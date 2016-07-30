12 маленьких садов, которые легко скопировать

Такой палисадник начинается прямо от парадной дорожки, ведущей к дому. На нее лучше поставить два симметричных кашпо с растениями средней высоты (40-70 см), например, злаки и осоки, кустарник под формировку в виде шара.

Затем следует организовать слегка приподнятую клумбу, которая будет расположена прямо вдоль окна. Чаще всего выбирается окно кухни или гостиной, но лучше выбрать то, которое более легко просматривается со стороны улицы. Кроме того, таких клумб можно сделать две – по обе стороны от парадного входа. В эту клумбу стоит тоже посадить растения высотой от 60 до 90 см, мульчировать мелкими камнями, галькой или сосновой корой для красоты.

Перед высокой клумбой будет полоска традиционной клумбы. Здесь нужно перекопать землю и осторожно обозначить границу с газоном. Вы можете также разделить две зоны с помощью специальных резиновых пластин, вкопанных в землю, чтобы линия оставалась ровной и растения не пытались переступить границу.

В простом варианте на этой клумбе вы посадите многолетники различных типов так, чтобы со стороны окна оставались самые высокие. В более современном (американском) растения здесь меняются по 8 раз в год, по мере отцветания.