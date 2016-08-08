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10 деревянных построек для сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Благоустройство участка в поселке горелый хутор, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Сад в стиле модерн
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Если у вас есть свободные выходные и вы подумываете над тем, чем же полезным их занять – стоит посмотреть на организацию отдыха на участке и его обустройство. В саду на даче или при коттедже всегда можно улучшить качество жизни!

В этой Книге Идей мы собрали для вас 10 типов различных деревянных построек, которые могут вдохновить вас на новые подвиги. Каждый из них по-своему гениален и один из тих точно подойдет и для вашего участка!

​Баня

Благоустройство участка в поселке горелый хутор, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Сад в стиле модерн
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Благоустройство участка в поселке горелый хутор

Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Какой хозяин не мечтает о бане! Стоимость ее возведения из натуральной древесины будет колебаться в пределах 300-800 тыс. рублей, в зависимости от функций и размера. На даче баню можно приурочить к строительству душа и туалета, решив все проблемы разом. Сама баня состоит из тамбура, туалета, душевой, предбанника, парилки и комнаты отдыха.

Веранда

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Современная веранда, как пристройка к дому, выглядит иначе, чем традиционная. Она может иметь бесшовное остекление в пол (как на фотографии выше, которое складывается при необходимости) и большую площадь. На такой веранде размещается столовая группа и диванчик с TV для отдыха всей семьи. Сюда отлично подойдет плетеная мебель из техноротанга с мягкими подушечками и столовая группа в вашем любимом стиле (деревянная, кованая).

По периметру веранды стоит создать отмостку, по которой можно было пройти, а между отмосткой и газоном можно добавить декоративную галечную дорожку. Кроме того, веранде нужно электричество, кровля и водосток с крыши.

​Беседка

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Красивая деревянная беседка требует фундамента, четырех опорных столбов, балок для кровли и мебели для отдыха. Практически любой проект беседки может быть реализован именно в древесине.

​Навес на колоннах

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Пристройка простейшего деревянного навеса может основываться на деревянных опорных столбах, колоннах из бетона, металлических элементах. Навес – самая бюджетная и мульти-функциональная идея в нашей подборке!

​Пристройка террасы и балкона, галереи

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Если к дому пристроить террасу площадью 20 кв. метров, ваша семья наверняка оценит ваши старания. Но если на ее крыше создать еще и 20-метровый балкон для выхода из спален второго этажа, такую постройку можно считать гениальной!

Возможно и строительство галереи из кирпича. Посмотрите на фотографию ниже, где основа с колоннами кирпичная, а навес – деревянный. Такая галерея вдоль домика с двух или трех сторон является еще и прогулочной зоной, а также местом для столовой, кухни, патио.

​Тропическая хижина

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Мы представляем вам идею летней кухни, домика у бассейна или беседки в виде тропической хижины.  Создается она на основе древесины и натурального кровельного материала. Мебель внутри тоже самодельная, из дерева. Здесь может быть бар, кухня, стоять кровать на теплые летние ночи, столовая группа.

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Обратитесь к нам!

​Детская игровая площадка

Condomínio - Aquarius - S. J. dos Campos, Felipe Mascarenhas Paisagismo Felipe Mascarenhas Paisagismo Сад в стиле модерн
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Еще одна хорошая идея для реализации из дерева – игровая площадка для активных детей. Она может быть скопирована со схем пластиковых «городков» во дворах или стать домиком на дереве, качелями, горкой или мини-домиком принцессы.

​Деревянная дорожка

PROJETO SALÃO DE FESTAS - PORTO ALEGRE / RS, daniel villela arquitetura daniel villela arquitetura Сад в рустикальном стиле Бетон Эффект древесины
daniel villela arquitetura

daniel villela arquitetura
daniel villela arquitetura
daniel villela arquitetura

Удобные дорожки, ведущие из одной зоны сада в другую, очень красиво смотрятся в дереве. Им, как и террасе, нужен фундамент.

​Мебель из дерева

Casa Jardim Europa, Marina de Almeida Prado Fotografia Marina de Almeida Prado Fotografia Сад в тропическом стиле
Marina de Almeida Prado Fotografia

Marina de Almeida Prado Fotografia
Marina de Almeida Prado Fotografia
Marina de Almeida Prado Fotografia

Из древесины своими руками можно сделать и мебель – тумбы для летней кухни, столы и стулья, кресла, кофейные столики.

​Реечные экраны

자연에서 배우는 영어, 푸르네 푸르네 Сад в тропическом стиле
푸르네

푸르네
푸르네
푸르네

Красивые зонирующие экраны, покрашенные в белый или другой приятный оттенок, могут стать еще и опорой для вьющихся растений.

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