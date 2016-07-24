Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Летняя кухня своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
Loading admin actions …

Если вам срочно требуется проект летней кухни для сооружения еще в этом сезоне, позвольте показать вам несколько особенно удачных, которые скорее всего вам понравятся.

Все эти проекты вполне реально воплотить на небольшой площади, они очень комфортабельны и украсят ваш участок и домик.

Какой бы проект для реализации вы не выбрали, вам в зоне летней кухни понадобятся – бетонная площадка, электричество, водоснабжение и канализация. Для тех кухонь, что имеют мебель, которая не переносит дождя, популярно раскладное бесшовное остекление для влажного и холодного климата.

​Компактный минимализм

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos Сад в стиле модерн
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

Эта интересная кухня создана на основе простой бетонной площадки, деревянного навеса в средиземноморском стиле, гарнитура и двух комплектов мебели – для столовой и для патио. Сама кухня представлена столешницей 2,2 метра.

Важную роль на этой кухне играют брендовые подвесные светильники. Для экономии вы можете заменить их гирляндой на ваш вкус и сделать кухню просто фантастически волшебным местом для семейного отдыха!

​Пляжное изящество

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Зимний сад в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Эта летняя кухня является более современной на вид. В ней бетонная площадка была покрашена в нежный песочный оттенок, часть кухонного гарнитура, которая не боится дождя, реализована в формате острова, а вот печь-барбекю спряталась за дверцей. На террасе мы также найдем два типа мебели – патио и столовую.

Такая летняя кухня – очень удобное место для готовки и просто незаменимое место в современном коттедже.

​Летняя кухня в стиле кантри

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Сад в стиле модерн
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Эта кухня даже не имеет навеса, реализована в формате специального гарнитура с барбекю, который не боится дождя, со столовой группой на основе лавочек и крупного стола. По периметру кухня оформлена местным камнем.

Кантри-шик здесь подчеркивается и выбранной традиционной
английской цветовой гаммой – камень, темная зелень, дерево и лазурно-синий для кухни.

​Столовая для дачи своими руками

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Эта столовая является самым простым вариантом оборудования места для встреч на 8 человек. Вам понадобятся деревянные бруски, доски и кирпич для основания столика.

​Открытая летняя кухня

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Эта отдельно стоящая летняя кухня основана на купольной печи, навесе и гарнитуре, представленном каменной столешницей с раковиной и дровницей.

Подобную столовую можно организовать как возле летней кухни, так и по середине участка или рядом с забором, в дальнем конце. Со временем столовая может получить и кровлю на деревянном каркасе, если вы того захотите.

​Альтернативный вариант

作品, planner.m planner.m Сад в стиле модерн
planner.m

作品

planner.m
planner.m
planner.m

Если же на кухне вы решитесь поставить шикарные двери-слайдеры с выходом на террасу, то вам не понадобится отдельная летняя кухня. На террасе стоит лишь организовать зону отдыха,  как здесь – патио плюс столовая с легким, парящим навесом.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Летняя кухня в стиле минимализм

http://www.houseofgreen.nl/portfolio/stadstuin-achter/functionele-familietuin-in-nootdorp, House of Green House of Green Сад в стиле модерн
House of Green

House of Green
House of Green
House of Green

Еще один интересный вариант летней кухни с мраморными столешницами расположен в Нидерландах. Современный дизайн и простые линии здесь были поставлены на первый план.

​Летняя кухня с барной стойкой

Residencia MR , Interiorisarte Interiorisarte Сад в стиле модерн
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

Эта интересная летняя кухня имеет более рациональный бюджет и имеет барную стойку. За ней – столешница с раковиной, плитой, винным холодильником и другой техникой. На стене – коллекция любимых напитков с эффектной подсветкой.

​Простой проект летней кухни

Varios, FyA Arquitectos FyA Arquitectos Столовая комната в стиле модерн
FyA Arquitectos

FyA Arquitectos
FyA Arquitectos
FyA Arquitectos

Особенно простым можно назвать данный проект летней кухни. Для ее зоны справа нужно всего лишь 12 кв. метров для гарнитура и столовой группы.

​Открытая летняя кухня

COBERTURA DA _ Barra da Tijuca, Studio Eloy e Freitas Arquitetura e Interiores Studio Eloy e Freitas Arquitetura e Interiores Балкон и терраса в стиле модерн
Studio Eloy e Freitas Arquitetura e Interiores

Studio Eloy e Freitas Arquitetura e Interiores
Studio Eloy e Freitas Arquitetura e Interiores
Studio Eloy e Freitas Arquitetura e Interiores

Еще одна открытая летняя кухня подразумевает стильный гарнитур с раковиной и эспрессо-машиной, рядом стоит мангал и холодильник. Возле террасы есть летний душ, а сама терраса оборудована шезлонгами.

Далее на homify:

— Красивые проекты веранд для дома;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Практичный дом для молодой семьи
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы идею летней кухни?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо