10 проектов летних кухонь

В этой статье мы покажем вам, как специалисты homify обустраивают летние кухни по всему миру. Многие из них практически идеальны, а некоторые выглядят так потрясающе, что тут же хочется начать рисовать проект летней кухни для своего участка!

Для вашего собственного проекта вам понадобится мощеная площадка с фундаментом, навес, проводка электричества, водопровода и слива, а также разводка электричества для освещения, мелкой бытовой техники, подсветки в саду.

Самая бюджетная летняя кухня – площадка и навес (20 тыс. рублей), самый дешевый гарнитур (ЛДСП, ок. 6-8 тыс. рублей за ширину в 1,1 м), переносной мини-барбекю (3 тыс. рублей) с коммуникациями (своими руками) и столовой группой (5 тыс. рублей, пластик). Все вместе это будет стоить вам около 40-50 тыс. рублей, включая декор, светильники и т. п.