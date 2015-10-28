Модная классика для молодой семьи

Сон для человека -- все равно что подзавод для часов . Так отзывался великий филосов Артур Шопенгауэр о ценности отдыха.

Дизайн детской спальни сохранил светлую гамму цветов и простоту дизайна. Преимущественно преобладают голубоватые оттенки в сочетании с бежевым. Вдоль стены выстроились односпальные кровати, разделенные сквозным стеллажом. Напротив уютно раскинулся TV-центр. Была снесена перегородка между балконом и комнатой.