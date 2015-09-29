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Как правильно выбрать холодильник

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling Кухня в стиле кантри
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Согласитесь – сложно представить современную кухню без холодильника. Из традиционного устройства для хранения продуктов он давно превратился в полноправный дизайнерский элемент. Сегодня существует такое количество разнообразных холодильников, что выбрать подходящий не так-то просто. Во-первых, вам стоит определиться с необходимым размером и функциональным наполнением устройства. От этих характеристик, в первую очередь, зависит цена на товар. 

Также нужно брать во внимание класс энергопотребления, чтобы исключить перерасход электроэнергии во время постоянной эксплуатации холодильника. Слишком много функций могут быть лишь маркетинговым ходом и дополнительным средством для привлечения покупателей. Замечено, что большинство потребителей используют только базовые установки. Доказано также, что для небольшой семьи нет надобности устанавливать на кухне огромную модель, ведь некоторые полки останутся пустыми или заполненными наполовину. Если вы не замораживаете фрукты и ягоды на зиму, а используете морозильную камеру только для небольшого количества мясных продуктов, то стоит выбирать простые однокамерные модели холодильников. Еще очень важно соотносить размер устройства с площадью кухни, на которой он установлен, чтобы соблюдать стандартные пропорции. 

Больше советов и рекомендаций относительно выбора холодильника читайте далее. 

Винтажный холодильник

​Кухня-гостиная Reroom Кухня в стиле лофт
Reroom

​Кухня-гостиная

Reroom
Reroom
Reroom

Особое настроение кухонной комнате может придать винтажный холодильник. Модель яркого цвета выполнена в лучших традициях советского дизайна, но это только внешне. На самом же деле холодильник наполнен современным оборудованием и по характеристикам ничем не уступает новомодным новинкам. Красный цвет модели прекрасно гармонирует с грубоватой кирпичной кладкой, черной стеной и необработанным деревом. Для кухни в стиле лофт такой холодильник может стать настоящей находкой!

Стандартный двухкамерный холодильник

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Кухня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Квартира для молодой девушки

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Холодильник белого цвета – уже давно считается классикой на кухне. Такой цвет не обременяет пространство и не бросается в глаза, он подходит для любого оттенка установленного гарнитура, но совершенно идеально сочетается с белым. В верхней части двухкамерной модели хранят основной набор продуктов, нижняя предназначена для заморозки. 

Как видно на фото, даже на крохотной кухне белый холодильник, расположенный у стены, очень компактно смотрится. Чем меньше у вас свободного места – тем более узкие модели холодильников нужно рассматривать. И не волнуйтесь – ширина данной техники никак не влияет на производительность и функциональность. 

Высокий белый хлодильник

Трехкомнатная квартира, Design Rules Design Rules Кухня в средиземноморском стиле
Design Rules

Трехкомнатная квартира

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Для кухонь с белым гарнитуром лучше всего подойдет такой же холодильник. И если вам удастся найти модель, которая похожа по своей стилистике на мебель, то считайте себя счастливчиком. В данном случае высокий холодильник напоминает часть гарнитура, поскольку имеет схожие с ним линии. Но размещение устройства возле окна – не самая удачная мысль. В таком случае необходимо позаботиться о том, чтобы оградить поверхность холодильника от прямых солнечных лучей, ведь периодическое нагревание может сократить срок его службы. Именно с этой целью на фото техника надежно прикрыта черной гардиной.

Большой современный холодильник

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Кухня в стиле минимализм
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Огромный холодильник на кухне может быть оправдан, если выполняются два условия: площадь помещения позволяет это сделать и в доме проживает большая семья. Если хотя бы один пункт не соблюдается, то покупка большого холодильника – это лишняя трата денег и сантиметров на кухне. Такая трехкамерная модель, которую вы видите на фото, сможет сохранить свежесть огромному количеству продуктов, заморозить ягоды и зелень на зиму, а также быстро получить порцию льда из специального окошка. Благодаря стильному цвету металлик, холодильник смотрится современно и презентабельно. Дизайнеры очень любят вводить указанный оттенок техники в интерьер. 

