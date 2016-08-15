8 способов использовать пространство под лестницей

В загородном доме место под лестницей часто бывает не обустроено – используется лишь для пары коробок, чтобы поставить обувь из прихожей, там стоит комод или тумбочка. Часто хозяйка и вовсе не знает, как сделать полезным это пространство. поэтому специально для владельцев частных домов мы нашли секреты профессионалов, которые помогут в данном деле.
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Удивительно, но расположить под лестницей декоративный сад бывает гораздо проще, чем реализовать здесь более стандартные идеи, например, о корпусной мебели. Декоративному саду нужно лишь ограждение (деревянный поддон), галька с ракушками, пара красивых светильников, подсветка, установленная под растениями или на потолке садика, и пара декоративных растений, которые вы можете найти в любом магазинчике, посвященном обустройству дома.
Декоративной может быть очаровательная лаванда, тропическая пальма или лаже настоящие орхидеи, красиво размещенные среди гальки.
Если ваша лестница находится в гостиной, можно умело использовать ее для того, чтобы интерьер оказался более комфортабельным. Сюда по размеру отлично поместится небольшая тумба под TV.
Более современная гардеробная будет стоить дороже, но и использовать ее гораздо удобнее. Все модули здесь выдвижные, включая штангу, а места для обуви предостаточно!
Небольшой письменный стол, за котором вы не проводите более 1 часа в день, тоже может быть расположен под лестницей. Важно предусмотреть освещение этого затененного уголка, выбрать удобное кресло и стол, по стилю подходящий к лестнице и интерьеру в целом.
Есть хороший совет, который можно дать всем владельцам стандартных деревянных неокрашенных лестниц – покрасив ее в белый цвет, вы сразу сделаете интерьер модным и более современным, подходящим для декора в любом стиле.
Корпусная мебель может пригодиться в том случае, если вам в доме не хватает мест для хранения. Заказав ее под точные размеры у мастера, который и сделает замеры, вы получите комоды, шкафы, вешалки, маленькие и большие модули.
Небольшой торшер или декоративный стеллаж тоже отлично впишутся в пространство под лестницей, особенно винтовой. На стеллаже можно расположить предметы декора, светильник и аксессуары.
Даже мягкую мебель в гостиной можно поставить в пространство под лестницей. Это особенно удобно в небольших и дачных домах, а также в загородных коттеджах с лестницей прямо в гостиной. Красиво такой вариант будет смотреться и в гостиной с двусветным освещением.
Искусственный рулонный газон становится все более и более популярным элементом в работе не только ландшафтного дизайнера, но и дизайнера интерьера. Балконы с ним превращаются в райские полянки для игр детей, а лестницы и холлы – в образец стиля и высокой моды.
Конечно же, и классическую кладовую на европейский или американский манер очень удобно расположить под лестницей. Обычно она предназначается для пылесоса, бытовой химии, а иногда за дверцей прячется туалетная комната для гостей.
Такие кладовые имеют полочки, штанги, вешалки, а называются walk-in-closets, так как в большинство из них действительно можно войти.
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