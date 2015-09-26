Лофт для молодой девушки

Если квартира однокомнатная, все равно хочется чтобы все было на своих местах. И обойтись без отдельной спальни девушке очень сложно. Но любой вопрос можно решить. Так дизайнеры создали отдельный город , о котором мечтает каждая барышня (и это, конечно же, Париж!). В спальне сохранено господство светлых тонов, оно дополнено коричневым покрывалом и такого же оттенка тяжелой шторой, которая отделяет спальню от гостиной. На стене -- изображение улицы Парижа, такое решение придает пространству объем и расширяет горизонт.