10 домов для комфортной жизни

Необычная форма и массивные размеры крыши создают впечатление, что это два отдельных дома, составленных друг над другом подобно конструкции из детских кубиков. Верхняя часть намного шире нижнего яруса, а горизонтальная обшивка древесиной еще ярче подчеркивает этот эффект.

Такой формат дома позволил разместить эту внушительное строение на небольшом и, самое главное, узком участке, а выступающая далеко вперед часть крыши образует надежную защиту летней веранды от жарких солнечных лучей, дождя и ветра.