До и После: Ремонт балкона своими руками за 2 тыс. рублей

Посмотрим, что можно сделать с маленьким балконом за 2 тыс. рублей? Какие приемы подойдут лучше всего для этого места, если нельзя спрятать коммуникации и заменить окна по причине маленького бюджета.
Этот балкон переживал и куда лучшие времена в своей жизни, но время всегда берет свое. Сейчас он, расположенный при квартире в старом кирпичном доме, уже давно мечтает о лучшей жизни. Только посмотрите – подтеки на стенах, плитка времен 70-х и старые окна будто говорят нам о том, что на это место лучше вообще не смотреть.
Первой идеей хозяйки стало создание балкона с особенной атмосферой. Она хотела заполнить его цветами, поделками, красивыми вазами и картинами. Здесь также отдыхает кошка хозяйки, поэтому ей зеленая травка и приятные ароматы тоже не помешали бы.
Также хозяйка хотела, чтобы балкон был отделан в нежной цветовой гамме, пастельной, как и дизайн интерьера в квартире. Чтобы выполнить данное условие на бюджетных началах было предпринято несколько интересных ходов.
После долгих размышлений о стоимости замены стеклопакетов их было принято не менять! Правда, хозяйка нашла выход в специальных наклейках. Они позволяют сделать матовое стекло или даже обычное более интересным, будто античным-витражным.
Орнамент этой наклейки отлично подходит под пастельное, слегка ностальгичное настроение образа, который выбрала хозяйка. Интересно, что эти наклейки являются не специализированными, а всего лишь… клеенкой с прозрачной основой для кухонного стола!
Тем не менее, ремонт не может считаться настоящим без замены отделочных материалов. Так, хозяйка выбрала стильную дизайнерскую плитку на площадь в 1,5 кв. метра. Модный вариант средиземноморской мозаики в нейтральной серой палитре – писк последнего и следующего сезонов в дизайне интерьера!
Так, за 2 тыс. рублей можно обновить интерьер балкона простыми средствами и в вашем любимом стиле. Для бюджетного дизайна подойдут различные идеи – букеты, полочки, мебель из палетт, пластиковая мебель или ваша коллекция на полочках по тематике хобби.
Кстати, хозяйка – не профессиональный дизайнер, а флорист, ведущий свой блог о вкусной еде, домашних поделках и легкой, бюджетной флористике. Автор живет в Республике Корея и всеми силами старается найти самые доступные способы жить достойно и стильно с помощью не только оригинальных декораторских идей и блюд, но и работы своими руками.
Если у вас есть балкон, но вы не знаете, как бюджетно его оформить, вы можете попросить у специалистов homify о помощи в разделе «Форум». Обязательно приложите фотографию балкона и его точный метраж (например, 3,25 на 0,65 см), чтобы дизайнер смог оказать вам квалифицированную помощь!
Засушенные цветы – прекрасная возможность бюджетного декора в романтичном формате, с легким оттенком стиля шебби-шик. Выбрать стиль – важная задача для редизайна балкона, ведь он определяет то, какое настроение будет присутствовать и сопровождать вас во время отдыха в этом интерьере.
Совсем маленький балкон нужно оформлять особенным образом. В первую очередь нужно, чтобы при открытой двери он смотрелся эффектно и современно. И даже в самом крохотном пространстве найдется место для пары полок или комода, где можно будет хранить какие-то мелочи!
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