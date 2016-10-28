Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 проектов летних кухонь

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira Балкон и терраса в стиле модерн
Loading admin actions …

В этой статье мы покажем вам, как специалисты homify обустраивают летние кухни по всему миру. Многие из них практически идеальны, а некоторые выглядят так потрясающе, что тут же хочется начать рисовать проект летней кухни для своего участка!

Для вашего собственного проекта вам понадобится мощеная площадка с фундаментом, навес, проводка электричества, водопровода и слива, а также разводка электричества для освещения, мелкой бытовой техники, подсветки в саду.

Самая бюджетная летняя кухня – площадка и навес (20 тыс. рублей), самый дешевый гарнитур (ЛДСП, ок. 6-8 тыс. рублей за ширину в 1,1 м), переносной мини-барбекю (3 тыс. рублей) с коммуникациями (своими руками) и столовой группой (5 тыс. рублей, пластик). Все вместе это будет стоить вам около 40-50 тыс. рублей, включая декор, светильники и т. п.

Кирпичная кухня

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA Балкон и терраса в стиле модерн
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

Такая кухня с шикарной печью-барбекю за стеклом, купольной печью, каменной отделкой для пола и кухонного острова, полноценным холодильником и площадью около 30 кв. метров будет стоить уже ближе к 1 млн рублей.

​Проект мульти-мангала

Fazzone camini, Fazzone camini Fazzone camini Сад в рустикальном стиле
Fazzone camini

Fazzone camini
Fazzone camini
Fazzone camini

Маленький мангал может обойтись вам в 250 тыс рублей, если вы будете создавать его самостоятельно и в 1,5-2 раза больше, если наймете профессионала. Переносные маленькие мангалы и барбекю из железа стоят от 5 тыс. рублей (маленькие модели) и от 20 тыс. рублей (большие американские модели).

Кухня на веранде

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira Балкон и терраса в стиле модерн
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

Кухня на веранде с остеклением обойдется вам в сумму от 300 тыс. рублей до 700 тыс. рублей. Сюда можно купить кухню ЛДСП с шириной ок. 2,6 метров (18-25 тыс. рублей), поставить всю обычную мебель + маленький мангал на площадку.

​Проект летней кухни под навесом

Casa Caiçara, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Терраса в колониальном стиле
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Под навесом, без стен и остекления кухня получается более дешевой, но зато мебель может пострадать от влаги. Поэтому здесь используются лишь фасады из натурального камня и дерева.

​Мексиканская летняя кухня

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Терраса в средиземноморском стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

В мексиканском стиле сам гарнитур может быть выполнен на основе каменной или глиняной столешницы, которая крепится прямо в стену. Она обрабатывается специальным раствором и красится.

В стиле кантри

Outdoor Cooler, Blastcool Blastcool Сад Аксессуары и декор
Blastcool

Outdoor Cooler

Blastcool
Blastcool
Blastcool

Эта удивительная британская кухня имеет шикарную кулинарную зону с печью, винным холодильником, мангалом-барбекю, плитой и фритюрницей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Летняя кухня в стиле минимализм

Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design

Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design
Progetti d'Interni e Design

В стиле минимализм кухни, как правило, самые дорогие. Гарнитуры стоят от 100 тыс. рублей, брендовые барбекю – от 200 тыс. рублей, мебель для патио – от 50 тыс. рублей за 6 предметов.

На заднем дворике

Apartamento LPGC, Juliana Damasio Arquitetura Juliana Damasio Arquitetura Кухня в рустикальном стиле
Juliana Damasio Arquitetura

Juliana Damasio Arquitetura
Juliana Damasio Arquitetura
Juliana Damasio Arquitetura

Маленькая кухня на заднем дворике также может быть создана в нише на основе гарнитура ЛДСП. На зиму ее стоит закрыть перегородкой, добавить остекление.

Шикарная летняя кухня

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Кухня в стиле модерн
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Эта потрясающая летняя кухня в стиле бразильяно оформлена с использованием натурального камня, фасадов с имитацией ценных пород дерева и подвесным потолком с интегрированной подсветкой.

Современная мульти-кухня

Un nuovo spazio per tutte le stagioni, Odue Modena - Concept Store Odue Modena - Concept Store КухняСтолешницы
Odue Modena – Concept Store

Odue Modena - Concept Store
Odue Modena – Concept Store
Odue Modena - Concept Store

Интересные модули мульти-кухонь вы можете найти в специальном разделе на homify, который посвящен подобным товарам. Там же есть название бренда, стоимость подобной модели, информация о габаритах, материалах, эксплуатации.

Раздел «Сад» в «Товарах» подарит вам электронный каталог мебели, светильников, очагов и других деталей для обустройства сада. Например, костровая чаша Grace стоит здесь около 28 тыс. рублей. 

Далее на homify:

— Красивые проекты веранд для дома;

— Отделка дома;

— Идеи дизайна красивой кухни.

7 идеальных садов
А вы какой представляете себе свою летнюю кухню? Из блока, кирпича, дерева?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо