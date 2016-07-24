​Летняя кухня своими руками

Если вам срочно требуется проект летней кухни для сооружения еще в этом сезоне, позвольте показать вам несколько особенно удачных, которые скорее всего вам понравятся.

Все эти проекты вполне реально воплотить на небольшой площади, они очень комфортабельны и украсят ваш участок и домик.

Какой бы проект для реализации вы не выбрали, вам в зоне летней кухни понадобятся – бетонная площадка, электричество, водоснабжение и канализация. Для тех кухонь, что имеют мебель, которая не переносит дождя, популярно раскладное бесшовное остекление для влажного и холодного климата.