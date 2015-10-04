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Уютный намек на лофт

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Уютный намек на лофт, Дизайн студия Марины Геба Дизайн студия Марины Геба Кухня в стиле лофт
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Уютный намек на лофт’ -- именно таким точным определением охарактеризовала свой проект специалист дизайн-студии Марины Геба. Предвосхищая все подробности, стоит обратить внимание на то, что на эту работу обратили внимание специалисты homify из Бразилии и Кореи. 

Как нам известно, заказчики этой квартиры – яркие, жизнерадостные, темпераментные личности, которые любят, ценят и собирают изысканные и стильные вещи. Перед дизайнером стояла задача создания, прежде всего, совершенно уникального интерьера. Он получился светлым, просторным, необычным и невероятно стильным. 

Творческое воодушевление

Уютный намек на лофт, Дизайн студия Марины Геба Дизайн студия Марины Геба Гостиная в стиле лофт
Дизайн студия Марины Геба

Уютный намек на лофт

Дизайн студия Марины Геба
Дизайн студия Марины Геба
Дизайн студия Марины Геба

Дизайнерам свойственно восхищаться красотой окружающего мира, и, берясь за очередную работу, они обычно черпают вдохновении в разнообразии цветов и форм. Таким образом результаты могут быть впечатляющими, как, например, и этот проект.

Прочь страхи и сомнения

Уютный намек на лофт, Дизайн студия Марины Геба Дизайн студия Марины Геба Гостиная в стиле лофт
Дизайн студия Марины Геба

Уютный намек на лофт

Дизайн студия Марины Геба
Дизайн студия Марины Геба
Дизайн студия Марины Геба

Смело, эффектно и бескомпромиссно— вот девиз этого уникального и концептуального интерьера. Пожалуй, создать его было бы невозможно без выверенной планировочной схемы, удачного колористического решения и безошибочного авторского чутья. Легкая небрежность в оформлении стен, произведения искусства без привычных рам и сочетание несочетаемых (лишь на первый взгляд) цветов — такая вот вышла картина мира для требовательного заказчика.

Эстетика в действии

Уютный намек на лофт, Дизайн студия Марины Геба Дизайн студия Марины Геба Гостиная в стиле лофт
Дизайн студия Марины Геба

Уютный намек на лофт

Дизайн студия Марины Геба
Дизайн студия Марины Геба
Дизайн студия Марины Геба

Создание выразительного с визуально-графической точки зрения, а также невероятно смелого для городского жилья пространства подразумевало отказ от использования громоздкой мебели и элементов декора. Для его облегчения дизайнер отдала предпочтение мебели преимущественно из металла и пластика.

Пространственная лаконичность

Уютный намек на лофт, Дизайн студия Марины Геба Дизайн студия Марины Геба Кухня в стиле лофт
Дизайн студия Марины Геба

Уютный намек на лофт

Дизайн студия Марины Геба
Дизайн студия Марины Геба
Дизайн студия Марины Геба

Интерьер квартиры четко разделен на несколько функциональных блоков, разграниченных коридором строгой геометрической формы. Яркий глянцевый фартук на кухне не только эстетичен, но и функционален, образуя приятную гармонию с остальными проставленными акцентами. Такой дизайнерский ход создает динамику, которая выглядит еще более изящной.

Динамика большого города

Уютный намек на лофт, Дизайн студия Марины Геба Дизайн студия Марины Геба Кухня в стиле лофт
Дизайн студия Марины Геба

Уютный намек на лофт

Дизайн студия Марины Геба
Дизайн студия Марины Геба
Дизайн студия Марины Геба

Отказавшись от аксессуаров и отдав интерьер пространства столовой во власть бирюзового сумасшествия, художественность удалось проявить через свисающий вдоль потолка и стены провод светильника. Расположившийся на стене четкий силуэт большого города как ничто другое способен охарактеризовать самодостаточность и загадочность этого проекта «с намеком на лофт».

Дом Инь Ян
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