7 недорогих частных домов

Шикарный вариант тосканской виллы тоже может быть недорогим, в первую очередь, за счет небольшой площади строения. Главными элементами в дизайне тут являются маленькие окна с расстекловкой на втором этаже и распашные двери двери-слайдеры с выходом на террасу. Терраса имеет арочные своды и колонны, кровля – цвета натуральной черепицы, низкоскатная, а фасады выполнены в охристых тонах (желтый сорбет, персиковый, бежевый, оранжевый, темно-коричневый, марсала).

Площадь дома – 140 кв. метров в три спальни. Планировку и различные варианты реализаций можно посмотреть здесь.