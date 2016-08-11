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​Патио и террасы: 7 идей для вашего навеса

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME Наклонные крыши
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Солнца в вашем саду слишком много? Тогда давайте вместе найдем решение, которое поможет вам от него спрятаться!

Навес нужен во многих местах сада – в зоне отдыха, столовой, там, где дети играют на площадке или террасе. Иногда сам дом создается некоторую тень или помогают высокие деревья, но часто этого бывает недостаточно для комфортабельной жизни летом.

В этой статье вас ждут 7 типов навесов, которые можно сделать своими руками. В основе каждого такого проекта лежат деревянные балки как для опор, так и для верхней части навеса. Крепить дерево к бетону лучше всего с помощью двустороннего анкера – это современно и очень надежно.

​Навес на узкий фасад дома с колоннами

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME Наклонные крыши
SOLISYSTEME

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME

SOLISYSTEME
SOLISYSTEME
SOLISYSTEME

Похожий вариант навеса – на узкую сторону фасада, по всей его ширине – может быть просто прекрасным решением для загородного дома или дачи. Смотрится такой вариант более презентабельно и стильно. Вам понадобятся опорные столбы, рейки и несущие балки перекрытий для «крыши».

Навес на стену дома с колоннами

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME Наклонные крыши
SOLISYSTEME

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME

SOLISYSTEME
SOLISYSTEME
SOLISYSTEME

Данный вариант особенно удобен для тех, у кого уже есть мощеная площадка перед домом, которая является будущей террасой. Но даже если это не так, навес, спроектированный с опорой на стену дома, сэкономит вам небольшие средства на его возведение. Кроме того, тень от самого дома позволит создать более комфортные условия для отдыха.

​Навес для мощеной площадки, плоской крыши

Gazebo con teli, RicreArt - Italmaxitetto RicreArt - Italmaxitetto Сад в стиле модерн
RicreArt – Italmaxitetto

RicreArt - Italmaxitetto
RicreArt – Italmaxitetto
RicreArt - Italmaxitetto

Следующий вариант является самым стандартным. Четыре столба держат поперечные опорные балки, на которых красиво, будто паруса, развевается на ветру синтетическая белая ткань, которая и создает тень.

Такой навес называется средиземноморским или парусным, он является прекрасной заменой обычному и смотрится очень стильно. Синтетичная ткань долговечна – без детских шалостей она может прослужить до 10 лет.

​Навес на летней кухне с одной стеной

Deck piscine et cuisine d'extérieur, INSIDE Création INSIDE Création Балкон и терраса в стиле модерн
INSIDE Création

INSIDE Création
INSIDE Création
INSIDE Création

Еще один вариант навеса связан с возведением одной стены из блоков или кирпичей. Здесь может располагаться летняя кухня, летний душ, поставлен туалет на участке или гостевой туалет при бассейне. Навес тогда крепится и на несущую стену, и на колонны.

​Навес с косыми колоннами

pergola con travi inclinate accoppiate , Studio di architettura arch. Roberta Mariano Studio di architettura arch. Roberta Mariano
Studio di architettura arch. Roberta Mariano

Studio di architettura arch. Roberta Mariano
Studio di architettura arch. Roberta Mariano
Studio di architettura arch. Roberta Mariano

Следующий интересный вариант основан на колоннах, которые являются косыми, что позволяет сделать навес более эффективным и габаритным. Монтаж такого варианта лучше доверить профессионалу, человеку с опытом работы в строительстве от 5 лет.

Навес на террасе или пирсе

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo Сад в эклектичном стиле
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

Удачным вариантом может стать навес на террасе или даже… пирсе на озере или реке! Эта модель имеет кровлю из поликарбоната, реечную крышу и текстильные шторы, позволяющие спрятаться от окружающего мира и погрузиться в расслабляющую атмосферу прибрежного образа жизни.

​Навес с местом для гамака

Descanso na rede ARQ Ana Lore Burliga Miranda Балкон и терраса в стиле модерн
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Descanso na rede

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Еще одна интересная идея связана с дополнениями к навесу. Например, между двумя балками вы можете повесить гамак, он будет в полутени от дома и колонн, расположен с видом на сад и в принципе очень удобен в использовании с террасы.

В этом же месте можно организовать патио, с видом на сад или бассейн оно будет смотреться просто потрясающе. Мебель для патио лучше всего расположить слева и справа так, чтобы сидящие смотрели друг на друга.

Навес можно оградить реечными экранами, как беседку, получив большую приватность, тень и даже более интересный внешний вид. А вдоль реечных экранов появится дополнительное место для хранения, летней кухни или диванчика.

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А вы какой навес считаете более практичным?

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