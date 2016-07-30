Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

12 маленьких садов, которые легко скопировать

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Сад в стиле модерн
Loading admin actions …

Если вы ищите простые и доступные схемы для дизайна сада – вы их нашли! Уже готовые – с посадками, оформлением и расположением, эти маленькие сады можно просто скопировать, заменив лишь типы кустарников, если именно таких нет в вашем климате.

Здесь есть и задние дворики, и палисадники, и сады с террасами – вам остается только выбрать, определить основные моменты и приступить к реализации!

​Современный палисадник

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Сад в стиле модерн
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

Такой палисадник начинается прямо от парадной дорожки, ведущей к дому. На нее лучше поставить два симметричных кашпо с растениями средней высоты (40-70 см), например, злаки и осоки, кустарник под формировку в виде шара.

Затем следует организовать слегка приподнятую клумбу, которая будет расположена прямо вдоль окна. Чаще всего выбирается окно кухни или гостиной, но лучше выбрать то, которое более легко просматривается со стороны улицы. Кроме того, таких клумб можно сделать две – по обе стороны от парадного входа. В эту клумбу стоит тоже посадить растения высотой от 60 до 90 см, мульчировать мелкими камнями, галькой или сосновой корой для красоты.

Перед высокой клумбой будет полоска традиционной клумбы. Здесь нужно перекопать землю и осторожно обозначить границу с газоном. Вы можете также разделить две зоны с помощью специальных резиновых пластин, вкопанных в землю, чтобы линия оставалась ровной и растения не пытались переступить границу.

В простом варианте на этой клумбе вы посадите многолетники различных типов так, чтобы со стороны окна оставались самые высокие. В более современном (американском) растения здесь меняются по 8 раз в год, по мере отцветания.

​Боковой участок

HOATZÍN, Simbiosi Estudi Simbiosi Estudi Сад в стиле модерн
Simbiosi Estudi

Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi

Если с одной из сторон дома вы находите маленький узкий участок шириной около 3 метров, окруженный с одной стороны стеной дома, с другой – забором, не стоит отчаиваться! Просто найдите время и для его обустройства!

Вам понадобятся пышные кусты, которые любят тень, газонная трава специально для тени, высокие кустарники, а также дорожка с мощением из мелких камней с парой плит. Под дорожкой должен быть слой песка и гравия (25 см).

​Сад камней

Niza 582 Ostende, Arquitecto Oscar Alvarez Arquitecto Oscar Alvarez Сад в стиле модерн
Arquitecto Oscar Alvarez

Arquitecto Oscar Alvarez
Arquitecto Oscar Alvarez
Arquitecto Oscar Alvarez

Красивый сад камней можно реализовать даже на самом маленьком пространстве, включая – балкон, лоджию, внутренний дворик, площадку 2x2 метра. Здесь вам понадобятся серые или черные камни разных размеров и типов, немного натуральной древесины для мощения террасы или дорожки и крупные кашпо для бамбука (засушенного или живого, который зимой будет жить дома). Бамбук можно заменить и осиной в горшке, бонсаи или хвойными растениями.

​Тенистый уголок

GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Сад в стиле модерн
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Этот маленький уголок в саду нужно организовывать под деревом. Добавьте пару лавочек, подушек, напольные светильники или повесьте на дерево гирлянду и он готов! Можно добавить и барбекю.

​Семейный дворик

La Casa de Titi - Caballito, APPaisajismo APPaisajismo Сад в стиле модерн
APPaisajismo

APPaisajismo
APPaisajismo
APPaisajismo

Этот маленький семейный дворик имеет все для игр детей – газонную площадку, удобную бетонную дорожку и достаточно зелени по периметру.

​Декоративная клумба камней

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Сад в стиле модерн
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

Этот удивительный японский сад можно реализовать на собственном участке достаточно простыми средствами. Вам понадобится ограждение для своеобразной клумбы, мощение белыми или серыми камнями, пара элементов этнического декора (каменный фонарик, например, можно купить в Интернете) и определенные растения. Для японского сада отлично подойдут по атмосфере следующие: саза, мискантус, хризантема, пихта корейская, ирисы, лилейник, различные папоротники и хосты, пушистые ковыли, злаки и осоки, овсяницы, астильбы. Подойдут и многие почвопокровные растения.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Сад в кашпо

Fachwerk Eiche , Chippie Chippie
Chippie

Chippie
Chippie
Chippie

Интересный вариант клумбы для тех, у кого нет места для сада, создан из досок и засажен уже цветущими растениями. Самое главное, что в стесненных обстоятельствах у вас не получится дать растениям достаточно ресурсов для хорошего цветения, поэтому сюда цветы лишь пересаживаются.

​Мини-терраса

A Roof Garden, Chelsea, Bowles & Wyer Bowles & Wyer Балкон и терраса в стиле модерн
Bowles &amp; Wyer

A Roof Garden, Chelsea

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

Потрясающий сад можно создать и бюджетными средствами, если знать, что ровные края всегда окупаются, минимализм – в моде, подсветка делает сад на вид в 10 раз дороже, а галька, декоративные реечные экраны и серая цветовая палитра – тренды в дизайне сада.

​Сад у дома

Mediterraner Garten, Claudia Wolf GARTENDESIGN Claudia Wolf GARTENDESIGN Сад Мебель
Claudia Wolf GARTENDESIGN

Claudia Wolf GARTENDESIGN
Claudia Wolf GARTENDESIGN
Claudia Wolf GARTENDESIGN

Маленькая площадка у дома может быть единственным местом для отдыха и очень даже интересным! Добавьте сюда лавочку, собранную из кирпичей, с мягкими подушками для сидения, пару кашпо, позаботьтесь о газоне вокруг и ваш сад готов!

​Современный мини-сад

고향이 되어주는 정원, 푸르네 푸르네 Сад в классическом стиле
푸르네

푸르네
푸르네
푸르네

Этот маленький сад создан на основе мощеной площадки, террасы у дома, тенелюбивых стандартных растений-многолетников, столовой группы и маленького сарая.

​Сад с водоемом

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такую же конфигурацию мы можем найти и в этом саду, только здесь добавился водоем. Он создан на бетонном основании с кирпичами по периметру, которые были оформлены деревянным бортиком сверху.

​Мини-сад за стеклом

Casual Gardening, 어나더어스 어나더어스 Сад в стиле модерн
어나더어스

어나더어스
어나더어스
어나더어스

Маленький флорариум можно сделать самому, с детьми или сделать из этого настоящее хобби, создавая различные тематические композиции – в различных стилях, с разными фигурками и декором.

Далее на homify:

— Красивые проекты веранд для дома;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Проект современной дачи
А вы какой сад захотели скопировать?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо