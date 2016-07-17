Оригинальные идеи садового декора

Беседки и навесы для садового инструмента, летние кухни и площадки для барбекю – все эти постройки могут стать чуть более декоративными, если подойти к их оформлению творчески. Удобная и легкая мебель с яркими подушками и чехлами, напольные кадки и подвесные горшки с цветами, уличные светильники и фонарики – такие переносные и удобные предметы сделают уютным ваш небольшой уголок для отдыха в саду.