10 домов для комфортной жизни

В каждом доме архитекторы и дизайнеры стараются выделить что-то оригинальное, запоминающееся и дающее хозяевам жилья реализовать свои индивидуальные потребности. Мы выбрали для этого обзора проекты домов, в которых реализован особый подход к уровню комфорта и стиля, когда к стандартному набору добавляется нечто действительно особое.
Этот дом с первого взгляда производит впечатление внушительного и надежного строения. Архитектура особняка складывается из нескольких частей разной этажности, каждая из которых имеет свою форму крыши, террасу и балкончик, что безусловно создает великолепные пространства интерьеров. Классические сочетания теплого дерева, темной крыши и зеленых газонов поддерживают ощущение добротности и респектабельности.
Этот проект, хотя и не велик по размеру, но большая его часть оборудована для релакса и тихого отдыха. Компактный домик окружает деревянная палуба террасы и великолепный бассейн. Здесь расположены две зоны для отдыха: в тени навеса рядом с домом небольшая летняя столовая, а рядом с бассейном – шезлонги и диванчик для пляжного отдыха.
Архитектура этого дома весьма нетривиальна и по максимуму использует свободное пространство как вокруг строения, так и на его крыше. На деревянной террасе возле дома минималистичные фонтанчики, а на плоской части крыши – просторная веранда, настоящее летнее кафе с прозрачной крышей, зелеными растениями и стильным интерьером.
Необычная форма и массивные размеры крыши создают впечатление, что это два отдельных дома, составленных друг над другом подобно конструкции из детских кубиков. Верхняя часть намного шире нижнего яруса, а горизонтальная обшивка древесиной еще ярче подчеркивает этот эффект.
Такой формат дома позволил разместить эту внушительное строение на небольшом и, самое главное, узком участке, а выступающая далеко вперед часть крыши образует надежную защиту летней веранды от жарких солнечных лучей, дождя и ветра.
Классика всегда в цене: контрастная черно-белая цветовая гамма, идеально выверенные пропорции архитектуры, качественные и долговечные материалы. При этом такие классические элементы, как четырехскатная крыша, черная черепица и деревянные рамы окон вполне уживаются и с полезными новшествами в виде солнечных панелей на скатах, панорамного остекления и минималистичной садовой мебели.
Этот дом станет мечтой для всех тех, кто стремится к максимальному уровня естественного солнечного освещения в доме, к безграничной связи с окружающей природой. Оригинальный высокий дом дополняет не менее экстравагантный остекленный фасад. Все пространство от пола до потолка – единое панорамное окно.
Типичный европейский дизайн этого подчеркнуто традиционного стиля уютен и оригинален. Контрастная черные квадраты отделки фасада работают как отсылка к немецкому стилю фахверк, придавая дому вид бюргерского особняка. Оригинальный выступ балкона и прозрачное остекление части фасада делают этот проект еще более стильным и динамичным
В этом проекте мы видим современное сочетание технологичности и стиля. Четкая геометрия, минимализм и экологичность – вот основные принципы такого подхода к организации пространства, что дает возможность разместить и просторный бассейн, и зелень газона, и тенистые веранды под навесом
Благодаря использованию белого и стального серого цвета в отделке дома и дворика этот проект смотрится как белоснежная морская жемчужина в зеленом саду. Свежесть цветовой гаммы делает образ легким и современным, а комплексный дизайн дома и окружающей его площадки создают единое пространство для отдыха
Компактность и собранность в единый комплекс этого домика делают его еще более уютным. Особое внимание здесь уделено организации остекления: панорамные окна, раздвижные стеклянные двери, окошки на скатах крыши. Все это делает фасад дома легким, а интерьеры – светлыми и солнечными