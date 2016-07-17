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Оригинальные идеи садового декора

Перла Вереника Перла Вереника
Hochzeitsdekoration , Ambiente Ambiente Сад в стиле кантри
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Неповторимую картину сада формируют деревья и газоны, клумбы и цветники, но своеобразие вашего стиля подчеркнут и детали декоративного дизайна, добавят уюта и комфорта для отдыха. Конечно, таких предметов не должно быть много, чтобы сад не превратился в музейную экспозицию под открытым небом. Но пара милых статуэток или оригинальная лавочка под навесом сделают ландшафт идеальным. 

Декор садовых построек

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Садовые сараи
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Беседки и навесы для садового инструмента, летние кухни и площадки для барбекю – все эти постройки могут стать чуть более декоративными, если подойти к их оформлению творчески. Удобная и легкая мебель с яркими подушками и чехлами, напольные кадки и подвесные горшки с цветами, уличные светильники и фонарики – такие переносные и удобные предметы сделают уютным ваш небольшой уголок для отдыха в саду.

Средиземноморская атмосфера

Antike Baustoffe, Antik-Stein Antik-Stein Сад в классическом стиле
Antik-Stein

Antik-Stein
Antik-Stein
Antik-Stein

Даже в средней полосе России можно сделать небольшой уголок солнечного средиземноморья в своем саду. Теплые оттенки каменной кладки и глиняная черепица, мощеная дорожка к летнему домику и яркие бутоны цветов в кадках, зеленая изгородь из плетей дикого винограда и хмеля сделают настроения вашего сада чуть ближе к солнечной dolce vita. 

Немного романтики

Hochzeitsdekoration , Ambiente Ambiente Сад в стиле кантри
Ambiente

Ambiente
Ambiente
Ambiente

Легкий флер нежности и волшебства придадут зеленой лужайке тонкие драпировки навеса,  белые ленты в ветвях цветущих розовых кустов, ажурная скатерть на столике. В такой атмосфере можно организовать и семейное торжество в саду, и тихий вечер только для двоих, любуясь закатными лучами солнца на горизонте.

Очарование естественности

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Украшения из дерева столь же гармоничны в саду, как и сами растения. Даже простая дощечка, закрепленная на веревках качелей даст возможность оформить в саду уголок для отдыха в окружении зелени и цветов. 

Скульптуры в саду

Urlaub im Garten, neuegaerten-gartenkunst neuegaerten-gartenkunst Сад в средиземноморском стиле
neuegaerten-gartenkunst

neuegaerten-gartenkunst
neuegaerten-gartenkunst
neuegaerten-gartenkunst

Резные деревянные скульптуры, гипсовые фигурки, каменные композиции зададут зеленой лужайке в саду дополнительную вертикальную структуру, что крайне обогащает визуальную палитру ландшафта. Кроме того, с помощью даже небольшой скульптуры можно моментально преобразить стиль сада, выразить его индивидуальность, создать среду комфортную именно для вашего отдыха. 

Водная стихия

Gartenbrunnen von Gauger-Design, Gauger-Design Gauger-Design Сад Аксессуары и декор
Gauger-Design

Gauger-Design
Gauger-Design
Gauger-Design

Не стоит ограничивать роль воды в саду лишь поливом растений. Даже самый простой ручеек или мини-пруд в кадке добавят свежести летнему полдню и помогут создать в саду место для умиротворенного отдыха и расслабления. 

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Яркий декор для газона

Gartenkeramik, Annette Oberwelland Annette Oberwelland Сад Аксессуары и декор
Annette Oberwelland

Annette Oberwelland
Annette Oberwelland
Annette Oberwelland

На фоне зелени газонов и клумб оригинальные аксессуары смотрятся особенно ярко. Модным дизайнерским декором стали вертикальные стеллы, составленные из самых разнообразных элементов с милыми фигурками на верхушках.

Идеи буквально из ничего

DIN Berlin , TYPE HYPE TYPE HYPE Сад Аксессуары и декор
TYPE HYPE

TYPE HYPE
TYPE HYPE
TYPE HYPE

Это в арифметике от перемены мест слагаемых сумма не меняется. А в дизайне – достаточно нарисовать разноцветные буквы на цветочных кашпо и составить в нужном порядке, чтобы получилось нужное слово и фраза, выражающая ваше нынешнее настроение. Такой декор клумбы вдоль садовой дорожки можно делать каждый день за пару минут новым, включая в игру своих домочадцев. 

Сочетание функциональности и дизайна

Nistkasten, Peter Heidhoff freischaffender Designer und Möbelbauer Peter Heidhoff freischaffender Designer und Möbelbauer Сад Аксессуары и декор
Peter Heidhoff freischaffender Designer und Möbelbauer

Peter Heidhoff freischaffender Designer und Möbelbauer
Peter Heidhoff freischaffender Designer und Möbelbauer
Peter Heidhoff freischaffender Designer und Möbelbauer

Практичные вещи могут быть и красивым дополнением вашего стиля. Например, такие дизайнерские скворечники, выполняя свою функцию домиков для птиц в вашем саду, столь же великолепно справляют с роль ярких украшений, стильных и минималистичных.

Ручная работа

Frühlingserwachen, Shabbyflair Shabbyflair Сад Аксессуары и декор
Shabbyflair

Shabbyflair
Shabbyflair
Shabbyflair

Сад – это всегда то, что мы любим всей душой и украшаем собственным трудом. Небольшие таблички, сделанные собственноручно, помогут каждому найти посадки нужных растений на грядках, а заодно – разнообразят оформление сада.

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