Печи гриль – 6 сенсационных идей!

В солнечные деньки нет ничего лучше, чем собраться с друзьями и провести время за жаркой гамбургеров или крылышек барбекю. Для такого мероприятия отлично подойдет печь-гриль. Она является одним из основных элементов в области домашних развлечений. Монтировать такую печь относительно легко, главное определиться с ее дизайном и местом расположения. Ее размеры должны быть пропорциональны размеру помещения, а внешний вид соответствовать остальному декору.
В настоящее время существует множество моделей: от традиционных кирпичных до современных газовых в минималистическом стиле. Поэтому перед покупкой и установкой необходимо изучить особенности каждой модели и проанализировать то пространство, в котором вы планируете установить вашу печь гриль.
Чтобы помочь вам с выбором, мы собрали в этой статье несколько интересных моделей. Давайте же с ними познакомимся!
Любителям классической пиццы из дровяной печи будет интересен вот такой кирпичный гриль. Чтобы сложить такую конструкцию из кирпича нужно обладать специальными навыками. Тем не менее это можно сделать своими руками.
Большим преимуществом такой печи-гриль является то, что ее можно адаптировать под ваши нужды и задавать те размера, которые вы хотите. Однако, специалисты рекомендуют выбирать размеры не превышающие габариты 50х70 см. Кроме того, в такой модели можно предусмотреть еще и закрытую печь, чтобы готовить пищу быстрее. В таком случае нужно будет тщательно продумать систему вентиляции.
Если вы из тех людей, которые любят принимать у себя гостей и устраивать трапезы на свежем воздухе, то вам подойдет вот такая печь с грилем. Она не занимает много места и имеет очень стильный современный дизайн.
Дизайнеры рекомендуют размещать их под навесом в саду или на террасе. Таким образом вы и ваши гости будут защищены от палящего солнца и небольшого дождя. Это может быть беседка, тент или просто большой зонт – главное, чтобы он накрывал печь и стол. В данном случае печь – гриль оборудована еще и мини-кухней, что очень удобно.
Для того, чтобы в полной мере насладиться трапезой в зоне
гриль вы должны предусмотреть необходимую мебель. Здесь обязательны стол и стулья для гостей. Дизайнеры рекомендуют размещать и иметь в запасе как можно больше стульев, потому, что вы никогда не знаете, сколько именно их вам понадобится. Однако, избегайте хаотичного размещения стульев в пространстве – в таком случае они могут стать препятствием или лабиринтом для ваших гостей.
Если пространство ограничено, то оптимальным вариантом будет разместить стол, а вокруг него стулья в месте, где они не будут препятствовать движению или в углу.
Важно не только правильно выбрать печь, но и место под нее. Если у вас небольшое пространство, то для начала лучше нарисовать план с размерами рабочей зоны, раковины и т.д. Следует также уделить внимание вопросу вентиляции. Это особенно важно, если ваша печь гриль будет располагаться в полузакрытом помещении, как в данном случае.
Дизайн интерьера может быть совершенно разным, в соответствии с вашими предпочтениями и общим стилем дома. В данном случае дизайнеры создали веселое пространство полное энергии за счет светлых тонов с яркими деталями, что также делает помещение визуально шире.
Выбирать конструкцию и дизайн печи гриль нужно исходя из размеров свободного пространства под нее и размеров предполагаемой рабочей поверхности около. Печь может как сливаться с остальным дизайном, так и быть его акцентом. В данном случае, например, дизайнеры поддержали элегантный интерьер и вписали в него гриль за счет отделки той же серой фактурной плиткой, что и на стенах.
Этот более сложный по конструкции гриль в минималистическом стиле идеально впишется в пространство с современным дизайном. Стальной корпус и решетка идеально сочетаются с остальным декором, потому, что они имеют вневременной внешний вид с современным прикосновением роскоши.
Такая модель идеально подойдет тем, кто не хочет тратить много денег на бесполезное украшение окружающей среды или хочет преобразить пространство террасы в сжатые сроки. Иногда
меньше – значит больше и это именно тот самый случай!
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