Печи гриль – 6 сенсационных идей!

В солнечные деньки нет ничего лучше, чем собраться с друзьями и провести время за жаркой гамбургеров или крылышек барбекю. Для такого мероприятия отлично подойдет печь-гриль. Она является одним из основных элементов в области домашних развлечений. Монтировать такую печь относительно легко, главное определиться с ее дизайном и местом расположения. Ее размеры должны быть пропорциональны размеру помещения, а внешний вид соответствовать остальному декору.

В настоящее время существует множество моделей: от традиционных кирпичных до современных газовых в минималистическом стиле. Поэтому перед покупкой и установкой необходимо изучить особенности каждой модели и проанализировать то пространство, в котором вы планируете установить вашу печь гриль.

Чтобы помочь вам с выбором, мы собрали в этой статье несколько интересных моделей. Давайте же с ними познакомимся!