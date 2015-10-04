’Уютный намек на лофт’ -- именно таким точным определением охарактеризовала свой проект специалист дизайн-студии Марины Геба. Предвосхищая все подробности, стоит обратить внимание на то, что на эту работу обратили внимание специалисты homify из Бразилии и Кореи.
Как нам известно, заказчики этой квартиры – яркие, жизнерадостные, темпераментные личности, которые любят, ценят и собирают изысканные и стильные вещи. Перед дизайнером стояла задача создания, прежде всего, совершенно уникального интерьера. Он получился светлым, просторным, необычным и невероятно стильным.
Дизайнерам свойственно восхищаться красотой окружающего мира, и, берясь за очередную работу, они обычно черпают вдохновении в разнообразии цветов и форм. Таким образом результаты могут быть впечатляющими, как, например, и этот проект.
Смело, эффектно и бескомпромиссно— вот девиз этого уникального и концептуального интерьера. Пожалуй, создать его было бы невозможно без выверенной планировочной схемы, удачного колористического решения и безошибочного авторского чутья. Легкая небрежность в оформлении стен, произведения искусства без привычных рам и сочетание несочетаемых (лишь на первый взгляд) цветов — такая вот вышла картина мира для требовательного заказчика.
Создание выразительного с визуально-графической точки зрения, а также невероятно смелого для городского жилья пространства подразумевало отказ от использования громоздкой мебели и элементов декора. Для его облегчения дизайнер отдала предпочтение мебели преимущественно из металла и пластика.
Интерьер квартиры четко разделен на несколько функциональных блоков, разграниченных коридором строгой геометрической формы. Яркий глянцевый фартук на кухне не только эстетичен, но и функционален, образуя приятную гармонию с остальными проставленными акцентами. Такой дизайнерский ход создает динамику, которая выглядит еще более изящной.
Отказавшись от аксессуаров и отдав интерьер пространства столовой во власть бирюзового сумасшествия, художественность удалось проявить через свисающий вдоль потолка и стены провод светильника. Расположившийся на стене четкий силуэт большого города как ничто другое способен охарактеризовать самодостаточность и загадочность этого проекта «с намеком на лофт».