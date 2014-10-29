Особенные настенные часы

О времени принято говорить, что оно бежит, идет, остановилось. О том, что время может еще и танцевать, мало кто догадывался, пока на дизайнер Meike Harde не спроектировала часы, на которых вместо привычных стрелок, мы видим танцующую балерину. В зависимости от времени суток балерина принимает разные позы, некоторые из которых могут вызвать у вас легкую усмешку.