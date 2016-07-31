Проект кирпичного дома для семьи

Хотите построить дом из кирпича? Тогда посмотрите интересные идеи в этом проекте от студии RAC ARQUITETURA, которые решили создать интересное бунгало в тропическом стиле на основе кирпичной прямоугольной постройки.
В этом проекте нет ничего сложного для самостоятельного возведения. Сам дом – прямоугольная коробка. Чердачных перекрытий нет, поэтому реализована двойная высота потолков за счет утепления крыши. Именно так появилось и двусветное освещение в столовой. Кровля для дома и всех террас – одна, что позволяет сделать общий облик дома более целостным и максимально похожим на настоящее тропическое бунгало.
Для реализации в холодном климате мы советуем организовать систему отопления в виде теплового насоса и теплого пола, купить лишь одни двери-слайдеры для гостиной с выходом на террасу и основательно утеплить крышу.
Переднюю часть дома занимает большая комната – кухня-гостиная площадью 35 кв. метров. Ее интерьеры вы увидите на фотографии ниже. Здесь же есть терраса площадью около 25 кв. метров с мангалом и летней кухней, с отделкой мозаикой и столовой группой. Рядом – терраса, уходящая вдаль, вглубь участка, предусмотренная для возведения бассейна через пару лет.
Большая кухня-гостиная имеет стильный открытый формат. В кухне – гарнитур из двух параллельных друг другу модулей (вдоль стены и барной стойки). Между кухней и гостиной – столовая. В бюджетном варианте возведения двери-слайдеры на террасу остались бы именно в зоне столовой.
Справа – арка в коридор, который разводит нас по трем спальням и ванной комнате. В целом дом будто разделен на две половины – общественную и приватную со спальнями. Вход в дом осуществляется на латиноамериканский манер, через кухню. Сам проект расположен в Бразилии, в прибрежном городке на Атлантическом океане.
Гостиная имеет камин и стильные деревянные детали декора. Заметьте, что левая стена (кирпичная) осталась неоформленной, лишь покрытой спецраствором для экологичности, а остальные стены просто оштукатурены и покрашены.
Три спальни площадью по 11 кв. метров каждая имеют выход на вторую террасу. В них тоже двойная высота потолков. Небольшая площадь спален окупается встроенным модулем для хранения из древесины (2 кв. метра, возле двери), позволяющим не заботиться о дополнительной мебели для хранения.
Для спальни родителей здесь есть место для дополнительно комода, TV или детской кровати, для детей – рабочее место с письменным столом. Такая спальня может быть занята и двумя детьми, если потребуется.
Стильная терраса на заднем дворике пригодится для игр детей, для будущего бассейна, станет местом для расположения шезлонгов.
Три спальни с этой стороны выходят на вторую, пока не завершенную, бетонную террасу. Вход в дом осуществляется со стороны кухни (справа, дверь на террасу).
Так, дом делится на две половины – с тремя спальнями и ванной комнатой и большой кухней-гостиной. С обеих сторон есть террасы, сбоку – вход в дом рядом с кухней. Для холодного климата можно предусмотреть прихожую (тамбур) перед кухней.
Если вам понравился данный проект этой студии, мы советуем вам взглянуть на еще более яркий проект летнего домика в том же стиле. Он маленький и бюджетный, но имеет собственный бассейн, а от его фантастического архитектурного облика вам сразу захочется построить именно этот дом!
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