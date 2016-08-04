7 недорогих частных домов

В этой статье мы покажем вам небольшие по площади дома, не дорогие, но реализованные в самых популярных стилях в архитектуре, которые смотрятся очень шикарно на обычных участках!
В этом доме нас впечатлила цветовая гама, основанная на черных, серых и белых оттенках, строгие линии и исключительная современность. Проект LEA II рассчитан на семью с одним-двумя детьми, имеет три спальни на втором этаже и дополнительный кабинет на первом. Стоимость реализации коробки – 1,6 млн рублей в бюджетном варианте, полный комплект – 2,6 млн рублей.
Стильный проект AMARYLIS 3 от студии BIURO PROJEKTOWE MTM STYL имеет очень интересную планировку – цокольный этаж занят топочной и подсобными помещениями (28, 13, 9 и 6 кв. метров), на первом этаже нас ждет открытая планировка кухни-гостиной, кабинет и прихожая, на втором – четыре спальни и две ванные комнаты, которые станут отличным местом для жизни семьи с тремя детьми! Дизайн экстерьера выполнен в легкой пляжной манере, но подойдет и для европейского пригорода.
Шикарный вариант тосканской виллы тоже может быть недорогим, в первую очередь, за счет небольшой площади строения. Главными элементами в дизайне тут являются маленькие окна с расстекловкой на втором этаже и распашные двери двери-слайдеры с выходом на террасу. Терраса имеет арочные своды и колонны, кровля – цвета натуральной черепицы, низкоскатная, а фасады выполнены в охристых тонах (желтый сорбет, персиковый, бежевый, оранжевый, темно-коричневый, марсала).
Площадь дома – 140 кв. метров в три спальни. Планировку и различные варианты реализаций можно посмотреть здесь.
Этот дом будет стоить еще дешевле, чем коттедж на пляже или тосканская вилла. Он спроектирован специально для обычного пригорода, имеет красивое обрамление парадного входа окнами с обеих сторон от двери и полубашенку над ней для спальни.
Этот симпатичный маленький домик имеет площадь около 130 кв метров, мансардные спальни под скатом крыши и отделку декоративным кирпичом. Он спроектирован в английском стиле, имеет остроконечные, будто готические, крыши. Наверху расположены четыре спальни (от 11 до 13 кв. метров), а внизу плюс к гостиной с зоной столовой и кухней есть отдельная столовая для семьи.
Английский стиль может быть реализован с помощью острых крыш и кирпичной отделки фасадов (сплошной). При этом сам дом может быть построен из бетонных или керамических блоков, по технологии SIP-панелей или даже быть сборным.
Соседний голландский стиль всегда гораздо более светлый, но при этом является слегка меланхоличным. Белый и серый цвета здесь правят бал, а окна имеют расстекловку. Острые крыши здесь тоже присутствуют, но окна еще более вытянутые, узкие, «худые».
Голландский стиль сдержанный и достаточно простой для реализации. Внутри отделка подразумевает песочно-бело-серую цветовую гамму и простую отделку. Площадь – 125 кв. метров, четыре спальни на втором этаже с общей ванной комнатой.
Самый солнечный стиль испанского бунгало тоже является очень бюджетным решением для строительства коттеджа. Дом имеет один этаж, гараж в отдельном здании (хотя этого не видно внешне), небольшие окна, но шикарную входную дверь с окнами, площадь в 120 кв. метров, двери-слайдеры в гостиной и застекленную веранду.
В испанском стиле очень ценятся яркие цвета фасадов – пастельные желтые, канареечный желтый, персиковый (на фото), оранжевый и некоторые красноватые оттенки. Испанский стиль очень колоритный и жизнерадостный, потому отлично подходит для реализации в европейском пригороде, добавляя ему красок.
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;