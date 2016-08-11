10 фантастически красивых турецких домов

Многие турецкие коттеджи выглядят именно так – два этажа, маленькие балкончики и по два окна в каждой спальне, солнечная столовая с эркером или верандой и особенно характерное сочетание белого цвета и теплой ореховой древесины.

Традиционным может считаться и сам салон – комната, как аналог гостиной, но обязательно всегда включающая в себя полноценную парадную столовую. Чаще всего в ней стоит большой комплект мягкой мебели (два дивана, четыре кресла или три дивана и два кресла).