10 домов, которым будут завидовать соседи Вы когда-нибудь думали о том, какой бы дом вы построили, если бы у вас было 5 или даже 10 млн рублей? Без кредита, без каких-либо ограничений, только для себя и своей семьи? В этой статье мы посмотрим на дома, которым явно завидуют все соседи, и узнаем, сколько они стоят.
Сложно поверить, но этот дом имеет площадь всего лишь 111 кв. метров! В нем всего две спальни, гостиная с дверьми-слайдерами и зоной столовой, на кухне – шикарная кладовая, топочная при гараже и встроенные системы хранения при спальнях и коридорах. Стоимость реализации такого шикарного проекта со стильными интерьерами – около 5 млн рублей, в бюджетном формате.
Этот шикарный и при этом очень современный классический особняк спроектирован для реализации под Варшавой, Польша. В нем есть элементы стиля Греческого Возрождение (колонны, классическая отделка экстерьера), а также панорамное остекление в зоне гостиной и столовой, которое захватывает дух! Реализация такого проекта без отделки займет около 7-10 млн рублей. Интерьеры можно посмотреть здесь.
А этот проект виллы со стеклянным фасадом выполнен в стиле модерн. Наверху мы можем увидеть (слева направо) – ванную при мастер-сьюте, мастер-сьют с гардеробной, лестничный холл и детскую. Внизу (тоже слева направо) – кухня с барной стойкой, лестничный холл и гостиная. За кадром остались еще две ванные комнаты справа, за детской и гостиной. Простая, на первый взгляд, планировка реализована в доме стоимостью около 10 млн рублей (без внутренней отделки и дизайна интерьера). Данная цена действительна лишь с такой уменьшенной площадью – около 110 кв. метров!
Этот позитивный проект дома с панорамным остеклением, фантастическими стеклянными перилами и стильными террасами обойдется владельцу в сумму около 25 млн рублей с отделкой, дизайном интерьера и брендовой мебелью.
Эта тосканская вилла была спроектирована в стиле модерн, где колонны были заменены бетонной конструкцией для парадного входа, кованые светильники – встроенной подсветкой, полуколонны в экстерьере – легкими выступами, а распашные двери – дверьми-слайдерами. А то, сколь эффектно деревянные ставни в современной архитектуре были преобразованы в минималистичные реечные экраны, и вовсе заслуживает глубочайшего уважения.
Посмотрите, как потрясающе было проведено зонирование небольшого участка, который расположен вдоль дороги. Гараж и кустарники под обрезку в высоких клумбах стоят на страже приватности террасы и заднего дворика для игр детей! Посмотреть интерьеры этого проекта можно здесь.
Этот швейцарский коттедж при бассейне для туристов показывает нам потрясающие возможности зеркальной отделки фасадов! Кажется, они не только вызовут зависть соседей, но и сделают ваш дом достойным глянцевого журнала.
Площадь этого шикарного немецкого семейного дома – 284 кв. метра. Он имеет три уровня, расположен на участке с сильным уклоном и невероятным образом показывает возможности пригородной идиллии. Интерьеры проекта можно увидеть здесь.
Эта потрясающая белоснежная вилла с видом на море и бассейном находится в Бодруме, Турция, и спроектирована в греческом островном стиле. Основой здесь служит монолитный каркас с заполнением из керамических блоков и остеклением дверьми-слайдерами, поэтому дом также можно назвать прекрасным примером использования всех преимуществ стиля модерн. Наверху нас ждут три спальни и ванные комнаты на заднем фасаде, внизу – кухня-столовая и гостиная. Посмотреть интерьеры этой виллы и расположение относительно моря можно здесь.
Этнические проекты во многом заставляют нас задуматься о культуре собственной страны. Такие стили, как тосканский, греческий, испанский колониальный настолько колоритны и нравятся многим из нас, что и сама страна становится сказочным, практически райским местом. Отчасти это правда – архитектура страны во многом определяет образ жизни населения, потому самая бюджетная студия в одной не сравнится по комфорту с коттеджем в пять спален в другой. Для многих именно тропические страны с развитой инфраструктурой и красивой архитектурой представляют идеальное место для жизни.
Эта потрясающая вилла под Киевом выглядит, как настоящий дом будущего! Выполненная в стиле скандинавского минимализма, она отлично впишется как в фешенебельный пригород, так и в участок на природе, например, рядом с лесом.
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