’Уютный намек на лофт’ -- именно таким точным определением охарактеризовала свой проект специалист дизайн-студии Марины Геба. Предвосхищая все подробности, стоит обратить внимание на то, что на эту работу обратили внимание специалисты homify из Бразилии и Кореи.

Как нам известно, заказчики этой квартиры – яркие, жизнерадостные, темпераментные личности, которые любят, ценят и собирают изысканные и стильные вещи. Перед дизайнером стояла задача создания, прежде всего, совершенно уникального интерьера. Он получился светлым, просторным, необычным и невероятно стильным.