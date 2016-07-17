Оригинальные идеи садового декора

Неповторимую картину сада формируют деревья и газоны, клумбы и цветники, но своеобразие вашего стиля подчеркнут и детали декоративного дизайна, добавят уюта и комфорта для отдыха. Конечно, таких предметов не должно быть много, чтобы сад не превратился в музейную экспозицию под открытым небом. Но пара милых статуэток или оригинальная лавочка под навесом сделают ландшафт идеальным.
Беседки и навесы для садового инструмента, летние кухни и площадки для барбекю – все эти постройки могут стать чуть более декоративными, если подойти к их оформлению творчески. Удобная и легкая мебель с яркими подушками и чехлами, напольные кадки и подвесные горшки с цветами, уличные светильники и фонарики – такие переносные и удобные предметы сделают уютным ваш небольшой уголок для отдыха в саду.
Даже в средней полосе России можно сделать небольшой уголок солнечного средиземноморья в своем саду. Теплые оттенки каменной кладки и глиняная черепица, мощеная дорожка к летнему домику и яркие бутоны цветов в кадках, зеленая изгородь из плетей дикого винограда и хмеля сделают настроения вашего сада чуть ближе к солнечной dolce vita.
Легкий флер нежности и волшебства придадут зеленой лужайке тонкие драпировки навеса, белые ленты в ветвях цветущих розовых кустов, ажурная скатерть на столике. В такой атмосфере можно организовать и семейное торжество в саду, и тихий вечер только для двоих, любуясь закатными лучами солнца на горизонте.
Украшения из дерева столь же гармоничны в саду, как и сами растения. Даже простая дощечка, закрепленная на веревках качелей даст возможность оформить в саду уголок для отдыха в окружении зелени и цветов.
Резные деревянные скульптуры, гипсовые фигурки, каменные композиции зададут зеленой лужайке в саду дополнительную вертикальную структуру, что крайне обогащает визуальную палитру ландшафта. Кроме того, с помощью даже небольшой скульптуры можно моментально преобразить стиль сада, выразить его индивидуальность, создать среду комфортную именно для вашего отдыха.
Не стоит ограничивать роль воды в саду лишь поливом растений. Даже самый простой ручеек или мини-пруд в кадке добавят свежести летнему полдню и помогут создать в саду место для умиротворенного отдыха и расслабления.
На фоне зелени газонов и клумб оригинальные аксессуары смотрятся особенно ярко. Модным дизайнерским декором стали вертикальные стеллы, составленные из самых разнообразных элементов с милыми фигурками на верхушках.
Это в арифметике от перемены мест слагаемых сумма не меняется. А в дизайне – достаточно нарисовать разноцветные буквы на цветочных кашпо и составить в нужном порядке, чтобы получилось нужное слово и фраза, выражающая ваше нынешнее настроение. Такой декор клумбы вдоль садовой дорожки можно делать каждый день за пару минут новым, включая в игру своих домочадцев.
Практичные вещи могут быть и красивым дополнением вашего стиля. Например, такие дизайнерские скворечники, выполняя свою функцию домиков для птиц в вашем саду, столь же великолепно справляют с роль ярких украшений, стильных и минималистичных.
Сад – это всегда то, что мы любим всей душой и украшаем собственным трудом. Небольшие таблички, сделанные собственноручно, помогут каждому найти посадки нужных растений на грядках, а заодно – разнообразят оформление сада.