр детей в своем саду. Он основан на больших мощеных площадях (плитка под камень), зонах отдыха у очага, ручья, озера, водоема и столовой при доме.

​Пруд для лебедей

Prachtige villa op bijzonder landgoed in De Achterhoek, ARX architecten ARX architecten Сад в стиле модерн
ARX architecten

ARX architecten
ARX architecten
ARX architecten

Удивительной идеей может стать создание пруда для птиц прямо у вас на даче или в загородном доме. Подойдут домашние утки и лебеди.

​Водопад своими руками

Korven en haarden, Gardeco Gardeco Сад в стиле модерн
Gardeco

Gardeco
Gardeco
Gardeco

Маленький водопад может стать началом вашего грандиозного ландшафтного проекта в одном из стилей в дизайне.

​Фонтан в бассейне или водоеме

Casa Platanus, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA Дома в стиле модерн
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

Удивительный фонтан с подсветкой в ручейке, бассейне или другом водоеме непременно станет «гвоздем» вашей вечерней программы отдыха в саду! Такой фонтан можно заказать с монтажом и подсветкой, он не требует большого количества электроэнергии, но нуждается в проводке и чистке софитов.

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