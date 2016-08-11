Красивый и очень дешевый дом

Все мы хотим получить больше, потратив меньше, найдя проект с идеальным сочетанием цены и качества. Правда в том, что получить все за маленькую сумму все равно не получится, а вот определить реальные нужды вашей семьи и дать ей то, что необходимо, а не все сразу, вполне реально.
Авторы данного проекта дома решили сделать ставку на крайнюю бюджетность проекта. Архитектор продумал проектировку для супер-маленького и дешевого участка (такой дом легко поместится даже на 4-х сотках!), а все детали дизайна очень просты.
Тем не менее, дом имеет три спальни, две ванные комнаты, удобную кухню и панорамное остекление в гостиной, а также террасу и палисадник как автомобильную стоянку.
Дворик имеет частичное покрытие искусственным газоном для игр детей и террасу на фундаменте, приподнятую до высоты складных дверей в гостиной. Справа – окно для зоны столовой, наверху – балкон для спален.
Парадный фасад выполнен в лаконичной манере – оштукатурен и покрашен в белый цвет. Входная дверь с козырьком, окна стандартные, мощение площадки реализовано тротуарной плиткой и бетонной заливкой для зоны паркинга. Окна в спальнях наверху маленькие, двойные, на американский манер – аналог стандартных окон для спальни в панельных домах. На первом этаже два маленьких окна относятся к прихожей и туалетной комнате.
35 кв. метров площади на первом этаже заняты зоной кухни, столовой и гостиной. Еще 10 квадратов ушло на туалетную комнату, прихожую и лестничный холл. А на втором этаже мы найдем три спальни по 11 кв.метров, холл и ванную комнату.
Дорогой диван в бюджетном доме – прекрасная возможность на порядок повысить уровень дизайна интерьера. Кухня в формате острова – тоже очень удачное решение, удобное для семьи с несколькими детьми. А за спинкой дивана находится зона столовой.
В азиатских домах мы часто можем встретить такое место, позволяющее расположить детские письменные принадлежности в общественной зоне (возле кухни или в гостиной). Малыши здесь играют, школьники делают домашнее задание. Детей видно из всех уголков первого этажа, даже с террасы.
Такой кабинет – настоящее спасение для мамы, даже если ребенок всего один, и тем более – если в семье их несколько. Возможность удобно спланировать зоны, отвести место для игрушек вне кухни и гостиной – настоящее чудо!
Маленькие окна, штукатурка и покраска стен, простейший ламинат и мебель – то, что делает этот проект действительно бюджетным и доступным для обычной семьи. Так, этот дом площадью около 100 кв. метров имеет множество преимуществ как перед одноэтажными коттеджами, так и перед стандартными европейскими. Выглядит он слегка американским, есть кухня открытого плана и терраса при гостиной!
Такой простейший коттедж в 100 кв. метров может обойтись вам всего лишь в 3-4 млн рублей с легкой отделкой + участок + работа строителей, проект дома и доставка материалов. Если вам понравился данный проект, мы советуем вам обратить внимание и на другие проекты домов на homify, которые можно найти в нашей специальной галерее проектов.
В небольшой прихожей вместо гардероба или шкафа-купе – полочки для одежды и обуви, а также удобная ниша для только что вошедших, позволяющая оставлять пыль с дороги в «грязной зоне».
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