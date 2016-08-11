Красивый и очень дешевый дом

Все мы хотим получить больше, потратив меньше, найдя проект с идеальным сочетанием цены и качества. Правда в том, что получить все за маленькую сумму все равно не получится, а вот определить реальные нужды вашей семьи и дать ей то, что необходимо, а не все сразу, вполне реально.

Авторы данного проекта дома решили сделать ставку на крайнюю бюджетность проекта. Архитектор продумал проектировку для супер-маленького и дешевого участка (такой дом легко поместится даже на 4-х сотках!), а все детали дизайна очень просты.

Тем не менее, дом имеет три спальни, две ванные комнаты, удобную кухню и панорамное остекление в гостиной, а также террасу и палисадник как автомобильную стоянку.