10 вещей, которые нужно выбросить прямо сейчас

Эта Книга Идей посвящена нашему любимому дому и тому, как мы можем вместе в сообществе Homify сделать его лучше и… чище! Некоторые мелочи, которые всегда откладываются в долгий ящик или просто не замечаются, требуют вашего немедленного вмешательства!

Итак, что же нужно выбросить сегодня?