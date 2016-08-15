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10 вещей, которые нужно выбросить прямо сейчас

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify КухняШкафы и полки
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Эта Книга Идей посвящена нашему любимому дому и тому, как мы можем вместе в сообществе Homify сделать его лучше и… чище! Некоторые мелочи, которые всегда откладываются в долгий ящик или просто не замечаются, требуют вашего немедленного вмешательства!

Итак, что же нужно выбросить сегодня?

​Старые полотенца и постельное белье

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Гардеробная в стиле модерн
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

Заменить полотенца и белье всегда очень полезно! На бюджет около 10 тыс. рублей вы сможете позволить себе пару сменных комплектов на двуспальную кровать и весь комплект полотенец  для семьи. Если вы сомневаетесь, начать можно лишь с 4 полотенец. Выбросьте самые старые, купите новые – уже прогресс!

Кухонные губки и тряпки

Kitchen Sink Johnny Grey КухняШкафы и полки
Johnny Grey

Kitchen Sink

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

Порой за хлопотами мы забываем заменить самые важные детали, которые ответственны за чистоту и отсутствие бактерий в нашем доме, в частности – на мебели и посуде. Кухонный губки и все тряпки, которым более 1,5 месяцев, должны быть выброшены, и данный ритм нужно соблюдать на протяжении всей жизни.

Отдельного внимания заслуживают современные тряпки для швабр, которые подлежат замене через 3-6 месяцев, в зависимости от того, моете ли вы ими уличные участки на не  остекленном балконе с видом на дорогу, общественный коридор и т.п. Желательно для дома и для улицы иметь две пары моющих насадок, позволяющих обеспечить полную чистоту.

​Старые журналы

Books & Treasures Shelve Unit, Katleen Roggeman Katleen Roggeman ГостинаяМебель для медиа комнаты
Katleen Roggeman

Books & Treasures Shelve Unit

Katleen Roggeman
Katleen Roggeman
Katleen Roggeman

У вас есть стопка журналов под тумбочкой? Тогда давайте вместе ее разберем! Выбрасывайте все номера старше 2-х лет, новые рассортируйте на две стопки (интересные и не интересные), а затем из интересных выберите лишь половину. Справитесь? 

Если вы все еще сомневаетесь, выбрасывать или нет, вспомните, как владельцы малогабариток думают, что если бы в их квартире была бы хоть пара новых квадратных метров, они бы зажили долго и счастливо. Держу пари, стопка журналов плюс все остальные мелочи, что мы найдем по ходу статьи, как раз занимают около 2-х квадратных метров в доме.

​Пластиковую посуду, которой более 2 лет

Lacquered kitchen with kitchen island homify КухняШкафы и полки
homify

Lacquered kitchen with kitchen island

homify
homify
homify

Все мы знаем прелести пластиковой посуды – такую кружку не сможет разбить даже активный 5-летний ребенок. Или маленькие сервировочные тарелочки, спасающие нас во время завтраков и обедов. Пластиковая посуда, а также доски для резки, кружки и тарелочки могут служить гораздо дольше 2-х лет, поэтому их так тяжело бывает выбрасывать. Тем не менее, и пластиковая посуда, которая используется для еды и контактирует непосредственно с нашим организмом, должна быть заменена.

​Старые туфли

Closet Space homify Гардеробная в стиле модерн
homify

Closet Space

homify
homify
homify

Есть простое женское правило – если вы не надевали туфли 1 год, то их пора выбрасывать, независимо от того, старые они или новые, красивые или не очень. Нет смысла откладывать их опять в шкаф, думая, что когда-нибудь и кому-нибудь вы их отдадите. Просто оставьте их на лавочке во дворе с запиской или аккуратно положите на газон возле мусорного бака, а нуждающиеся, поверьте, найдутся!

Кроме того, туфли, которые вам трут, нужно тоже выбрасывать незамедлительно и искать им замену. Неудобная обувь – причина не только неровной походки, проблем со спиной и головных болей, но и плохого настроения и снижения работоспособности.

Старые кухонные приборы

50.2cm pull-out organiser simplehuman КухняХранение
simplehuman

50.2cm pull-out organiser

simplehuman
simplehuman
simplehuman

Наверняка, на кухне вы найдете 2-4 прибора в ящиках или даже на виду, которые вы не используете. Особенно, если они старые и им уже куплена замена. Или новые, которые оказались неудобными. Соберите волю в кулак – и отправьте их на мусорку!

​Просроченные продукты и лекарства

Bespoke oak larder homify Кухня в стиле кантри
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Просмотрев все шкафчики на кухне и в ванной комнате, вы наверняка найдете маленькую картонную коробочку вещей, которые уже давно пора выбросить просто потому, что их срок действия истек.

Никогда не принимайте просроченные лекарства или продукты, даже если это всего лишь аспирин или крупа!

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