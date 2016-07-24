Проекты домов до 5 млн рублей

Загородный дом – это 1000 и 1 позиция в покупках, о которой нужно позаботиться. Сегодня мы собрали для вас простые, удобные проекты домов, которые не потребуют вложений более, чем в 5 млн рублей. Проектируя свой собственный дом, мы часто задаемся вопросом о том, можно ли сэкономить на каких-либо элементах без потери качества? Давайте посмотрим, реально ли это…
Во-первых, стоит выбрать самый бюджетный материал для строительства, например, блоки (бетонные или керамические), которые позволяют еще и сэкономить в скорости возведения. Затем вам следует выбрать рациональную планировку – удивительно, но есть удобные и красивые дома в 90 квадратов с 4 спальнями и в 60 – с двумя.
Затем следует выбрать самые стандартные окна и двери. А для некоторых зон (прихожей, лестницы, холла, ванной комнаты) выбрать и вовсе маленькие окна, например, размером 50x50 см. Затем следует определиться с дизайном фасадов, который может занять до 10% бюджета на строительство. Лучший вариант – штукатурка светлого цвета, которая в любой момент может быть заменена и дополнена, если у вас появились лишние средства.
Высота потолков тоже должна быть стандартной – 2,8-2,9 метра, ширина стены дома – около 400 мм с утеплителем 100 мм. Перегородки следует возводить гипсокартонные, окон не должно быть слишком много – по одному на спальню и на кухню, одно большое в зал, пара маленьких в коридор и ванную комнату. Только так можно добиться цены менее, чем в 45 тыс. за кв. метр без внутренней отделки (только штукатурка стен и потолка, стяжка пола).
А пока стоит смириться с площадью около 100 квадратов (2-4 спальни), совмещенной кухней-гостиной (30 квадратов), двумя ванными комнатами (5 и 4 кв. метра), маленькой прихожей и котельной (ок. 5 и 7 кв. метров). Именно такой стандартный набор ждет вас в большинстве домов до 5 млн рублей.
Польские проекты коттеджей уже давно завоевали наше сердце. Реализующие мечту об идеальном и доступном пригороде, они выглядят очень привлекательно! В этом доме (проект Marcel III G2) мы найдем площадь в 130 кв. метров (+ гараж и котельная), 3 спальни и панорамные окна в пол во многих комнатах дома. Такой дом вам может обойтись менее, чем в 5 млн рублей только полностью без внутренней отделки, правда, от этого он не становится менее интересным проектом.
Удивительно, но если вы решитесь на бюджетную реализацию этого проекта виллы, вы сможете легко обойтись и 5 млн рублей. Просто стоит выбрать небольшую площадь и современную планировку. Внизу – кухня-гостиная (30 кв. метров) + прихожая, туалет и лестница (еще 10 квадратов). Наверху – три спальни (по 10 кв. метров) и ванная комната с коридором (еще 10). Площадь дома – около 80 кв. метров, окна на втором этаже маленькие, но в гостиной выходят на шикарную террасу с колоннами (ее можно достроить и позднее).
Удивительный проект шале в современном стиле может быть реализован с бюджетом в 5 млн рублей только в очень маленьком варианте. В этом доме (152 кв. метра) он слегка выходит за рамки обозначенной суммы. Но даже если выбрать площадь около 70-80 кв. метров с 2 спальнями, вы все равно сможете добиться такого же дизайна фасадов.
Бюджетная отделка, простые приемы, две маленькие спальни – иногда это все, что нужно молодой семье! Планировку и интерьеры можно посмотреть здесь.
Такой небольшой коттедж с отделкой кирпичом главного фасада, камнем – цоколя и стандартным дизайном интерьера на основе ламината и обоев тоже может стоить около 5 млн рублей. Наверху, на мансарде 3 спальни и 1 ванная комната, а общая площадь дома около 120 кв. метров.
Минимализм этого дома поражает, но, что самое важное, он позволяет добиться прибавки к площади для такого дома. С маленькими окнами, штукатуркой и простейшими решениями вы можете позволить себе чуть больше.
Если взять проект дачи, расширить его, добавить отопление и полноценную мансарду, то вы получите бюджетный коттедж в стиле кантри!
Создавая приватный фасад со стороны улицы, можно и сэкономить на декоре, и получить современный облик дома!
Получить панорамное остекление можно, лишь сэкономив на других деталях, например, на отделке фасадов, простейшей отделке внутри дома, площади. Иногда и 80 кв. метров удобны для жизни семьи с 2-3 детьми, ведь имеют 2-3 спальни!
Этот симпатичный узкофасадный домик имеет асимметричный фасад и оттого кажется в два раза больше, чем есть на самом деле. Посмотрев на стандартные окна, простые решения в дизайне крыльца и палисадника, вы поймете, что экономия может и красить.
Самый простой вариант дома с маленьким бюджетом – это 65 кв. метров с двумя спальнями и 1 ванной комнатой. Такой дом можно оштукатурить в модный цвет (каменный серый, бледно-фисташковый, желтый сорбет, бледно-розовый или белый) и получить стильный вариант для жизни! У вас также останется на панорамное остекление в гостиной.
Если вы хотите получить модный коттедж по скромной цене, используйте функциональные детали и конструкции, как украшение. Например, свод кровли, балкон, окна и террасы при создании архитектором или дизайнером, получаются эстетичными даже при маленьком бюджете.
Этот маленький домик имеет площадь около 60 кв. метров, две спальни и красивую террасу. Выглядит он как американский, а стоит при реализации в РФ менее 3,5 млн рублей.
Еще один похожий дом имеет площадь около 80 кв. метров, гараж, отделку сайдингом и более интересную планировку, а стоит уже менее 4,5 млн рублей.
В таком формате можно реализовать и мини-замок со стильной отделкой экстерьера и колоннами на веранде. Тогда стоимость такого дома в 80 кв. метров повышается до 5 млн рублей.
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— 10 проектов маленьких современных домов;