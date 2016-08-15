10 домов, которым будут завидовать соседи Вы когда-нибудь думали о том, какой бы дом вы построили, если бы у вас было 5 или даже 10 млн рублей? Без кредита, без каких-либо ограничений, только для себя и своей семьи? В этой статье мы посмотрим на дома, которым явно завидуют все соседи, и узнаем, сколько они стоят.