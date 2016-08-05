10 советов в дизайне интерьера для старшего поколения

Эта симпатичная гостиная создана для пары пенсионеров, которые любят жизнь! Реализованная в проекте коттеджа от студии Morimoto Atelier, она представляет собой прекрасное место для встречи родственников, вечернего досуга и хобби – игры на рояле.

В доме пенсионеров обязательно должны быть уголки или даже маленькие комнаты для хобби – столик для покера или шахматы в столовой, рояль или пианино, библиотека с удобной мягкой мебелью, комната для йоги, мольберт, а не только компьютер, который может заменить все и сразу.