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Проекты домов до 5 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в средиземноморском стиле
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Загородный дом – это 1000 и 1 позиция в покупках, о которой нужно позаботиться. Сегодня мы собрали для вас простые, удобные проекты домов, которые не потребуют вложений более, чем в 5 млн рублей. Проектируя свой собственный дом, мы часто задаемся вопросом о том, можно ли сэкономить на каких-либо элементах без потери качества? Давайте посмотрим, реально ли это…

Во-первых, стоит выбрать самый бюджетный материал для строительства, например, блоки (бетонные или керамические), которые позволяют еще и сэкономить в скорости возведения. Затем вам следует выбрать рациональную планировку – удивительно, но есть удобные и красивые дома в 90 квадратов с 4 спальнями и в 60 – с двумя.

Затем следует выбрать самые стандартные окна и двери. А для некоторых зон (прихожей, лестницы, холла, ванной комнаты) выбрать и вовсе маленькие окна, например, размером 50x50 см. Затем следует определиться с дизайном фасадов, который может занять до 10% бюджета на строительство. Лучший вариант – штукатурка светлого цвета, которая в любой момент может быть заменена и дополнена, если у вас появились лишние средства.

Высота потолков тоже должна быть стандартной – 2,8-2,9 метра, ширина стены дома – около 400 мм с утеплителем 100 мм. Перегородки следует возводить гипсокартонные, окон не должно быть слишком много – по одному на спальню и на кухню, одно большое в зал, пара маленьких в коридор и ванную комнату. Только так можно добиться цены менее, чем в 45 тыс. за кв. метр без внутренней отделки (только штукатурка стен и потолка, стяжка пола).

А пока стоит смириться с площадью около 100 квадратов (2-4 спальни), совмещенной кухней-гостиной (30 квадратов), двумя ванными комнатами (5 и 4 кв. метра), маленькой прихожей и котельной (ок. 5 и 7 кв. метров). Именно такой стандартный набор ждет вас в большинстве домов до 5 млн рублей.

​Польское качество

Projekt domu Marcel III G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Польские проекты коттеджей уже давно завоевали наше сердце. Реализующие мечту об идеальном и доступном пригороде, они выглядят очень привлекательно! В этом доме (проект Marcel III G2) мы найдем площадь в 130 кв. метров (+ гараж и котельная), 3 спальни и панорамные окна в пол во многих комнатах дома. Такой дом вам может обойтись менее, чем в 5 млн рублей только полностью без внутренней отделки, правда, от этого он не становится менее интересным проектом.

​Маленькая вилла

homify Дома в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Удивительно, но если вы решитесь на бюджетную реализацию этого проекта виллы, вы сможете легко обойтись и 5 млн рублей. Просто стоит выбрать небольшую площадь и современную планировку. Внизу – кухня-гостиная (30 кв. метров) + прихожая, туалет и лестница (еще 10 квадратов). Наверху – три спальни (по 10 кв. метров) и ванная комната с коридором (еще 10). Площадь дома – около 80 кв. метров, окна на втором этаже маленькие, но в гостиной выходят на шикарную террасу с колоннами (ее можно достроить и позднее).

Мини-шале

Glückauf Vier, K2 Architekten GbR K2 Architekten GbR Дома в скандинавском стиле
K2 Architekten GbR

K2 Architekten GbR
K2 Architekten GbR
K2 Architekten GbR

Удивительный проект шале в современном стиле может быть реализован с бюджетом в 5 млн рублей только в очень маленьком варианте. В этом доме (152 кв. метра) он слегка выходит за рамки обозначенной суммы. Но даже если выбрать площадь около 70-80 кв. метров с 2 спальнями, вы все равно сможете добиться такого же дизайна фасадов.

​Стильный домик

Projekty, biuro40 biuro40 Дома в стиле модерн
biuro40

Projekty

biuro40
biuro40
biuro40

Бюджетная отделка, простые приемы, две маленькие спальни – иногда это все, что нужно молодой семье! Планировку и интерьеры можно посмотреть здесь

​Европейская сказка

RETRO LINE, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. Дома в рустикальном стиле Кирпичи
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

Такой небольшой коттедж с отделкой кирпичом главного фасада, камнем – цоколя и стандартным дизайном интерьера на основе ламината и обоев тоже может стоить около 5 млн рублей. Наверху, на мансарде 3 спальни и 1 ванная комната, а общая площадь дома около 120 кв. метров.

