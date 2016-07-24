​Летняя кухня своими руками

Если вам срочно требуется проект летней кухни для сооружения еще в этом сезоне, позвольте показать вам несколько особенно удачных, которые скорее всего вам понравятся.
Все эти проекты вполне реально воплотить на небольшой площади, они очень комфортабельны и украсят ваш участок и домик.
Какой бы проект для реализации вы не выбрали, вам в зоне летней кухни понадобятся – бетонная площадка, электричество, водоснабжение и канализация. Для тех кухонь, что имеют мебель, которая не переносит дождя, популярно раскладное бесшовное остекление для влажного и холодного климата.
Эта интересная кухня создана на основе простой бетонной площадки, деревянного навеса в средиземноморском стиле, гарнитура и двух комплектов мебели – для столовой и для патио. Сама кухня представлена столешницей 2,2 метра.
Важную роль на этой кухне играют брендовые подвесные светильники. Для экономии вы можете заменить их гирляндой на ваш вкус и сделать кухню просто фантастически волшебным местом для семейного отдыха!
Эта летняя кухня является более современной на вид. В ней бетонная площадка была покрашена в нежный песочный оттенок, часть кухонного гарнитура, которая не боится дождя, реализована в формате острова, а вот печь-барбекю спряталась за дверцей. На террасе мы также найдем два типа мебели – патио и столовую.
Такая летняя кухня – очень удобное место для готовки и просто незаменимое место в современном коттедже.
Эта кухня даже не имеет навеса, реализована в формате специального гарнитура с барбекю, который не боится дождя, со столовой группой на основе лавочек и крупного стола. По периметру кухня оформлена местным камнем.
Кантри-шик здесь подчеркивается и выбранной традиционной
английской цветовой гаммой – камень, темная зелень, дерево и лазурно-синий для кухни.
Эта столовая является самым простым вариантом оборудования места для встреч на 8 человек. Вам понадобятся деревянные бруски, доски и кирпич для основания столика.
Эта отдельно стоящая летняя кухня основана на купольной печи, навесе и гарнитуре, представленном каменной столешницей с раковиной и дровницей.
Подобную столовую можно организовать как возле летней кухни, так и по середине участка или рядом с забором, в дальнем конце. Со временем столовая может получить и кровлю на деревянном каркасе, если вы того захотите.
Если же на кухне вы решитесь поставить шикарные двери-слайдеры с выходом на террасу, то вам не понадобится отдельная летняя кухня. На террасе стоит лишь организовать зону отдыха, как здесь – патио плюс столовая с легким, парящим навесом.
Еще один интересный вариант летней кухни с мраморными столешницами расположен в Нидерландах. Современный дизайн и простые линии здесь были поставлены на первый план.
Эта интересная летняя кухня имеет более рациональный бюджет и имеет барную стойку. За ней – столешница с раковиной, плитой, винным холодильником и другой техникой. На стене – коллекция любимых напитков с эффектной подсветкой.
Особенно простым можно назвать данный проект летней кухни. Для ее зоны справа нужно всего лишь 12 кв. метров для гарнитура и столовой группы.
Еще одна открытая летняя кухня подразумевает стильный гарнитур с раковиной и эспрессо-машиной, рядом стоит мангал и холодильник. Возле террасы есть летний душ, а сама терраса оборудована шезлонгами.
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