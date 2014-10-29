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Особенные настенные часы

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homify Стены и полПол и стены
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Настенные часы есть в каждой квартире. Они не только помогают нам ориентироваться во времени, когда поблизости нет ноутбука или смартфона, но и служат в качестве аксессуара, украшающего стены помещения. Дизайн большинства современных настенных часов довольно прост и минималистичен – круглая форма, однотонный циферблат и черные стрелки. Сегодня на homify мы решили собрать подборку нескучных настенных часов, которые, при желании, можно приобрести для себя или подарить друзьям.

Когда время танцует

homify Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

О времени принято говорить, что оно бежит, идет, остановилось. О том, что время может еще и танцевать, мало кто догадывался, пока на дизайнер Meike Harde не спроектировала часы, на которых вместо привычных стрелок, мы видим танцующую балерину. В зависимости от времени суток балерина принимает разные позы, некоторые из которых могут вызвать у вас легкую усмешку.

Капающие часы

Dissolved Watch, Lamidea Lamidea Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Lamidea

Lamidea
Lamidea
Lamidea

Дизайнера этих часов скорее всего вдохновили плавающие часы Сальвадора Дали. Ярко-салатовый цвет не позволит этому предмету интерьера остаться без внимания. Такие часы будут всегда напоминать о том, как быстро бежит время и как важно тратить его на те задачи, которые действительно являются для вас важными

Домашнее чаепитие

Elizabeth, Altrosguardo Altrosguardo Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Altrosguardo

Elizabeth

Altrosguardo
Altrosguardo
Altrosguardo

Глядя на эти часы, почему-то вспомнилась глава Безумное чаепитие из сказки Алиса в стране чудес, смысл которой заключался в том, чтобы напомнить читателям, что ко времени нужно относиться с почтением. Когда Мартовский Заяц пытался скоротать минутку, распевая Филина, время обиделось и перестало двигаться. Чтобы запустить его снова, участникам чаепития пришлось самим начать передвигаться.

Экочасы

Edge Clock Walnut - Pink homify Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
homify

Edge Clock Walnut – Pink

homify
homify
homify

Эти часы как нельзя лучше подойдут для кирпичных стен интерьера в индустриальном стиле. Они выполнены из материалов, подлежащих последующей переработке – ореховое дерево и гофрокартон. Это добротные и долговечные настенные часы, которые нестыдно подарить близким друзьям. Несколько смутивший нас розовый цвет стрелок, оставим на совести дизайнеров.

Часы для любителей комиксов

homify Стены и полПол и стены
homify

homify
homify
homify

Эти настенные часы похожи на облако, в которых пишутся слова героев комиксов. Циферблат напоминает минималистичный интерфейс мобильного приложения. Такие часы хорошо впишутся в хай-тек интерьер, но вряд ли помогут вам безошибочно определять время. Незаполненное справа пространство можно использовать для приклеивания стикеров, в которых перечислены неотложные дела.

Часы-винил

City Skyline München Wanduhr aus Schallplatten recycling, citybomb.de citybomb.de Офисные помещения и магазины
citybomb.de

citybomb.de
citybomb.de
citybomb.de

Смерть винилу предрекают уже давно, но этот старейший музыкальный носитель, словно птица Феникс, ненадолго исчезнув, появляется снова, обретя новую, еще более привлекательную форму. На этот раз грампластинка явилась нам в образе часов с силуэтами главных достопримечательностей Мюнхена, что неудивительно, ведь столица Баварии известна динамичной ночной жизнью.

homify 360°: Дом на пляже в Рио-де-Жанейро

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