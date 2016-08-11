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10 фантастически красивых турецких домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
GALVANİZ ÇELİK EV, EGEUMUT ÇELİK YAPI EGEUMUT ÇELİK YAPI Дома в стиле модерн
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Сегодня мы представляем вашему вниманию атмосферные, очень интересные и нестандартные по планировкам проекты коттеджей из Турции. Здесь, между Востоком и Западом, где слились сразу четыре настроения – арабской роскоши, турецкого кантри, европейской аристократичности и минималистичной современности, есть множество оригинальных деталей в архитектуре и дизайне интерьера.

​Современный формат

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Дома в стиле модерн
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

В современной турецкой архитектуре нельзя не заметить самый эффектный тренд – двери-слайдеры крупного формата, которые делают каждую комнату особенно роскошной. Разные размеры предназначены для гостиной, столовой, спален и не редко являются двух- или четырех- модульными.

​Традиционный формат

Villa Dragos, Emrah Yasuk Emrah Yasuk Дома в стиле модерн
Emrah Yasuk

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Многие турецкие коттеджи выглядят именно так – два этажа, маленькие балкончики и по два окна в каждой спальне, солнечная столовая с эркером или верандой и особенно характерное сочетание белого цвета и теплой ореховой древесины.

Традиционным может считаться и сам салон – комната, как аналог гостиной, но обязательно всегда включающая в себя полноценную парадную столовую. Чаще всего в ней стоит большой комплект мягкой мебели (два дивана, четыре кресла или три дивана и два кресла).

​Американский стиль

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Удивительным образом традиционная турецкая архитектура и американские каркасные коттеджи нашли между собой общие признаки и детали, которые стали популярными и у турецких семей. Но коттеджи в американском стиле в Турции часто более асимметричны, имеют больше мелких выступов, меньше по размеру, чем американские, и чаще других используют коричневый цвет в дизайне фасадов.

​Назад, к истокам

#1, TEGET Mimarlık TEGET Mimarlık Дома в рустикальном стиле
TEGET Mimarlık

TEGET Mimarlık
TEGET Mimarlık
TEGET Mimarlık

Еще раньше традиционная турецкая архитектура была представлена каменными постройками времен Османской Империи. Некоторые из них реконструируются, другие – не подлежат восстановлению, а новые проекты часто копируют детали или планировки в современном формате.

​Вилла в стиле минимализм

Kırmızı İnşaat - Çeşme 18 Villaları, Akseki Yapı Akseki Yapı Дома в стиле модерн
Akseki Yapı

Akseki Yapı
Akseki Yapı
Akseki Yapı

Стиль минимализм в Турции процветает. Идеально подходящий к пляжной атмосфере в прибрежных районах Стамбула, на Эгейском и Средиземноморских побережьях, он делает облик разноцветных турецких городов более стильным и современным.

В стиле минимализм в Турции используются приятные сочетания белого и серого с деталями цветного стекла, глянцевыми поверхностями, мрамором и пляжной плетеной мебелью на патио и балконах.

​Миниатюрные копирования

GALVANİZ ÇELİK EV, EGEUMUT ÇELİK YAPI EGEUMUT ÇELİK YAPI Дома в стиле модерн
EGEUMUT ÇELİK YAPI

EGEUMUT ÇELİK YAPI
EGEUMUT ÇELİK YAPI
EGEUMUT ÇELİK YAPI

В Турции заимствования из европейской и американской культуры весьма существенны. Более того, эти копирования являются самостоятельными ветками в архитектуре, ведь имеют характерные особенности. Например, этот розовый домик копирует стиль Королевы Анны, популярный на Юге США, но при этом реализован в современном формате, с турецким типом планировки и отделкой.

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​Греческое Возрождение

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Дома в стиле модерн
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Удивительным образом стиль Греческое Возрождение, популярный сейчас в США среди частных коттеджей среднего класса, тоже завоевывает свое место под солнцем в Турции, особенно в районах недалеко от греческих островов!

​Футуристичный подход

BK House, Bahadır Kul Architects Bahadır Kul Architects Дома в стиле модерн
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

В глянце и блеске современный турецкий дизайн легко сделать футуристичным благодаря грамотному проектированию, подсветке и брендовой мебели.

​Горная вилла

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В самой Турции существует особенная традиционная архитектура для горных, лесистых районов. Она основывается на деревянных постройках, с деревянными балкончиками, окнами, потолками и полами. В этом проекте данный стиль далеко ушел от традиционного в сторону шале, но смотрится на фоне именно турецкого леса и гор очень органично.

​Современный модерн

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Дома в стиле модерн
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Асимметричный, ультра-комфортабельный и просто шикарный турецкий модерн – важная веха в архитектуре этой страны. Позволивший сделать из рыбацких городков одни из самых популярных международных пляжных курортов, застроивший половину Стамбула современным жильем и позволяющий даже стандартной семье жить с дверьми-слайдерами с выходом на балконы, с большими ванными комнатами и удобными планировками, модерн в стране по праву может считаться главным стилем.

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