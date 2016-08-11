​Патио и террасы: 7 идей для вашего навеса

Солнца в вашем саду слишком много? Тогда давайте вместе найдем решение, которое поможет вам от него спрятаться!

Навес нужен во многих местах сада – в зоне отдыха, столовой, там, где дети играют на площадке или террасе. Иногда сам дом создается некоторую тень или помогают высокие деревья, но часто этого бывает недостаточно для комфортабельной жизни летом.

В этой статье вас ждут 7 типов навесов, которые можно сделать своими руками. В основе каждого такого проекта лежат деревянные балки как для опор, так и для верхней части навеса. Крепить дерево к бетону лучше всего с помощью двустороннего анкера – это современно и очень надежно.