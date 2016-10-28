10 проектов летних кухонь

В этой статье мы покажем вам, как специалисты homify обустраивают летние кухни по всему миру. Многие из них практически идеальны, а некоторые выглядят так потрясающе, что тут же хочется начать рисовать проект летней кухни для своего участка!
Для вашего собственного проекта вам понадобится мощеная площадка с фундаментом, навес, проводка электричества, водопровода и слива, а также разводка электричества для освещения, мелкой бытовой техники, подсветки в саду.
Самая бюджетная летняя кухня – площадка и навес (20 тыс. рублей), самый дешевый гарнитур (ЛДСП, ок. 6-8 тыс. рублей за ширину в 1,1 м), переносной мини-барбекю (3 тыс. рублей) с коммуникациями (своими руками) и столовой группой (5 тыс. рублей, пластик). Все вместе это будет стоить вам около 40-50 тыс. рублей, включая декор, светильники и т. п.
Такая кухня с шикарной печью-барбекю за стеклом, купольной печью, каменной отделкой для пола и кухонного острова, полноценным холодильником и площадью около 30 кв. метров будет стоить уже ближе к 1 млн рублей.
Маленький мангал может обойтись вам в 250 тыс рублей, если вы будете создавать его самостоятельно и в 1,5-2 раза больше, если наймете профессионала. Переносные маленькие мангалы и барбекю из железа стоят от 5 тыс. рублей (маленькие модели) и от 20 тыс. рублей (большие американские модели).
Кухня на веранде с остеклением обойдется вам в сумму от 300 тыс. рублей до 700 тыс. рублей. Сюда можно купить кухню ЛДСП с шириной ок. 2,6 метров (18-25 тыс. рублей), поставить всю обычную мебель + маленький мангал на площадку.
Под навесом, без стен и остекления кухня получается более дешевой, но зато мебель может пострадать от влаги. Поэтому здесь используются лишь фасады из натурального камня и дерева.
В мексиканском стиле сам гарнитур может быть выполнен на основе каменной или глиняной столешницы, которая крепится прямо в стену. Она обрабатывается специальным раствором и красится.
Эта удивительная британская кухня имеет шикарную кулинарную зону с печью, винным холодильником, мангалом-барбекю, плитой и фритюрницей.
В стиле минимализм кухни, как правило, самые дорогие. Гарнитуры стоят от 100 тыс. рублей, брендовые барбекю – от 200 тыс. рублей, мебель для патио – от 50 тыс. рублей за 6 предметов.
Маленькая кухня на заднем дворике также может быть создана в нише на основе гарнитура ЛДСП. На зиму ее стоит закрыть перегородкой, добавить остекление.
Эта потрясающая летняя кухня в стиле бразильяно оформлена с использованием натурального камня, фасадов с имитацией ценных пород дерева и подвесным потолком с интегрированной подсветкой.
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Раздел «Сад» в «Товарах» подарит вам электронный каталог мебели, светильников, очагов и других деталей для обустройства сада. Например, костровая чаша Grace стоит здесь около 28 тыс. рублей.
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