Проект кирпичного дома для семьи

Хотите построить дом из кирпича? Тогда посмотрите интересные идеи в этом проекте от студии RAC ARQUITETURA, которые решили создать интересное бунгало в тропическом стиле на основе кирпичной прямоугольной постройки.

В этом проекте нет ничего сложного для самостоятельного возведения. Сам дом – прямоугольная коробка. Чердачных перекрытий нет, поэтому реализована двойная высота потолков за счет утепления крыши. Именно так появилось и двусветное освещение в столовой. Кровля для дома и всех террас – одна, что позволяет сделать общий облик дома более целостным и максимально похожим на настоящее тропическое бунгало.

Для реализации в холодном климате мы советуем организовать систему отопления в виде теплового насоса и теплого пола, купить лишь одни двери-слайдеры для гостиной с выходом на террасу и основательно утеплить крышу.