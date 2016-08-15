8 способов использовать пространство под лестницей

В загородном доме место под лестницей часто бывает не обустроено – используется лишь для пары коробок, чтобы поставить обувь из прихожей, там стоит комод или тумбочка. Часто хозяйка и вовсе не знает, как сделать полезным это пространство. поэтому специально для владельцев частных домов мы нашли секреты профессионалов, которые помогут в данном деле.

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