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10 домов для комфортной жизни

Перла Вереника Перла Вереника
PROJEKT DOMU EX 13 - nowoczesna stodoła w najlepszym wydaniu! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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В каждом доме архитекторы и дизайнеры стараются выделить что-то оригинальное, запоминающееся и дающее хозяевам жилья реализовать свои индивидуальные потребности. Мы выбрали для этого обзора проекты домов, в которых реализован особый подход к уровню комфорта и стиля, когда к стандартному набору добавляется нечто действительно особое.

Добротный и вместительный

PROJEKT DOMU RODRIGO III G1 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в средиземноморском стиле
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Этот дом с первого взгляда производит впечатление внушительного и надежного строения. Архитектура особняка складывается из нескольких частей разной этажности, каждая из которых имеет свою форму крыши, террасу и балкончик, что безусловно создает великолепные пространства интерьеров. Классические сочетания теплого дерева, темной крыши и зеленых газонов поддерживают ощущение добротности и респектабельности.

Дом с террасой и бассейном

PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Этот проект, хотя и не велик по размеру, но большая его часть оборудована для релакса и тихого отдыха. Компактный домик окружает деревянная палуба террасы и великолепный бассейн. Здесь расположены две зоны для отдыха: в тени навеса рядом с домом небольшая летняя столовая, а рядом с бассейном – шезлонги и диванчик для пляжного отдыха. 

Белоснежный фасад и дерево

Projekt domu Neo G1 ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Архитектура этого дома весьма нетривиальна и по максимуму использует свободное пространство как вокруг строения, так и на его крыше. На деревянной террасе возле дома минималистичные фонтанчики, а на плоской части крыши – просторная веранда, настоящее летнее кафе с прозрачной крышей, зелеными растениями и стильным интерьером.

Оригинальная крыша с мансардой

TUKANA, D C K D C K
D C K

D C K
D C K
D C K

Необычная форма и массивные размеры  крыши создают впечатление, что это два отдельных дома, составленных друг над другом подобно конструкции из детских кубиков. Верхняя часть намного шире нижнего яруса, а горизонтальная обшивка древесиной еще ярче подчеркивает этот эффект. 

Такой формат дома позволил разместить эту внушительное строение на небольшом и, самое главное, узком участке, а выступающая далеко вперед часть крыши образует надежную защиту летней веранды от жарких солнечных лучей, дождя и ветра.

Классическая респектабельность

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Классика всегда в цене: контрастная черно-белая цветовая гамма, идеально выверенные пропорции архитектуры, качественные и долговечные материалы. При этом такие классические элементы, как четырехскатная крыша, черная черепица и деревянные рамы окон вполне уживаются и с полезными новшествами в виде солнечных панелей на скатах, панорамного остекления и минималистичной садовой мебели.

Стеклянный куб

PROJEKT DOMU EX 13 - nowoczesna stodoła w najlepszym wydaniu! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Этот дом станет мечтой для всех тех, кто стремится к максимальному уровня естественного солнечного освещения в доме, к безграничной связи с окружающей природой. Оригинальный высокий дом дополняет не менее экстравагантный остекленный фасад. Все пространство от пола до потолка – единое панорамное окно.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Немецкая благонадежность

Projekt domu EX 15 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Типичный европейский дизайн этого подчеркнуто традиционного стиля уютен и оригинален. Контрастная черные квадраты отделки фасада работают как отсылка к немецкому стилю фахверк, придавая дому вид бюргерского особняка. Оригинальный выступ балкона и прозрачное остекление части фасада делают этот проект еще более стильным и динамичным

Современные технологии

PROJEKT DOMU EX 7 (z wiatą) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

В этом проекте мы видим современное сочетание технологичности и стиля. Четкая геометрия, минимализм и экологичность – вот основные принципы такого подхода к организации пространства, что дает возможность разместить и просторный бассейн, и зелень газона, и тенистые веранды под навесом

Белый дом в греческом стиле

PROJEKT DOMU Ralf G1 – nowoczesny i energooszczędny dom do 100 m², Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Благодаря использованию белого и стального серого цвета в отделке дома и дворика этот проект смотрится как белоснежная морская жемчужина в зеленом саду. Свежесть цветовой гаммы делает образ легким и современным, а комплексный дизайн дома и окружающей его площадки создают единое пространство для отдыха

Мал золотник, да дорог

Dom w Amarantusach , Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Бунгало
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Компактность и собранность в единый комплекс этого домика делают его еще более уютным. Особое внимание здесь уделено организации остекления: панорамные окна, раздвижные стеклянные двери, окошки на скатах крыши. Все это делает фасад дома легким, а интерьеры – светлыми и солнечными

Модульные дома будущего
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