​Восточная мудрость

子育てをコンセプトにした住まい「育みの家」, JUST JUST Дома в стиле минимализм Белый
JUST

JUST
JUST
JUST

Минимализм этого дома поражает, но, что самое важное, он позволяет добиться прибавки к площади для такого дома. С маленькими окнами, штукатуркой и простейшими решениями вы можете позволить себе чуть больше.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Кантри-шик

HOUSE02, dwarf dwarf Дома в стиле лофт
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Если взять проект дачи, расширить его, добавить отопление и полноценную мансарду, то вы получите бюджетный коттедж в стиле кантри!

​Приватность и экономия

エナジースケープ, SQOOL一級建築士事務所 SQOOL一級建築士事務所 Дома в стиле модерн
SQOOL一級建築士事務所

SQOOL一級建築士事務所
SQOOL一級建築士事務所
SQOOL一級建築士事務所

Создавая приватный фасад со стороны улицы, можно и сэкономить на декоре, и получить современный облик дома!

​Домик в лесу

043八ヶ岳原村Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE Дома в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Получить панорамное остекление можно, лишь сэкономив на других деталях, например, на отделке фасадов, простейшей отделке внутри дома, площади. Иногда и 80 кв. метров удобны для жизни семьи с 2-3 детьми, ведь имеют 2-3 спальни!

​Городская мода

広い土間玄関のある家, JUST JUST Дома в стиле модерн
JUST

JUST
JUST
JUST

Этот симпатичный узкофасадный домик имеет асимметричный фасад и оттого кажется в два раза больше, чем есть на самом деле. Посмотрев на стандартные окна, простые решения в дизайне крыльца и палисадника, вы поймете, что экономия может и красить.

​Современный модерн

伊豆高原のアトリエ, HAN環境・建築設計事務所 HAN環境・建築設計事務所 Дома в стиле модерн Железо / Сталь Черный
HAN環境・建築設計事務所

HAN環境・建築設計事務所
HAN環境・建築設計事務所
HAN環境・建築設計事務所

Самый простой вариант дома с маленьким бюджетом – это 65 кв. метров с двумя спальнями и 1 ванной комнатой. Такой дом можно оштукатурить в модный цвет (каменный серый, бледно-фисташковый, желтый сорбет, бледно-розовый или белый) и получить стильный вариант для жизни! У вас также останется на панорамное остекление в гостиной.

​Простые формы

姫路市飾磨区の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） Дома в эклектичном стиле Дерево Серый
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

Если вы хотите получить модный коттедж по скромной цене, используйте функциональные детали и конструкции, как украшение. Например, свод кровли, балкон, окна и террасы при создании архитектором или дизайнером, получаются эстетичными даже при маленьком бюджете.

​Домик на четверых

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот маленький домик имеет площадь около 60 кв. метров, две спальни и красивую террасу. Выглядит он как американский, а стоит при реализации в РФ менее 3,5 млн рублей.

​Солнечный дом

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Еще один похожий дом имеет площадь около 80 кв. метров, гараж, отделку сайдингом и более интересную планировку, а стоит уже менее 4,5 млн рублей.

​Мини-замок

GALVANİZ ÇELİK EV, EGEUMUT ÇELİK YAPI EGEUMUT ÇELİK YAPI Дома в стиле модерн
EGEUMUT ÇELİK YAPI

EGEUMUT ÇELİK YAPI
EGEUMUT ÇELİK YAPI
EGEUMUT ÇELİK YAPI

В таком формате можно реализовать и мини-замок со стильной отделкой экстерьера и колоннами на веранде. Тогда стоимость такого дома в 80 кв. метров повышается до 5 млн рублей.

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10 домов, которые вы обязательно захотите иметь!
А каков ваш бюджет на строительство коттеджа (без учета участка и внутренней отделки), 3 млн, 4 млн?

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