12 маленьких садов, которые легко скопировать

Если вы ищите простые и доступные схемы для дизайна сада – вы их нашли! Уже готовые – с посадками, оформлением и расположением, эти маленькие сады можно просто скопировать, заменив лишь типы кустарников, если именно таких нет в вашем климате.
Здесь есть и задние дворики, и палисадники, и сады с террасами – вам остается только выбрать, определить основные моменты и приступить к реализации!
Такой палисадник начинается прямо от парадной дорожки, ведущей к дому. На нее лучше поставить два симметричных кашпо с растениями средней высоты (40-70 см), например, злаки и осоки, кустарник под формировку в виде шара.
Затем следует организовать слегка приподнятую клумбу, которая будет расположена прямо вдоль окна. Чаще всего выбирается окно кухни или гостиной, но лучше выбрать то, которое более легко просматривается со стороны улицы. Кроме того, таких клумб можно сделать две – по обе стороны от парадного входа. В эту клумбу стоит тоже посадить растения высотой от 60 до 90 см, мульчировать мелкими камнями, галькой или сосновой корой для красоты.
Перед высокой клумбой будет полоска традиционной клумбы. Здесь нужно перекопать землю и осторожно обозначить границу с газоном. Вы можете также разделить две зоны с помощью специальных резиновых пластин, вкопанных в землю, чтобы линия оставалась ровной и растения не пытались переступить границу.
В простом варианте на этой клумбе вы посадите многолетники различных типов так, чтобы со стороны окна оставались самые высокие. В более современном (американском) растения здесь меняются по 8 раз в год, по мере отцветания.
Если с одной из сторон дома вы находите маленький узкий участок шириной около 3 метров, окруженный с одной стороны стеной дома, с другой – забором, не стоит отчаиваться! Просто найдите время и для его обустройства!
Вам понадобятся пышные кусты, которые любят тень, газонная трава специально для тени, высокие кустарники, а также дорожка с мощением из мелких камней с парой плит. Под дорожкой должен быть слой песка и гравия (25 см).
Красивый сад камней можно реализовать даже на самом маленьком пространстве, включая – балкон, лоджию, внутренний дворик, площадку 2x2 метра. Здесь вам понадобятся серые или черные камни разных размеров и типов, немного натуральной древесины для мощения террасы или дорожки и крупные кашпо для бамбука (засушенного или живого, который зимой будет жить дома). Бамбук можно заменить и осиной в горшке, бонсаи или хвойными растениями.
Этот маленький уголок в саду нужно организовывать под деревом. Добавьте пару лавочек, подушек, напольные светильники или повесьте на дерево гирлянду и он готов! Можно добавить и барбекю.
Этот маленький семейный дворик имеет все для игр детей – газонную площадку, удобную бетонную дорожку и достаточно зелени по периметру.
Этот удивительный японский сад можно реализовать на собственном участке достаточно простыми средствами. Вам понадобится ограждение для своеобразной клумбы, мощение белыми или серыми камнями, пара элементов этнического декора (каменный фонарик, например, можно купить в Интернете) и определенные растения. Для японского сада отлично подойдут по атмосфере следующие: саза, мискантус, хризантема, пихта корейская, ирисы, лилейник, различные папоротники и хосты, пушистые ковыли, злаки и осоки, овсяницы, астильбы. Подойдут и многие почвопокровные растения.
Интересный вариант клумбы для тех, у кого нет места для сада, создан из досок и засажен уже цветущими растениями. Самое главное, что в стесненных обстоятельствах у вас не получится дать растениям достаточно ресурсов для хорошего цветения, поэтому сюда цветы лишь пересаживаются.
Потрясающий сад можно создать и бюджетными средствами, если знать, что ровные края всегда окупаются, минимализм – в моде, подсветка делает сад на вид в 10 раз дороже, а галька, декоративные реечные экраны и серая цветовая палитра – тренды в дизайне сада.
Маленькая площадка у дома может быть единственным местом для отдыха и очень даже интересным! Добавьте сюда лавочку, собранную из кирпичей, с мягкими подушками для сидения, пару кашпо, позаботьтесь о газоне вокруг и ваш сад готов!
Этот маленький сад создан на основе мощеной площадки, террасы у дома, тенелюбивых стандартных растений-многолетников, столовой группы и маленького сарая.
Такую же конфигурацию мы можем найти и в этом саду, только здесь добавился водоем. Он создан на бетонном основании с кирпичами по периметру, которые были оформлены деревянным бортиком сверху.
Маленький флорариум можно сделать самому, с детьми или сделать из этого настоящее хобби, создавая различные тематические композиции – в различных стилях, с разными фигурками и декором.
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