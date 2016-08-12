Строим барбекю за 6 простых шагов

Топка и печь идут следующими в перечне работ. Когда пьедестал завершен, можно приступать к работе над ними. Топка должна быть шириной примерно в 6 кирпичей, а в глубину около 3,5. Данная конфигурация делает ее удобной и стандартной. Особенных сложностей здесь возникать не должно, но важно не забывать, что внешний контур нужно выкладывать облицовочным кирпичом, а внутренний – шамотным (огнеупорным).

Кладка шамотного кирпича, таким образом, производится вами в 2 ряда. В местах перекрытий лучше применить арматурные прутья для укрепления и стоит отнестись к данному совету всерьез. Порядовка барбекю из кирпича рассчитывается заранее, на стадии чертежа. Вы можете просто нарисовать проект в тетрадке.