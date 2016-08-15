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10 домов, которым будут завидовать соседи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Der Traum vom Ökobauhaus, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Дома в стиле модерн
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10 домов, которым будут завидовать соседи Вы когда-нибудь думали о том, какой бы дом вы построили, если бы у вас было 5 или даже 10 млн рублей? Без кредита, без каких-либо ограничений, только для себя и своей семьи? В этой статье мы посмотрим на дома, которым явно завидуют все соседи, и узнаем, сколько они стоят.

​Глянцевый модерн

PROJEKT DOMU ASTRID (MAŁA) G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Сложно поверить, но этот дом имеет площадь всего лишь 111 кв. метров! В нем всего две спальни, гостиная с дверьми-слайдерами и зоной столовой, на кухне – шикарная кладовая, топочная при гараже и встроенные системы хранения  при спальнях и коридорах. Стоимость реализации такого шикарного проекта со стильными интерьерами – около 5 млн рублей, в бюджетном формате.

​Классический особняк

Rezydencja Parkowa, MG Projekt Projekty Domów MG Projekt Projekty Domów Дома в стиле модерн
MG Projekt Projekty Domów

Rezydencja Parkowa

MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów

Этот шикарный и при этом очень современный классический особняк спроектирован для реализации под Варшавой, Польша. В нем есть элементы стиля Греческого Возрождение (колонны, классическая отделка экстерьера), а также панорамное остекление в зоне гостиной и столовой, которое захватывает дух! Реализация такого проекта без отделки займет около 7-10 млн рублей. Интерьеры можно посмотреть здесь.

​Стеклянный куб

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

А этот проект виллы со стеклянным фасадом выполнен в стиле модерн. Наверху мы можем увидеть (слева направо) – ванную при мастер-сьюте, мастер-сьют с гардеробной, лестничный холл и детскую. Внизу (тоже слева направо) – кухня с барной стойкой, лестничный холл и гостиная. За кадром остались еще две ванные комнаты справа, за детской и гостиной. Простая, на первый взгляд, планировка реализована в доме стоимостью около 10 млн рублей (без внутренней отделки и дизайна интерьера). Данная цена действительна лишь с такой уменьшенной площадью – около 110 кв. метров! 

​Яркий модерн

Das perfekte Haus für moderne Familien, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Дома в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Этот позитивный проект дома с панорамным остеклением, фантастическими стеклянными перилами и стильными террасами обойдется владельцу в сумму около 25 млн рублей с отделкой, дизайном интерьера и брендовой мебелью.

​Традиции и инновации

Modernes Architektenhaus, das Freude macht. , LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Дома в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Эта тосканская вилла была спроектирована в стиле модерн, где колонны были заменены бетонной конструкцией для парадного входа, кованые светильники – встроенной подсветкой, полуколонны в экстерьере – легкими выступами, а распашные двери – дверьми-слайдерами. А то, сколь эффектно деревянные ставни в современной архитектуре были преобразованы в минималистичные реечные экраны, и вовсе заслуживает глубочайшего уважения.

​Минимализм с шиком

Der Traum vom Ökobauhaus, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Дома в стиле модерн
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

Посмотрите, как потрясающе было проведено зонирование небольшого участка, который расположен вдоль дороги. Гараж и кустарники под обрезку в высоких клумбах стоят на страже приватности террасы и заднего дворика для игр детей! Посмотреть интерьеры этого проекта можно здесь.

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Обратитесь к нам!

​Зеркальное чудо

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Этот швейцарский коттедж при бассейне для туристов показывает нам потрясающие возможности зеркальной отделки фасадов! Кажется, они не только вызовут зависть соседей, но и сделают ваш дом достойным глянцевого журнала.

​Европейский особняк

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Площадь этого шикарного немецкого семейного дома – 284 кв. метра. Он имеет три уровня, расположен на участке с сильным уклоном и невероятным образом показывает возможности пригородной идиллии. Интерьеры проекта можно увидеть здесь.

​Греческая вилла

ON THE BEACH III / BODRUM, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Дома в стиле модерн
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Эта потрясающая белоснежная вилла с видом на море и бассейном находится в Бодруме, Турция, и спроектирована в греческом островном стиле. Основой здесь служит монолитный каркас с заполнением из керамических блоков и остеклением дверьми-слайдерами, поэтому дом также можно назвать прекрасным примером использования всех преимуществ стиля модерн. Наверху нас ждут три спальни и ванные комнаты на заднем фасаде, внизу – кухня-столовая и гостиная. Посмотреть интерьеры этой виллы и расположение относительно моря можно здесь.

​Этнический шик

Casa Angra I, Escala Arquitetura Escala Arquitetura Дома в стиле кантри
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

Этнические проекты во многом заставляют нас задуматься о культуре собственной страны. Такие стили, как тосканский, греческий, испанский колониальный настолько колоритны и нравятся многим из нас, что и сама страна становится сказочным, практически райским местом. Отчасти это правда – архитектура страны во многом определяет образ жизни населения,  потому самая бюджетная студия в одной не сравнится по комфорту с коттеджем в пять спален в другой. Для многих именно тропические страны с развитой инфраструктурой и красивой архитектурой представляют идеальное место для жизни.

​Фантастическая вилла

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область), ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом 290 м2 г.Ирпень (Киевская область)

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Эта потрясающая вилла под Киевом выглядит, как настоящий дом будущего! Выполненная в стиле скандинавского минимализма, она отлично впишется как в фешенебельный пригород, так и в участок на природе, например, рядом с лесом.

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А вы какому дому на улице завидовали бы?

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