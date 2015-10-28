Модная классика для молодой семьи

И все таки классика. Она неповторима и элегантна, она уместна и функциональна, она невообразима и в ее исполнении может выгодно смотреться любое пространство. Семья с двумя детьми сделала заказ у дизайн-студии VARIATIKA. Основное пожелание заказчиков – уютный интерьер с классическими элементами исполненный в светлой цветовой гамме. Дизайнерский проект был реализован в трехкомнатной квартире с общей гостиной, уютной кухней, спальней для родителей и детской комнатой. Все пространство выдержано в едином стиле и в гармонии цветового баланса. Повсеместно предпочтение отдано светлым оттенкам бежевого, белого, с использованием цветовых пятен в интерьере, которые гармонизируют и объединяют пространство.
Начнем с гостиной. При подборке мебели предпочтение отдали простым геометрически ровным формам. Стеллажи цвета слоновой кости, угловой диван с мягкой обшивкой придают интерьеру богатство и лоск. На стенах обои в французском стиле – песочного цвета с мелкими цветами. Для оформления потолка был сделан гипсокартонный короб, который приютил светодиодную подсветку. В центре комнаты величественно раскинула свои лучи ажурная люстра с хрустальными серьгами. Хорошим, освежающим решением дизайнеров стало использование лавандовых оттенков для аксессуаров: подушек и занавесок. Изюминкой гостиной можно считать выделенную кирпичную зону с камином.
Сон для человека -- все равно что подзавод для часов. Так отзывался великий филосов Артур Шопенгауэр о ценности отдыха.
Дизайн детской спальни сохранил светлую гамму цветов и простоту дизайна. Преимущественно преобладают голубоватые оттенки в сочетании с бежевым. Вдоль стены выстроились односпальные кровати, разделенные сквозным стеллажом. Напротив уютно раскинулся TV-центр. Была снесена перегородка между балконом и комнатой.
Получившееся пространство оформлено в учебную зону с индивидуальным местом для каждого ребенка. Условно эти пространства разделены плотными шторами голубого цвета. Как подарок, да и для поднятия спортивного тонуса, в комнате нашлось место для спортивного уголка с лестницами, турником, кольцами (все фото проекта).
Кухня выдержана в лучших традициях классического французского стиля. Светильники на стенах, массивная потолочная люстра с тканевым абажуром -- все это наполняет комнату мягким светом. Кухонный гарнитур и столовая зона обставлены мебелью белого цвета. На стульях расположились мягкие подушки из ткани с нежной расцветкой. Расслабляет уютный мягкий диван цвета капучино с яркими зелеными акцентами (подушками).
Нежность светлых оттенков, изысканность обоев и мягкая элегантность игры света. Спальня – самое уютное место. Перегородка между спальней и балконом условная – это светлая легкая тюль. Арочный проем оставили широким, прямоугольной формы. Зона для отдыха обозначена двуспальной кроватью, по бокам изголовья которой расположены небольшие шкафы. За счет использования светлых оттенков и сложного освещения комната наполнена светом и мягкими бликами. В зоне лоджии оборудовано место для отдыха и работы.