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Модная классика для молодой семьи

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​Дизайн интерьера квартиры площадью в г.Мытищи, 100 кв.м. , variatika variatika Гостиная в классическом стиле Фиолетовый / Лиловый
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И все таки классика. Она неповторима и элегантна, она уместна и функциональна, она невообразима и в ее исполнении может выгодно смотреться любое пространство. Семья с двумя детьми сделала заказ у дизайн-студии VARIATIKA. Основное пожелание заказчиков – уютный интерьер с классическими элементами исполненный в светлой цветовой гамме. Дизайнерский проект был реализован в трехкомнатной квартире с общей гостиной, уютной кухней, спальней для родителей и детской комнатой. Все пространство выдержано в едином стиле и в гармонии цветового баланса. Повсеместно предпочтение отдано светлым оттенкам бежевого, белого, с использованием цветовых пятен в интерьере, которые гармонизируют и объединяют пространство.

Радушный интерьер гостиной

​Дизайн интерьера квартиры площадью в г.Мытищи, 100 кв.м. , variatika variatika Гостиная в классическом стиле Фиолетовый / Лиловый
variatika

​Дизайн интерьера квартиры площадью в г.Мытищи, 100 кв.м.

variatika
variatika
variatika

Начнем с гостиной. При подборке мебели предпочтение отдали простым геометрически ровным формам. Стеллажи цвета слоновой кости, угловой диван с мягкой обшивкой придают интерьеру богатство и лоск. На стенах обои в французском стиле – песочного цвета с мелкими цветами. Для оформления потолка был сделан гипсокартонный короб, который приютил светодиодную подсветку. В центре комнаты величественно раскинула свои лучи ажурная люстра с хрустальными серьгами. Хорошим, освежающим решением дизайнеров стало использование лавандовых оттенков для аксессуаров: подушек и занавесок. Изюминкой гостиной можно считать выделенную кирпичную зону с камином.

Как сладок детский сон

​Дизайн интерьера квартиры площадью в г.Мытищи, 100 кв.м. , variatika variatika Детская комната в стиле модерн Синий
variatika

​Дизайн интерьера квартиры площадью в г.Мытищи, 100 кв.м.

variatika
variatika
variatika

 Сон для человека -- все равно что подзавод для часов. Так отзывался великий филосов Артур Шопенгауэр о ценности отдыха. 

Дизайн детской спальни сохранил светлую гамму цветов и простоту дизайна. Преимущественно преобладают голубоватые оттенки в сочетании с бежевым. Вдоль стены выстроились односпальные кровати, разделенные сквозным стеллажом. Напротив уютно раскинулся TV-центр. Была снесена перегородка между балконом и комнатой. 

Поэтичность в интерьере

​Дизайн интерьера квартиры площадью в г.Мытищи, 100 кв.м. , variatika variatika Детская комната в стиле модерн Синий
variatika

​Дизайн интерьера квартиры площадью в г.Мытищи, 100 кв.м.

variatika
variatika
variatika

Получившееся пространство оформлено в учебную зону с индивидуальным местом для каждого ребенка. Условно эти пространства разделены плотными шторами голубого цвета. Как подарок, да и для поднятия спортивного тонуса, в комнате нашлось место для спортивного уголка с лестницами, турником, кольцами (все фото проекта). 

Кухонный стиль

​Дизайн интерьера квартиры площадью в г.Мытищи, 100 кв.м. , variatika variatika Кухня в классическом стиле Зеленый
variatika

​Дизайн интерьера квартиры площадью в г.Мытищи, 100 кв.м.

variatika
variatika
variatika

Кухня выдержана в лучших традициях классического французского стиля.  Светильники на стенах, массивная потолочная люстра с тканевым абажуром -- все это наполняет комнату мягким светом. Кухонный гарнитур и столовая зона обставлены мебелью белого цвета. На стульях расположились мягкие подушки из ткани с нежной расцветкой. Расслабляет уютный мягкий диван цвета капучино с яркими зелеными акцентами (подушками).

Спальня для родителей. С любовью к деталям

​Дизайн интерьера квартиры площадью в г.Мытищи, 100 кв.м. , variatika variatika Спальня в классическом стиле Фиолетовый / Лиловый
variatika

​Дизайн интерьера квартиры площадью в г.Мытищи, 100 кв.м.

variatika
variatika
variatika

Нежность светлых оттенков, изысканность обоев и мягкая элегантность игры света. Спальня – самое уютное место. Перегородка между спальней и балконом условная – это светлая легкая тюль. Арочный проем оставили широким, прямоугольной формы. Зона для отдыха обозначена двуспальной кроватью, по бокам изголовья которой расположены небольшие шкафы. За счет использования светлых оттенков и сложного освещения комната наполнена светом и мягкими бликами. В зоне лоджии оборудовано место для отдыха и работы.

Как вписать спальню в гостиную
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