Холодильник в специальной нише

Sunny Isles - Florida - US, Infinity Spaces Infinity Spaces Кухня в стиле модерн
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

Вам не нравится, что многие кухни выглядят одинаковыми с традиционным набором техники? Тогда действуйте нетривиально – спрячьте холодильник! Конечно же, не в прямом смысле слова, а просто замаскируйте его хорошенько, чтобы усовершенствовать дизайн помещения. Сделать это очень просто – при заказе кухонного гарнитура отведите место под специальную нишу, где и будет прятаться это габаритное устройство. Она производится из такого же материала, как и сам гарнитур, и отдаленно угол с холодильником будем напоминать обычный шкафчик. Согласитесь – так кухня выглядит намного уютнее и симпатичнее. 

Холодильник черного цвета

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver Кухня в стиле лофт
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Стильный черный холодильник моментально преобразит вашу кухню. Какая бы цветовая гамма там не преобладала, такой выбор будет уместен. В данном случае холодильник перекликается с оттенком кухонного фартука и прочей техникой. Это делает дизайн в общем-то простенькой кухни удивительно современным. Глянцевый блеск на темной поверхности выглядит роскошно и дорого. Но предупреждаем – подобная модель нуждается в тщательном уходе, ведь на черном фоне видны все следы от пальцев и пыль.

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Холодильник под старину

Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling Кухня в стиле кантри
holly keeling interiors and styling

Kitchen design

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

Ничто так не умиляет, как ностальгия по давним добрым временам. Пытаясь воссоздать на кухне уютный сельский стиль, обязательно позаботьтесь о подходящем холодильнике. Знакомая всем модель из детства с округлыми углами и традиционной железной ручкой вернет вам беззаботность ушедших дней и станет изюминкой дизайна. Несмотря на компактные размеры, такой холодильник довольно вместителен, с приемлемыми режимами работы и надежным компрессором. Единственное предостережение при покупке моделей под старину – оцените класс энергопотребления техники, ведь значительный расход электричества может стать неприятным сюрпризом во время активной эксплуатации холодильника. 

Яркий холодильник на кухне

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Добавьте красок и настроения вашей кухне – ведь это так просто! Покупая холодильник сочного оттенка, например желтого, как на фото, вы делаете его центральным элементом стилистической композиции. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы в комнате были другие предметы такого же цвета – стулья, вазы или полочки. Таким образом можно сделать кухню настоящим образцом современного искусства, не прибегая к колоссальным тратам и не привлекая дорогостоящих специалистов по дизайну интерьера. Особенно выигрышно такие модели смотрятся в помещениях, выполненных в стилях модерн, хай-тек и эклектика. 

Контрастный холодильник

Marynarskie marzenia, conceptjoana conceptjoana Кухня в стиле модерн
conceptjoana

conceptjoana
conceptjoana
conceptjoana

Любите контрастные решения в интерьере? Тогда вам понравится сочетание белой кухни и черного холодильника. Эти классические цвета идеально дополняют друг друга, символизируя единство мужского и женского начала. Такое решение придется по вкусу современной молодежи, ведь оно простое и, в тоже время, наполнено сакральным смыслом. 

Больше интересных вариантов кухонь подобной расцветки представлено в Книге идей Черно-белые кухни.

Холодильник в необычном месте

Кухня PlatFORM Кухня в скандинавском стиле
PlatFORM

Кухня

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

Хотите удивить своих гостей? Тогда научитесь сочетать несочетаемое. Например, установите яркий холодильник в строгом шкафу из дерева. Радостный оранжевый цвет наполнит комнату оптимизмом и теплом, а насыщенная блестящая поверхность будет завораживать всех своим лоском.

Холодильник, незаметный на кухне

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Кухня в средиземноморском стиле
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Для всех эстетов и приверженцев оригинального дизайна представляем необычное решение. Холодильник можно разместить в шкафу, таким образом не нарушив стилистику дизайнерской кухни. Только взгляните на этот образец средиземноморской моды! Глядя на такую кухню, мы сразу же представляем теплые деньки у моря и практически улавливаем ароматы морепродуктов на столе. Согласитесь, что даже самый стильный холодильник разбивал бы целостность идеи и гармоничность пространства. Поэтому возьмите на заметку – холодильник может присутствовать на кухне, но скрываться от посторонних глаз. 

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А какой холодильник приглянулся вам?

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