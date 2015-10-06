Стеклоблоки в интерьере

Раньше стеклоблоки создавались в СССР в исключительно для строительных работ. Они были грубые из неровного и мутного стекла и совершенно не годились для отделочных работ. Но сегодня стеклоблоки получили вторую жизнь. Теперь это один из самых популярных декоративных отделочных материалов. Современные стеклянные кирпичики применяют для создания в дизайне интерьера помещения легкости и воздушности, блеска и сияния.
Стеклоблоки не боятся влаги, поэтому их можно смело применять для строительства бассейнов, бань, душевых и раздевалок. При использовании стеклоблоков можно регулировать количество поступающего в помещение света. Такие кирпичики выглядят действительно впечатляюще в дизайне интерьера помещений.
Разнообразие, которое на сегодняшний день предлагают производители стеклоблоков, не имеет конца и начала. Стеклоблоки могут быть прозрачными и матовыми, плоскими и рельефными, абсолютно разных цветовых решений и форм. Также существуют стеклоблоки с витражами и с внутренними вставками. Такие кирпичики станут вполне достойным элементом декора в Вашем интерьере, подчеркнут его великолепие и уникальность.
У стеклоблоков есть одно неоспоримое преимущество – негорючесть. Также с точки зрения освещения стеклоблоки могут быть трех видов: светорассеивающие, светонаправляющие и светопрозрачные. Дизайнеры постоянно придумывают все новые и новые способы применения стеклоблоков в интерьере. Из них можно создавать не несущие перегородки в комнатах, светопропускающие фасады зданий, удивительные полупрозрачные полы с подсветкой, лестницы из стекла и многое другое. Из них можно создавать необычные оконные проемы и стены, стеклоблоки могут быть частью уникальных предметов мебели, потрясающим элементом декора или отделки помещения. Стеклоблоки – это поистине универсальный материал для создания потрясающих оптических иллюзий и невероятных решений дизайна помещения. Все в Ваших руках. Используйте Вашу фантазию и творите чудеса!
В этой статье мы постараемся рассмотреть наиболее распространенные и эффектные решения дизайна интерьера со стеклоблоками. Вам остается лишь выбрать заинтересовавший Вас проект и воплотить его в жизнь. Удачи!
В этом проекте вся стена возле лестницы выполнена с использованием стеклоблоков. Такое решение позволяет наполнять комнату дневным светом в любое время суток. Стеклоблоки преломляют поступающий в них свет и позволяют создавать поистине невероятное и магическое освещение. К тому же, лестничный проем всегда очень важно хорошо освещать, ведь это опасная зона в доме. И стеклоблоки отлично справляются с этой задачей. С помощью стеклянных кирпичиков внешний вид этого помещения преобразился, комната выглядит стильно и современно. А стекло, кирпич и дерево идеально сочетаются между собой.
В проекте этого дизайнера пространство квартиры было увеличено за счет снесения всех внутренних перегородок. Квартира просто сочится и сияет от обилия естественного освещения. Стеклоблоки здесь выступают в роли стен, огораживающих небольшое пространство ванной комнаты. Большое количество света, поступающего в квартиру, отражается от стеклянных кирпичиков, усиливая впечатление от естественного освещения. К тому же стены из стеклоблоков выглядят не так тяжело и громоздко, как обычные перегородки. Благодаря этому воздуха и света в помещении предостаточно, а ванная комната не выглядит отделенной от студии – наоборот, выглядит как часть общей картины.
Вот вид этого ванного пространства изнутри. Помещение вышло небольшим, но многофункциональным и светлым, несмотря на практически полное отсутствие искусственного освещения. Оптически, стеклоблоки не уменьшают помещение, а наоборот – увеличивают. Стеклоблоки отлично пропускают свет из вне, делая его более мягким и рассеянным. Матовая поверхность стеклоблоков не позволяет постороннему глазу проникнуть внутрь помещения. Стекло и дерево великолепно сочетаются и образуют свой собственный уникальный стиль лофт.
Подробнее о квартире в стиле лофт в Барселоне Вы можете прочитать в этой статье.
В детской ванной комнате необходимо создать определенную атмосферу спокойствия и умиротворения. С этим отлично справляются стеклоблоки в интерьере ванной комнаты. Здесь они матовые и пропускают измененный свет из холла, делая освещение ванной более мягким, рассеянным и загадочным. Стеклоблоки не боятся влаги, поэтому это один из самых распространенных материалов для отделки ванных комнат, бань, саун и бассейнов.
В дизайне интерьера этой квартиры активно использовались стеклоблоки. С их помощью дизайнеры избавлялись от ощущения замкнутости на небольших пространствах двухкомнатной квартиры. Визуальное расширение пространства в помещении – еще один из вариантов применения стеклоблоков в интерьере. Дизайнеры придумывают множество хитрых ходов и решений, чтобы использовать стеклоблоки не по назначению и с помощью них создавать поистине невероятные и удивительные оптические иллюзии.
К тому же в этом проекте стеклоблоки помогают разгрузить дизайн интерьера, сделать его более светлым и легким, а также стеклоблоки прекрасно смотрятся в роли необычного и интересного оформления стен или декора помещений.
В интерьере этого помещения стеклоблоки выступают в первую очередь как визуальные разделители комнаты на несколько функциональных зон. Такая перегородка не выглядит грубо и тяжело, она мягко и незаметно вписывается в интерьер, не давит, а наоборот легко и непринужденно делит комнату на несколько зон. Помещение не выглядит разделенным, оно по прежнему составляет единое целое, но тем не менее теперь там есть несколько укромных функциональных уголков. Рельефность стеклянных кирпичиков создает плавную и размытую стену, не пропуская ненужные взгляды за нее, но пропуская внутрь достаточно света, чтобы все пространство было мягко освещено приятным дневным освещением.
Окно из стеклоблоков удобнее всего будет устанавливать в ванной комнате. Такое решение оконного проема позволит Вам спокойно создать в комнате естественное дневное помещение, не боясь, что Вас увидят посторонние взгляды. А также позволит хозяевам дома спокойно понежиться в ванной, наслаждаясь приятными лучами солнца. Стеклоблоки с рельефом или просто матовые стеклоблоки будут пропускать достаточно света, преломляя его или рассеивая. Таким образом освещение будет выглядеть загадочно и необычно.