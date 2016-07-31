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​Сколько стоит построить современный монолитный коттедж

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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Думали ли вы о том, чтобы построить коттедж на монолитном каркасе? Такая система позволит вам легко организовать панорамное остекление, добавит дому современный облик и будет идеальной основой для проекта в стиле минимализм или модерн.

Студия CCA|ARQUITECTOS реализовала данный проект монолитного коттеджа в городе Пуэбла, Мексика. На его примере мы обсудим стоимость строительства монолитного коттеджа.

​Стоимость дома

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Стоимость монолитного каркаса дома достаточно невелика – расходы на строительство одноэтажной коробки начинаются от 11-15 тыс. рублей за кв. метр. Добавьте к этому стоимость кровли, фундамента, коммуникаций и отопления (еще около 1,5 млн рублей) и внутренней отделки (от 0,8 млн рублей для 200 кв. метров).

​Стоимость работ

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Учтите, что данные цены ориентированы именно на возведение одноэтажного дома без дорогих межэтажных монолитных перекрытий. Кроме того, в стоимость не занесена цена работ бригады по заливке – около $6-15 тыс., в зависимости от размера здания.

​Планировка дома

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот проект является прекрасным рациональным решением для бюджетного строительства в монолитном формате. В доме всего три спальни и три ванные комнаты.

На первом этаже кроме кухни в нише (10 кв. метров), столовой и гостиной (вместе ок. 45 кв. метров) есть душевая комната с функцией прачечной и отдельная прихожая с гардеробом. На втором этаже мы найдем три спальни в ряд, две ванные комнаты по углам и лестничный холл в центре. Общая площадь дома – 143 кв. метра, при том что зона прихожей есть только на первом этаже, а сами этажи не идентичны (76 кв. метров занимает первый и 66,5 кв. метров – второй). Для строительство была использована площадь в 100 кв. метров, общая площадь участка – 1,5 сотки!

​Конечная стоимость

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Таким образом, реализация данного проекта дома площадью 143 кв. метра (для упрощения расчетов – 140 кв. метров) состоит из нескольких граф:

1.         Материалы для заливки каркаса дома – 1,5 млн рублей

2.         Работы по заливке (не в пик сезона) – 0,4 млн рублей

3.         Коммуникации, отопление, кровля, фундамент – 1,5 млн рублей

4.         Легкая отделка (плитка, ламинат, штукатурка и покраска) – 0,5 млн рублей

5.         Накладные и транспортные расходы – 0,3 млн рублей

6.         Участок (для примера) – 0,3 млн рублей

7.         Проект – стандартный 20 тыс. рублей, эксклюзивный от 80 тыс. рублей

8.         Межэтажные перекрытия – от 100 до 300 тыс. рублей (дерево, бетон)

9.         Остекление (6 больших блоков по 40 тыс. рублей и 6 маленьких окон по 15 тыс. рублей, как в данном проекте) – 330 тыс. рублей.*

10.       Итого мы получаем примерную стоимость монолитного дома площадью в 140 кв. метров с панорамным остеклением, тремя спальнями и тремя ванными комнатами – около 5 млн рублей с участком.

*Цены на остекление взяты из обычных расчетов цен на остекление лоджий. Средняя цена блока с размерами 280 см на 140 см (как в спальнях наверху) – 30 тыс. рублей.

​Дизайн интерьера

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стильный дизайн интерьера в стиле модерн может потребовать еще около 1 млн рублей на мебель и технику, включая встроенные гардеробные, кухню в стиле модерн с островом, мягкую мебель. Три панорамных блока остекления в гостиной шикарно смотрятся и освещают также и нишу для кухни.

​Спальни

homify
homify

homify
homify
homify

Небольшие спальни по 12 кв. метров на втором этаже смотрятся роскошно с не менее большими окнами от пола до потолка! Встроенные системы хранения здесь расположены по длине двух стен.

​Ванные комнаты

homify
homify

homify
homify
homify

Три ванных комнаты оформлены в стиле модерн с использованием серо-каменной цветовой палитры. Душевые имеют интегрированный в пол слив и стеклянные экраны для зонирования.

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