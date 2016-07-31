​Сколько стоит построить современный монолитный коттедж

Думали ли вы о том, чтобы построить коттедж на монолитном каркасе? Такая система позволит вам легко организовать панорамное остекление, добавит дому современный облик и будет идеальной основой для проекта в стиле минимализм или модерн.

Студия CCA|ARQUITECTOS реализовала данный проект монолитного коттеджа в городе Пуэбла, Мексика. На его примере мы обсудим стоимость строительства монолитного коттеджа.