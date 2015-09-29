Как правильно выбрать холодильник

Согласитесь – сложно представить современную кухню без холодильника. Из традиционного устройства для хранения продуктов он давно превратился в полноправный дизайнерский элемент. Сегодня существует такое количество разнообразных холодильников, что выбрать подходящий не так-то просто. Во-первых, вам стоит определиться с необходимым размером и функциональным наполнением устройства. От этих характеристик, в первую очередь, зависит цена на товар.

Также нужно брать во внимание класс энергопотребления, чтобы исключить перерасход электроэнергии во время постоянной эксплуатации холодильника. Слишком много функций могут быть лишь маркетинговым ходом и дополнительным средством для привлечения покупателей. Замечено, что большинство потребителей используют только базовые установки. Доказано также, что для небольшой семьи нет надобности устанавливать на кухне огромную модель, ведь некоторые полки останутся пустыми или заполненными наполовину. Если вы не замораживаете фрукты и ягоды на зиму, а используете морозильную камеру только для небольшого количества мясных продуктов, то стоит выбирать простые однокамерные модели холодильников. Еще очень важно соотносить размер устройства с площадью кухни, на которой он установлен, чтобы соблюдать стандартные пропорции.

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