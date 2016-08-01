11 фантастических идей для сада

Если в хотите сделать свой сад необыкновенным, с особенной атмосферой и потрясающим дизайном, то вам пригодятся проекты, найденные нами для этой Книги Идей. 10 фантастических решений и настроений, которые можно реализовать в любом саду, помогут вам найти свое собственное вдохновение и стиль, который вам понравится.
Дворик с панорамным остеклением, мощеной площадкой или водоемом – не только часть ландшафтного дизайна, но и интерьера. Внутренний дворик может быть и не виден из комнаты, но стать прекрасным местом для безопасных детских игр на свежем воздухе.
Чтобы создать подобную атмосферу для вашего сада, вам понадобятся камни, рокарии, альпийские горки, все строения (террасу, беседку) лучше соорудить из темного дерева и красного кирпича или камня. Для посадок используйте тенелюбивые почвопокровные, хвойники и плющи. Можно добавить водоем, будто горный ручек или горное озеро, и использовать камень везде, где только можно. Лучшая цветовая гамма для такого сада – каменно-древесная, с насыщенным зеленым, оранжевым и красным в декоре (стулья, текстиль, подушки, плитка).
Французский стиль прованс порадует многих, кто ищет возможность реализовать сад, который смотрелся бы, как сад при особняке или поместье. Основной здесь служат кусты под стрижку и газонные площадки, с редкими клумбами и высокими деревьями.
В обустройстве можно использовать белую или бледно-коричневую мебель, плетеные аксессуары, древесину. Среди акцентов – лавандовый, нежно-мятный, бледно-желтый, небесно-голубой и все розовые.
Для азиатского минимализма вам понадобится нейтральная цветовая палитра в отделке и материалах мощения. При этом, мебель, подушки, декор могут быть яркими, на ваше усмотрение. Стиль минимализм любит геометричные (строго вертикальные или круглые) растения, с необычными фактурными листьями и строгие террасы.
Удивительный регулярный стиль – это семейный европейский сад, который основан на кустарниках и деревьях. А в глубине участка есть зона с плодово-ягодными культурами и овощами, а также теплица или оранжерея.
Игровая (семейная) зона сада представлена дорожкой, газонными площадками слева и справа от нее и небольшой мощеной площадкой.
Особенный пустынный стиль можно организовать за счет грубо оштукатуренных высоких клумб, стены, керамической плитки и мозаики охристых оттенков и особенных растений. Кактусы, растения с грубой древесиной, светлые и бледные, злаки и осоки помогут вам добиться пустынного антуража.
Арабский богемный стиль подразумевает создание патио или вот такой потрясающей террасы с матрасами, под крышей и с текстильными занавесками. Здесь может также стоять TV для досуга, быть расположены детские игрушки.
Декоративный камень, кирпич и атмосфера дикого леса – это стиль рустик, позволяющий вам создать полноценное место для отдыха и игр детей в своем саду. Он основан на больших мощеных площадях (плитка под камень), зонах отдыха у очага, ручья, озера, водоема и столовой при доме.
Удивительной идеей может стать создание пруда для птиц прямо у вас на даче или в загородном доме. Подойдут домашние утки и лебеди.
Маленький водопад может стать началом вашего грандиозного ландшафтного проекта в одном из стилей в дизайне.
Удивительный фонтан с подсветкой в ручейке, бассейне или другом водоеме непременно станет «гвоздем» вашей вечерней программы отдыха в саду! Такой фонтан можно заказать с монтажом и подсветкой, он не требует большого количества электроэнергии, но нуждается в проводке и чистке софитов.
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