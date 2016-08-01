11 фантастических идей для сада

Французский стиль прованс порадует многих, кто ищет возможность реализовать сад, который смотрелся бы, как сад при особняке или поместье. Основной здесь служат кусты под стрижку и газонные площадки, с редкими клумбами и высокими деревьями.

В обустройстве можно использовать белую или бледно-коричневую мебель, плетеные аксессуары, древесину. Среди акцентов – лавандовый, нежно-мятный, бледно-желтый, небесно-голубой и все розовые.