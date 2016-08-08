10 деревянных построек для сада

Если у вас есть свободные выходные и вы подумываете над тем, чем же полезным их занять – стоит посмотреть на организацию отдыха на участке и его обустройство. В саду на даче или при коттедже всегда можно улучшить качество жизни!

В этой Книге Идей мы собрали для вас 10 типов различных деревянных построек, которые могут вдохновить вас на новые подвиги. Каждый из них по-своему гениален и один из тих точно подойдет и для вашего участка!