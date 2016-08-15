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8 способов использовать пространство под лестницей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Коттедж в российской Прибалтике, Дизайнер интерьера Артемий Смольский Дизайнер интерьера Артемий Смольский Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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В загородном доме место под лестницей часто бывает не обустроено – используется лишь для пары коробок, чтобы поставить обувь из прихожей, там стоит комод или тумбочка. Часто хозяйка и вовсе не знает, как сделать полезным это пространство. поэтому специально для владельцев частных домов мы нашли секреты профессионалов, которые помогут в данном деле.

В сообществе homify мы все помогаем друг другу – делится идеями, вдохновением, проектами коттеджей и дизайнерскими находками! Все вместе мы идем по пути к нашему дому мечты, прививаем себе хороший вкус и находим практичные решения для жизни!

​Декоративный сад

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

Удивительно, но расположить под лестницей декоративный сад бывает гораздо проще, чем реализовать здесь более стандартные идеи, например, о корпусной мебели. Декоративному саду нужно лишь ограждение (деревянный поддон), галька с ракушками, пара красивых светильников, подсветка, установленная под растениями или на потолке садика, и пара декоративных растений, которые вы можете найти в любом магазинчике, посвященном обустройству дома.

Декоративной может быть очаровательная лаванда, тропическая пальма или лаже настоящие орхидеи, красиво размещенные среди гальки.

​Зона TV

Luminosità avvolgente, Angelo Sabella Architetto Angelo Sabella Architetto Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Angelo Sabella Architetto

Angelo Sabella Architetto
Angelo Sabella Architetto
Angelo Sabella Architetto

Если ваша лестница находится в гостиной, можно умело использовать ее для того, чтобы интерьер оказался более комфортабельным. Сюда по размеру отлично поместится небольшая тумба под TV.

​Гардеробная

Innovative storage solutions. homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

Более современная гардеробная будет стоить дороже, но и использовать ее гораздо удобнее. Все модули здесь выдвижные, включая штангу, а места для обуви предостаточно!

​Маленький кабинет

homify Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
homify

homify
homify
homify

Небольшой письменный стол, за котором вы не проводите более 1 часа в день, тоже может быть расположен под лестницей. Важно предусмотреть освещение этого затененного уголка, выбрать удобное кресло и стол, по стилю подходящий к лестнице и интерьеру в целом.

Есть хороший совет, который можно дать всем владельцам стандартных деревянных неокрашенных лестниц – покрасив ее в белый цвет, вы сразу сделаете интерьер модным и более современным, подходящим для декора в любом стиле.

​Организованное хранение

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Корпусная мебель может пригодиться в том случае, если вам в доме не хватает мест для хранения. Заказав ее под точные размеры у мастера, который и сделает замеры, вы получите комоды, шкафы, вешалки, маленькие и большие модули.

​Декоративный стеллаж

Остров Фантазий, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн

Остров Фантазий

МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн

Небольшой торшер или декоративный стеллаж тоже отлично впишутся в пространство под лестницей, особенно винтовой. На стеллаже можно расположить предметы декора, светильник и аксессуары.

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​Гостиная

Загородный дом в поселке Румболово , Be In Art Be In Art Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево Коричневый
Be In Art

Загородный дом в поселке Румболово

Be In Art
Be In Art
Be In Art

Даже мягкую мебель в гостиной можно поставить в пространство под лестницей. Это особенно удобно в небольших и дачных домах, а также в загородных коттеджах с лестницей прямо в гостиной. Красиво такой вариант будет смотреться и в гостиной с двусветным освещением.

​Сад с газоном

Modern country house, Artem Glazov Artem Glazov Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Artem Glazov

Modern country house

Artem Glazov
Artem Glazov
Artem Glazov

Искусственный рулонный газон становится все более и более популярным элементом в работе не только ландшафтного дизайнера, но и дизайнера интерьера. Балконы с ним превращаются в райские полянки для игр детей, а лестницы и холлы – в образец стиля и высокой моды.

​Кладовые

Коттедж в российской Прибалтике, Дизайнер интерьера Артемий Смольский Дизайнер интерьера Артемий Смольский Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Дизайнер интерьера Артемий Смольский

Коттедж в российской Прибалтике

Дизайнер интерьера Артемий Смольский
Дизайнер интерьера Артемий Смольский
Дизайнер интерьера Артемий Смольский

Конечно же, и классическую кладовую на европейский или американский манер очень удобно расположить под лестницей. Обычно она предназначается для пылесоса, бытовой химии, а иногда за дверцей прячется туалетная комната для гостей.

Такие кладовые имеют полочки, штанги, вешалки, а называются walk-in-closets, так как в большинство из них действительно можно войти.

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