10 фантастически красивых турецких домов

Сегодня мы представляем вашему вниманию атмосферные, очень интересные и нестандартные по планировкам проекты коттеджей из Турции. Здесь, между Востоком и Западом, где слились сразу четыре настроения – арабской роскоши, турецкого кантри, европейской аристократичности и минималистичной современности, есть множество оригинальных деталей в архитектуре и дизайне интерьера.
В современной турецкой архитектуре нельзя не заметить самый эффектный тренд – двери-слайдеры крупного формата, которые делают каждую комнату особенно роскошной. Разные размеры предназначены для гостиной, столовой, спален и не редко являются двух- или четырех- модульными.
Многие турецкие коттеджи выглядят именно так – два этажа, маленькие балкончики и по два окна в каждой спальне, солнечная столовая с эркером или верандой и особенно характерное сочетание белого цвета и теплой ореховой древесины.
Традиционным может считаться и сам салон – комната, как аналог гостиной, но обязательно всегда включающая в себя полноценную парадную столовую. Чаще всего в ней стоит большой комплект мягкой мебели (два дивана, четыре кресла или три дивана и два кресла).
Удивительным образом традиционная турецкая архитектура и американские каркасные коттеджи нашли между собой общие признаки и детали, которые стали популярными и у турецких семей. Но коттеджи в американском стиле в Турции часто более асимметричны, имеют больше мелких выступов, меньше по размеру, чем американские, и чаще других используют коричневый цвет в дизайне фасадов.
Еще раньше традиционная турецкая архитектура была представлена каменными постройками времен Османской Империи. Некоторые из них реконструируются, другие – не подлежат восстановлению, а новые проекты часто копируют детали или планировки в современном формате.
Стиль минимализм в Турции процветает. Идеально подходящий к пляжной атмосфере в прибрежных районах Стамбула, на Эгейском и Средиземноморских побережьях, он делает облик разноцветных турецких городов более стильным и современным.
В стиле минимализм в Турции используются приятные сочетания белого и серого с деталями цветного стекла, глянцевыми поверхностями, мрамором и пляжной плетеной мебелью на патио и балконах.
В Турции заимствования из европейской и американской культуры весьма существенны. Более того, эти копирования являются самостоятельными ветками в архитектуре, ведь имеют характерные особенности. Например, этот розовый домик копирует стиль Королевы Анны, популярный на Юге США, но при этом реализован в современном формате, с турецким типом планировки и отделкой.
Удивительным образом стиль Греческое Возрождение, популярный сейчас в США среди частных коттеджей среднего класса, тоже завоевывает свое место под солнцем в Турции, особенно в районах недалеко от греческих островов!
В глянце и блеске современный турецкий дизайн легко сделать футуристичным благодаря грамотному проектированию, подсветке и брендовой мебели.
В самой Турции существует особенная традиционная архитектура для горных, лесистых районов. Она основывается на деревянных постройках, с деревянными балкончиками, окнами, потолками и полами. В этом проекте данный стиль далеко ушел от традиционного в сторону шале, но смотрится на фоне именно турецкого леса и гор очень органично.
Асимметричный, ультра-комфортабельный и просто шикарный турецкий модерн – важная веха в архитектуре этой страны. Позволивший сделать из рыбацких городков одни из самых популярных международных пляжных курортов, застроивший половину Стамбула современным жильем и позволяющий даже стандартной семье жить с дверьми-слайдерами с выходом на балконы, с большими ванными комнатами и удобными планировками, модерн в стране по праву может считаться главным стилем.
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