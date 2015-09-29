Как правильно выбрать холодильник

Согласитесь – сложно представить современную кухню без холодильника. Из традиционного устройства для хранения продуктов он давно превратился в полноправный дизайнерский элемент. Сегодня существует такое количество разнообразных холодильников, что выбрать подходящий не так-то просто. Во-первых, вам стоит определиться с необходимым размером и функциональным наполнением устройства. От этих характеристик, в первую очередь, зависит цена на товар.
Также нужно брать во внимание класс энергопотребления, чтобы исключить перерасход электроэнергии во время постоянной эксплуатации холодильника. Слишком много функций могут быть лишь маркетинговым ходом и дополнительным средством для привлечения покупателей. Замечено, что большинство потребителей используют только базовые установки. Доказано также, что для небольшой семьи нет надобности устанавливать на кухне огромную модель, ведь некоторые полки останутся пустыми или заполненными наполовину. Если вы не замораживаете фрукты и ягоды на зиму, а используете морозильную камеру только для небольшого количества мясных продуктов, то стоит выбирать простые однокамерные модели холодильников. Еще очень важно соотносить размер устройства с площадью кухни, на которой он установлен, чтобы соблюдать стандартные пропорции.
Больше советов и рекомендаций относительно выбора холодильника читайте далее.
Особое настроение кухонной комнате может придать винтажный холодильник. Модель яркого цвета выполнена в лучших традициях советского дизайна, но это только внешне. На самом же деле холодильник наполнен современным оборудованием и по характеристикам ничем не уступает новомодным новинкам. Красный цвет модели прекрасно гармонирует с грубоватой кирпичной кладкой, черной стеной и необработанным деревом. Для кухни в стиле лофт такой холодильник может стать настоящей находкой!
Холодильник белого цвета – уже давно считается классикой на кухне. Такой цвет не обременяет пространство и не бросается в глаза, он подходит для любого оттенка установленного гарнитура, но совершенно идеально сочетается с белым. В верхней части двухкамерной модели хранят основной набор продуктов, нижняя предназначена для заморозки.
Как видно на фото, даже на крохотной кухне белый холодильник, расположенный у стены, очень компактно смотрится. Чем меньше у вас свободного места – тем более узкие модели холодильников нужно рассматривать. И не волнуйтесь – ширина данной техники никак не влияет на производительность и функциональность.
Для кухонь с белым гарнитуром лучше всего подойдет такой же холодильник. И если вам удастся найти модель, которая похожа по своей стилистике на мебель, то считайте себя счастливчиком. В данном случае высокий холодильник напоминает часть гарнитура, поскольку имеет схожие с ним линии. Но размещение устройства возле окна – не самая удачная мысль. В таком случае необходимо позаботиться о том, чтобы оградить поверхность холодильника от прямых солнечных лучей, ведь периодическое нагревание может сократить срок его службы. Именно с этой целью на фото техника надежно прикрыта черной гардиной.
Огромный холодильник на кухне может быть оправдан, если выполняются два условия: площадь помещения позволяет это сделать и в доме проживает большая семья. Если хотя бы один пункт не соблюдается, то покупка большого холодильника – это лишняя трата денег и сантиметров на кухне. Такая трехкамерная модель, которую вы видите на фото, сможет сохранить свежесть огромному количеству продуктов, заморозить ягоды и зелень на зиму, а также быстро получить порцию льда из специального окошка. Благодаря стильному цвету металлик, холодильник смотрится современно и презентабельно. Дизайнеры очень любят вводить указанный оттенок техники в интерьер.
Вам не нравится, что многие кухни выглядят одинаковыми с традиционным набором техники? Тогда действуйте нетривиально – спрячьте холодильник! Конечно же, не в прямом смысле слова, а просто замаскируйте его хорошенько, чтобы усовершенствовать дизайн помещения. Сделать это очень просто – при заказе кухонного гарнитура отведите место под специальную нишу, где и будет
прятаться это габаритное устройство. Она производится из такого же материала, как и сам гарнитур, и отдаленно угол с холодильником будем напоминать обычный шкафчик. Согласитесь – так кухня выглядит намного уютнее и симпатичнее.
Стильный черный холодильник моментально преобразит вашу кухню. Какая бы цветовая гамма там не преобладала, такой выбор будет уместен. В данном случае холодильник перекликается с оттенком кухонного фартука и прочей техникой. Это делает дизайн в общем-то простенькой кухни удивительно современным. Глянцевый блеск на темной поверхности выглядит роскошно и дорого. Но предупреждаем – подобная модель нуждается в тщательном уходе, ведь на черном фоне видны все следы от пальцев и пыль.
под старину
Ничто так не умиляет, как ностальгия по давним добрым временам. Пытаясь воссоздать на кухне уютный сельский стиль, обязательно позаботьтесь о подходящем холодильнике. Знакомая всем модель из детства с округлыми углами и традиционной железной ручкой вернет вам беззаботность ушедших дней и станет изюминкой дизайна. Несмотря на компактные размеры, такой холодильник довольно вместителен, с приемлемыми режимами работы и надежным компрессором. Единственное предостережение при покупке моделей
под старину – оцените класс энергопотребления техники, ведь значительный расход электричества может стать неприятным сюрпризом во время активной эксплуатации холодильника.
Добавьте красок и настроения вашей кухне – ведь это так просто! Покупая холодильник сочного оттенка, например желтого, как на фото, вы делаете его центральным элементом стилистической композиции. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы в комнате были другие предметы такого же цвета – стулья, вазы или полочки. Таким образом можно сделать кухню настоящим образцом современного искусства, не прибегая к колоссальным тратам и не привлекая дорогостоящих специалистов по дизайну интерьера. Особенно выигрышно такие модели смотрятся в помещениях, выполненных в стилях модерн, хай-тек и эклектика.
Любите контрастные решения в интерьере? Тогда вам понравится сочетание белой кухни и черного холодильника. Эти классические цвета идеально дополняют друг друга, символизируя единство мужского и женского начала. Такое решение придется по вкусу современной молодежи, ведь оно простое и, в тоже время, наполнено сакральным смыслом.
Больше интересных вариантов кухонь подобной расцветки представлено в Книге идей
Черно-белые кухни.
Хотите удивить своих гостей? Тогда научитесь сочетать несочетаемое. Например, установите яркий холодильник в строгом шкафу из дерева. Радостный оранжевый цвет наполнит комнату оптимизмом и теплом, а насыщенная блестящая поверхность будет завораживать всех своим лоском.
Для всех эстетов и приверженцев оригинального дизайна представляем необычное решение. Холодильник можно разместить в шкафу, таким образом не нарушив стилистику дизайнерской кухни. Только взгляните на этот образец средиземноморской моды! Глядя на такую кухню, мы сразу же представляем теплые деньки у моря и практически улавливаем ароматы морепродуктов на столе. Согласитесь, что даже самый стильный холодильник разбивал бы целостность идеи и гармоничность пространства. Поэтому возьмите на заметку – холодильник может присутствовать на кухне, но скрываться от посторонних глаз.