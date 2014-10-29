Особенные настенные часы

Настенные часы есть в каждой квартире. Они не только помогают нам ориентироваться во времени, когда поблизости нет ноутбука или смартфона, но и служат в качестве аксессуара, украшающего стены помещения. Дизайн большинства современных настенных часов довольно прост и минималистичен – круглая форма, однотонный циферблат и черные стрелки. Сегодня на homify мы решили собрать подборку нескучных настенных часов, которые, при желании, можно приобрести для себя или подарить друзьям.
О времени принято говорить, что оно бежит, идет, остановилось. О том, что время может еще и танцевать, мало кто догадывался, пока на дизайнер Meike Harde не спроектировала часы, на которых вместо привычных стрелок, мы видим танцующую балерину. В зависимости от времени суток балерина принимает разные позы, некоторые из которых могут вызвать у вас легкую усмешку.
Дизайнера этих часов скорее всего вдохновили плавающие часы Сальвадора Дали. Ярко-салатовый цвет не позволит этому предмету интерьера остаться без внимания. Такие часы будут всегда напоминать о том, как быстро бежит время и как важно тратить его на те задачи, которые действительно являются для вас важными
Глядя на эти часы, почему-то вспомнилась глава
Безумное чаепитие из сказки
Алиса в стране чудес, смысл которой заключался в том, чтобы напомнить читателям, что ко времени нужно относиться с почтением. Когда Мартовский Заяц пытался скоротать минутку, распевая
Филина, время обиделось и перестало двигаться. Чтобы запустить его снова, участникам чаепития пришлось самим начать передвигаться.
Эти часы как нельзя лучше подойдут для кирпичных стен интерьера в индустриальном стиле. Они выполнены из материалов, подлежащих последующей переработке – ореховое дерево и гофрокартон. Это добротные и долговечные настенные часы, которые нестыдно подарить близким друзьям. Несколько смутивший нас розовый цвет стрелок, оставим на совести дизайнеров.
Эти настенные часы похожи на облако, в которых пишутся слова героев комиксов. Циферблат напоминает минималистичный интерфейс мобильного приложения. Такие часы хорошо впишутся в хай-тек интерьер, но вряд ли помогут вам безошибочно определять время. Незаполненное справа пространство можно использовать для приклеивания стикеров, в которых перечислены неотложные дела.
Смерть винилу предрекают уже давно, но этот старейший музыкальный носитель, словно птица Феникс, ненадолго исчезнув, появляется снова, обретя новую, еще более привлекательную форму. На этот раз грампластинка явилась нам в образе часов с силуэтами главных достопримечательностей Мюнхена, что неудивительно, ведь столица Баварии известна динамичной ночной жизнью.