Лофт для молодой девушки

Холостяцкая квартира часто сурова и брутальна, с тяжелыми кирпичными стенами и обилием темных акцентов. Пространство для молодой девушки подразумевает под собой совсем иное оформление. Нет, не кружева и богемные канделябры, но что-то легкое и светлое. Для дизайнеров STUDIO-TA отличным решением стало создание гармоничного пространства в стиле лофт, с пастельными тонами в цветовом решении и с условным зональным решением. «Нет» любым громоздким перегородкам, и «да» – живому, открытому пространству с хорошо продуманным дизайнерским выделением функциональных зон: все это делает помещение максимально открытым и неперегруженным.
Если квартира однокомнатная, все равно хочется чтобы все было на своих местах. И обойтись без отдельной спальни девушке очень сложно. Но любой вопрос можно решить. Так дизайнеры создали отдельный
город, о котором мечтает каждая барышня (и это, конечно же, Париж!). В спальне сохранено господство светлых тонов, оно дополнено коричневым покрывалом и такого же оттенка тяжелой шторой, которая отделяет спальню от гостиной. На стене -- изображение улицы Парижа, такое решение придает пространству объем и расширяет горизонт.
Гостиная имеет вытянутую прямоугольную форму. На этой территории уживается зона отдыха: выделенная ковром с геометрическим рисунком и белым мягким диваном, покоряющим своей простотой и строгостью геометрии. Условной перегородкой между зоной отдыха и зоной кухни уютно расположился «остров», который используется и как телецентр с одной стороны, и как стеллаж в обеденной зоне, со встроенным обеденным столом. Над диваном на стене привлекательно смотрятся составные рамки для фотографий разных размеров.
Цветовая гамма выбрана с преобладанием бежевого и белого оттенков. Для контраста в комнате одна стена оставлена с текстурой кирпича, а для напольного покрытия выбран паркет темного цвета, что стабилизирует и уравновешивает пространство комнаты. Такие дизайнерские приемы нужны для распределения зон в помещении. Предпочтение отдано естественному освещению, которое проникает через большие окна, которые не утяжелены обилием ткани и тюля. Вдоль стен на потолке, оборудован выступающий карниз с полосами светодиодного освещения. Над обеденной зоной использовали свисающие потолочные люстры.
В зоне кухни царствует белый цвет. Сам кухонный гарнитур привлекает к себе внимание своей простотой и сложностью одновременно. Используемые для отделки белые глянцевые поверхности, не оснащены аксессуарами, разделены на равные отсеки с выделенным проемом для готовки. Яркий акцент, привлекающий внимание, – дизайнерские кресла обтекаемой формы и разного цвета.
Зеркала – это то, что нужно Женщина не может без зеркал! Вдобавок зеркала придают пространству нарядность, раздвигают и расширяют его, наполняют легкостью. В прихожей, как элемент зонирования возвышается шкаф, декорированный зеркальными панелями.
В ванной комнате для отделки стен и пола используют белую рельефную плитку с глянцевой поверхностью. Мебель и техника также выдержана в белом цвете. Элегантно смотрятся легкие встроенные полочки. Дизайнеры отказались от традиционных ванн и душевых кабин, заменив его на душевое отделение со стеклянными панелями от потолка до пола.
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