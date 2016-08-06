До и После: Ремонт балкона своими руками за 2 тыс. рублей

Первой идеей хозяйки стало создание балкона с особенной атмосферой. Она хотела заполнить его цветами, поделками, красивыми вазами и картинами. Здесь также отдыхает кошка хозяйки, поэтому ей зеленая травка и приятные ароматы тоже не помешали бы.

Также хозяйка хотела, чтобы балкон был отделан в нежной цветовой гамме, пастельной, как и дизайн интерьера в квартире. Чтобы выполнить данное условие на бюджетных началах было предпринято несколько интересных ходов.