10 советов в дизайне интерьера для старшего поколения

В этой статье вы узнаете, как в удобном формате обустроить жизнь для пенсионеров или для себя на пенсии и что для этого нужно предусмотреть. Если вы строите дом на всю жизнь, включая вашу пенсию, стоит заранее подумать о том, как вы ее проведете.
Даже если сейчас вам кажется, что подняться на второй этаж – проще простого, через 20 лет уже многие из нас не смогут похвастаться той же силой и легкостью. Так почему бы сразу не предусмотреть на первом этаже, вместе с кухней и гостиной, небольшую комнату (10 кв. метров), которая будет затем спальней для старшего поколения, либо и вовсе построить одноэтажный дом.
Удивительно, но современная новая кухня в стиле модерн или минимализм изначально кажется старшему поколению слишком современной, простой, лаконичной, но уже через 2-3 месяца использования они проникаются новыми технологиями и затем сами говорят, как непрактична классика!
Когда придет время и долгие прогулки будут уже не так привлекательны, как раньше, терраса поможет вам не сидеть в четырех стенах, а проводить на свежем воздухе треть вашего дня! Здесь можно посмотреть, как играют внуки, покушать, почитать книгу, полежать на диванчике или шезлонге.
Эта симпатичная гостиная создана для пары пенсионеров, которые любят жизнь! Реализованная в проекте коттеджа от студии Morimoto Atelier, она представляет собой прекрасное место для встречи родственников, вечернего досуга и хобби – игры на рояле.
В доме пенсионеров обязательно должны быть уголки или даже маленькие комнаты для хобби – столик для покера или шахматы в столовой, рояль или пианино, библиотека с удобной мягкой мебелью, комната для йоги, мольберт, а не только компьютер, который может заменить все и сразу.
Роскошные, блестящие, классические элементы в дизайне спальни помогут вам ощущать себя владельцем красивого загородного дома с претензией на эстетическое совершенство. Не лишайте себя радости быть обладателем кровати с текстильным изголовьем, цены на которую в некоторых моделях падают до 12-16 тыс. рублей, полноценного комплекта антуража классической спальни (туалетный столик, зеркало, прикроватная тумбочка, лампа, скульптура, ваза) и дорогого качественного текстиля (например, турецкой фирмы KARACA – по-царски и при этом недорого!).
Поручни в современных вариантах из красивых белых, пластиковых, даже цветных материалов могут выглядеть более-менее привлекательно в холлах и коридорах. Но важно еще и расположить их именно там, где нужно. В большинстве своем они нужны в концах коридора и в местах, где вы встаете после долгого сидения на месте.
Посмотрите, как удобно оборудованы современные унитазы – они имеют функцию биде, мягкую спинку, функцию музыки и радио, подогрев сидений, удобный поручень, который поможет пенсионеру встать (на фотографии слева) и раковину совсем рядом.
Многих пенсионеров нельзя просто попросить уйти на покой и не беспокоиться о бытовых нуждах. Если они все еще убирают, стирают и готовят, сделайте так, чтобы их хлопоты уменьшились и занимали меньше времени и сил. Например, удобный формат мебели для ванной комнаты при стиральной машине им очень поможет.
Если вы живете в загородном доме, есть смысл отдать одну ванную комнату полностью под власть старшего поколения. Здесь на первом этаже можно организовать террасу для отдыха, добавить поручни и «умный» туалет, оставить традиционную ванную чашу (а другие ванные пусть будут современными, с душевыми кабинами) и добавить систему «теплого пола».
Так как многие простые мелочи в старшем возрасте занимают гораздо больше времени, чем в молодости, отдельная ванная комната позволит рационально использовать все санузлы.
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;