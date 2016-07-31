​Сколько стоит построить современный монолитный коттедж

Думали ли вы о том, чтобы построить коттедж на монолитном каркасе? Такая система позволит вам легко организовать панорамное остекление, добавит дому современный облик и будет идеальной основой для проекта в стиле минимализм или модерн.
Студия CCA|ARQUITECTOS реализовала данный проект монолитного коттеджа в городе Пуэбла, Мексика. На его примере мы обсудим стоимость строительства монолитного коттеджа.
Стоимость монолитного каркаса дома достаточно невелика – расходы на строительство одноэтажной коробки начинаются от 11-15 тыс. рублей за кв. метр. Добавьте к этому стоимость кровли, фундамента, коммуникаций и отопления (еще около 1,5 млн рублей) и внутренней отделки (от 0,8 млн рублей для 200 кв. метров).
Учтите, что данные цены ориентированы именно на возведение одноэтажного дома без дорогих межэтажных монолитных перекрытий. Кроме того, в стоимость не занесена цена работ бригады по заливке – около $6-15 тыс., в зависимости от размера здания.
Этот проект является прекрасным рациональным решением для бюджетного строительства в монолитном формате. В доме всего три спальни и три ванные комнаты.
На первом этаже кроме кухни в нише (10 кв. метров), столовой и гостиной (вместе ок. 45 кв. метров) есть душевая комната с функцией прачечной и отдельная прихожая с гардеробом. На втором этаже мы найдем три спальни в ряд, две ванные комнаты по углам и лестничный холл в центре. Общая площадь дома – 143 кв. метра, при том что зона прихожей есть только на первом этаже, а сами этажи не идентичны (76 кв. метров занимает первый и 66,5 кв. метров – второй). Для строительство была использована площадь в 100 кв. метров, общая площадь участка – 1,5 сотки!
Таким образом, реализация данного проекта дома площадью 143 кв. метра (для упрощения расчетов – 140 кв. метров) состоит из нескольких граф:
1. Материалы для заливки каркаса дома – 1,5 млн рублей
2. Работы по заливке (не в пик сезона) – 0,4 млн рублей
3. Коммуникации, отопление, кровля, фундамент – 1,5 млн рублей
4. Легкая отделка (плитка, ламинат, штукатурка и покраска) – 0,5 млн рублей
5. Накладные и транспортные расходы – 0,3 млн рублей
6. Участок (для примера) – 0,3 млн рублей
7. Проект – стандартный 20 тыс. рублей, эксклюзивный от 80 тыс. рублей
8. Межэтажные перекрытия – от 100 до 300 тыс. рублей (дерево, бетон)
9. Остекление (6 больших блоков по 40 тыс. рублей и 6 маленьких окон по 15 тыс. рублей, как в данном проекте) – 330 тыс. рублей.*
10. Итого мы получаем примерную стоимость монолитного дома площадью в 140 кв. метров с панорамным остеклением, тремя спальнями и тремя ванными комнатами – около 5 млн рублей с участком.
*Цены на остекление взяты из обычных расчетов цен на остекление лоджий. Средняя цена блока с размерами 280 см на 140 см (как в спальнях наверху) – 30 тыс. рублей.
Стильный дизайн интерьера в стиле модерн может потребовать еще около 1 млн рублей на мебель и технику, включая встроенные гардеробные, кухню в стиле модерн с островом, мягкую мебель. Три панорамных блока остекления в гостиной шикарно смотрятся и освещают также и нишу для кухни.
Небольшие спальни по 12 кв. метров на втором этаже смотрятся роскошно с не менее большими окнами от пола до потолка! Встроенные системы хранения здесь расположены по длине двух стен.
Три ванных комнаты оформлены в стиле модерн с использованием серо-каменной цветовой палитры. Душевые имеют интегрированный в пол слив и стеклянные экраны для зонирования.
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