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10 советов в дизайне интерьера для старшего поколения

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Дома в скандинавском стиле
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В этой статье вы узнаете, как в удобном формате обустроить жизнь для пенсионеров или для себя на пенсии и что для этого нужно предусмотреть. Если вы строите дом на всю жизнь, включая вашу пенсию, стоит заранее подумать о том, как вы ее проведете.

​Одноэтажное строение

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 Балкон и терраса в азиатском стиле Натуральное волокно Зеленый
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

Даже если сейчас вам кажется, что подняться на второй этаж – проще простого, через 20 лет уже многие из нас не смогут похвастаться той же силой и легкостью. Так почему бы сразу не предусмотреть на первом этаже, вместе с кухней и гостиной, небольшую комнату (10 кв. метров), которая будет затем спальней для старшего поколения, либо и вовсе построить одноэтажный дом.

​Современная кухня

Проект квартиры в современном стиле Bellarte interior studio Кухня в стиле модерн
Bellarte interior studio

Проект квартиры в современном стиле

Bellarte interior studio
Bellarte interior studio
Bellarte interior studio

Удивительно, но современная новая кухня в стиле модерн или минимализм изначально кажется старшему поколению слишком современной, простой, лаконичной, но уже через 2-3 месяца использования они проникаются новыми технологиями и затем сами говорят, как непрактична классика!

​Добавьте террасу

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Дома в скандинавском стиле
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

Когда придет время и долгие прогулки будут уже не так привлекательны, как раньше, терраса поможет вам не сидеть в четырех стенах, а проводить на свежем воздухе треть вашего дня! Здесь можно посмотреть, как играют внуки, покушать, почитать книгу, полежать на диванчике или шезлонге.

Место для хобби

混構造の自然住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier ГостинаяКамины и аксессуары Железо / Сталь Черный
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Эта симпатичная гостиная создана для пары пенсионеров, которые любят жизнь! Реализованная в проекте коттеджа от студии Morimoto Atelier, она представляет собой прекрасное место для встречи родственников, вечернего досуга и хобби – игры на рояле.

В доме пенсионеров обязательно должны быть уголки или даже маленькие комнаты для хобби – столик для покера или шахматы в столовой, рояль или пианино, библиотека с удобной мягкой мебелью, комната для йоги, мольберт, а не только компьютер, который может заменить все и сразу.

​Классическая спальня

Coffee with sweet, Artichok Design Artichok Design Спальня в классическом стиле Бежевый
Artichok Design

Coffee with sweet

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Роскошные, блестящие, классические элементы в дизайне спальни помогут вам ощущать себя владельцем красивого загородного дома с претензией на эстетическое совершенство. Не лишайте себя радости быть обладателем кровати с текстильным изголовьем, цены на которую в некоторых моделях падают до 12-16 тыс. рублей, полноценного комплекта антуража классической спальни (туалетный столик, зеркало, прикроватная тумбочка, лампа, скульптура, ваза) и дорогого качественного текстиля (например, турецкой фирмы KARACA – по-царски и при этом недорого!).

​Поручни

北リビングの家, ＩＳＤアーキテクト一級建築士事務所 ＩＳＤアーキテクト一級建築士事務所 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево Белый
ＩＳＤアーキテクト一級建築士事務所

ＩＳＤアーキテクト一級建築士事務所
ＩＳＤアーキテクト一級建築士事務所
ＩＳＤアーキテクト一級建築士事務所

Поручни в современных вариантах из красивых белых, пластиковых, даже цветных материалов могут выглядеть более-менее привлекательно в холлах и коридорах. Но важно еще и расположить их именно там, где нужно. В большинстве своем они нужны в концах коридора и в местах, где вы встаете после долгого сидения на месте.

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​Туалетный набор

近江八幡の家（車椅子生活者のための平屋住宅）, タクタク／クニヤス建築設計 タクタク／クニヤス建築設計 Ванная комната в эклектичном стиле
タクタク／クニヤス建築設計

タクタク／クニヤス建築設計
タクタク／クニヤス建築設計
タクタク／クニヤス建築設計

Посмотрите, как удобно оборудованы современные унитазы – они имеют функцию биде, мягкую спинку, функцию музыки и радио, подогрев сидений, удобный поручень, который поможет пенсионеру встать (на фотографии слева) и раковину совсем рядом.

​Хлопоты по дому

homify Гардеробная в стиле минимализм Серый прачечная,голубой,белый,покраска,хранение,квартира,заказные полки,компактная мебель,функционально
homify

homify
homify
homify

Многих пенсионеров нельзя просто попросить уйти на покой и не беспокоиться о бытовых нуждах. Если они все еще убирают, стирают и готовят, сделайте так, чтобы их хлопоты уменьшились и занимали меньше времени и сил. Например, удобный формат мебели для ванной комнаты при стиральной машине им очень поможет.

​В ванной комнате

江戸Styleの家（実験住宅としての自邸）, 有限会社 光設計 有限会社 光設計 Ванная комната в рустикальном стиле
有限会社　光設計

有限会社　光設計
有限会社　光設計
有限会社　光設計

Если вы живете в загородном доме, есть смысл отдать одну ванную комнату полностью под власть старшего поколения. Здесь на первом этаже можно организовать террасу для отдыха, добавить поручни и «умный» туалет, оставить традиционную ванную чашу (а другие ванные пусть будут современными, с душевыми кабинами) и добавить систему «теплого пола».

Так как многие простые мелочи в старшем возрасте занимают гораздо больше времени, чем в молодости, отдельная ванная комната позволит рационально использовать все санузлы.

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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

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А у вас есть что добавить по теме обустройства жизни пенсионеров в частном доме?

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