Строим барбекю за 6 простых шагов

Чтобы построить гриль, вам понадобятся: песок, металлические уголки, огнеупорный кирпич, арматурные стержни или армирующая сетка, проволока, чтобы укрепить кирпичную кладку, цемент, гашеная известь.
Для того, чтобы гриль получился качественный, не пытайтесь «срезать углы», делайте все по правилам и особенно осторожно отнеситесь к пагубной экономии на материалах, которые могут привести даже к пожароопасности гриля. Выбирайте только качественные, проверенные марки и магазины.
Наметив периметр гриля, нужно вырыть траншею глубиной 40-45 см. На дно засыпаем смесь щебня и гравия в пропорции 1 к 1. Затем дно нужно как следует промочить и утрамбовать (ногами в жесткой обуви). Поверх укладываем арматурные прутья в формате сетки. Затем нужно создать опалубку и залить траншею бетоном (мы советуем марку 300). Когда бетон застынет, можно будет приступать к основному строительству.
Для глиняного раствора вам потребуется красная глина, цемент, песок и вода. Для начала залейте глину некоторым количеством воды и оставьте на 5 дней. После этого нужно смешать глину с водой и довести смесь до однородной консистенции. Далее сюда мы добавляем немного просеянного (!) песка и совсем немного (!) цемента марки 200. Все тщательно перемешиваем и наслаждаемся хорошо выполненной работой!
Пьедестал печи в идеале должен иметь удобную поленницу, чтобы в ней поместилось столько дров, сколько нужно на 2-4 топки. В данной работе можно использовать обычный облицовочный кирпич. Высота пьедестала около 60-80 см, однако вы можете составить и собственный проект в любом формате.
Топка и печь идут следующими в перечне работ. Когда пьедестал завершен, можно приступать к работе над ними. Топка должна быть шириной примерно в 6 кирпичей, а в глубину около 3,5. Данная конфигурация делает ее удобной и стандартной. Особенных сложностей здесь возникать не должно, но важно не забывать, что внешний контур нужно выкладывать облицовочным кирпичом, а внутренний – шамотным (огнеупорным).
Кладка шамотного кирпича, таким образом, производится вами в 2 ряда. В местах перекрытий лучше применить арматурные прутья для укрепления и стоит отнестись к данному совету всерьез. Порядовка барбекю из кирпича рассчитывается заранее, на стадии чертежа. Вы можете просто нарисовать проект в тетрадке.
Печная труба выкладывается из шамотного кирпича на глиняном растворе. Позади печки делается зуб для воздушной тяги, а внутри трубы ставится задвижка. Ничего сложного в данной конструкции тоже нет, но для эстетики важно сделать трубу соразмерной всей конструкции.
На этапе заключительных работ осуществляется декоративная отделка барбекю. Вы можете использовать декоративный камень и кирпич, но не рядом с местом топки, а на внешних стенах, подальше от нее.
К заключительным работам можно также причислить оборудование летней кухни, террасы и столовой. Не забудьте также о том, что барбекю сильно отличается от мангала, ведь в нем можно коптить и сушить продукты, а не только жарить. Мангал – это упрощенный барбекю, в нем нет дымохода. Сложить мангал из кирпича еще проще, чем гриль. Вам понадобится фундамент, кирпич, арматура и глиняный раствор. Не нужно делать зуб для воздушной тяги и задвижку для дымохода, но и функций у мангала меньше.
Мы советуем вам также прочитать про меры безопасности при использовании печи-барбекю, которые важно донести до всех, кто в вашей семье будет готовить.
Строго-настрого запрещается разжигать огонь с помощью керосина и бензина. Для этого есть специальные средства в обычном садовом магазине на полках рядом с продаваемыми мангалами.
Используя средства для розжига, нельзя пропитывать ими дрова или угли. Такие составы служат лишь для сбрызгивания дров.
Для растопки ни в коем случае нельзя использовать запрещенные материалы – ненатуральное дерево, МДФ и ДСП, элементы старой мебели или построек (!), старые балки, любой тип пластика, ткани, пакеты. Используя эти материалы, вы можете отравиться дымом, попасть в больницу и бороться с последствиями всю жизнь, иногда даже не понимая, почему с возрастом вам становится труднее дышать.
Лучше всего комбинировать березовые дрова и угли, которые делают продукты более полезным и при этом чудесно ароматными. Такой вариант отлично подойдет для любого мясного блюда.
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