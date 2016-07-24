Проекты домов до 5 млн рублей

Загородный дом – это 1000 и 1 позиция в покупках, о которой нужно позаботиться. Сегодня мы собрали для вас простые, удобные проекты домов, которые не потребуют вложений более, чем в 5 млн рублей. Проектируя свой собственный дом, мы часто задаемся вопросом о том, можно ли сэкономить на каких-либо элементах без потери качества? Давайте посмотрим, реально ли это…

Во-первых, стоит выбрать самый бюджетный материал для строительства, например, блоки (бетонные или керамические), которые позволяют еще и сэкономить в скорости возведения. Затем вам следует выбрать рациональную планировку – удивительно, но есть удобные и красивые дома в 90 квадратов с 4 спальнями и в 60 – с двумя.

Затем следует выбрать самые стандартные окна и двери. А для некоторых зон (прихожей, лестницы, холла, ванной комнаты) выбрать и вовсе маленькие окна, например, размером 50x50 см. Затем следует определиться с дизайном фасадов, который может занять до 10% бюджета на строительство. Лучший вариант – штукатурка светлого цвета, которая в любой момент может быть заменена и дополнена, если у вас появились лишние средства.

Высота потолков тоже должна быть стандартной – 2,8-2,9 метра, ширина стены дома – около 400 мм с утеплителем 100 мм. Перегородки следует возводить гипсокартонные, окон не должно быть слишком много – по одному на спальню и на кухню, одно большое в зал, пара маленьких в коридор и ванную комнату. Только так можно добиться цены менее, чем в 45 тыс. за кв. метр без внутренней отделки (только штукатурка стен и потолка, стяжка пола).

А пока стоит смириться с площадью около 100 квадратов (2-4 спальни), совмещенной кухней-гостиной (30 квадратов), двумя ванными комнатами (5 и 4 кв. метра), маленькой прихожей и котельной (ок. 5 и 7 кв. метров). Именно такой стандартный набор ждет вас в большинстве домов до 5 млн рублей.