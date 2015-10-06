Стеклоблоки в интерьере

Раньше стеклоблоки создавались в СССР в исключительно для строительных работ. Они были грубые из неровного и мутного стекла и совершенно не годились для отделочных работ. Но сегодня стеклоблоки получили вторую жизнь. Теперь это один из самых популярных декоративных отделочных материалов. Современные стеклянные кирпичики применяют для создания в дизайне интерьера помещения легкости и воздушности, блеска и сияния.

Стеклоблоки не боятся влаги, поэтому их можно смело применять для строительства бассейнов, бань, душевых и раздевалок. При использовании стеклоблоков можно регулировать количество поступающего в помещение света. Такие кирпичики выглядят действительно впечатляюще в дизайне интерьера помещений.

Разнообразие, которое на сегодняшний день предлагают производители стеклоблоков, не имеет конца и начала. Стеклоблоки могут быть прозрачными и матовыми, плоскими и рельефными, абсолютно разных цветовых решений и форм. Также существуют стеклоблоки с витражами и с внутренними вставками. Такие кирпичики станут вполне достойным элементом декора в Вашем интерьере, подчеркнут его великолепие и уникальность.

У стеклоблоков есть одно неоспоримое преимущество – негорючесть. Также с точки зрения освещения стеклоблоки могут быть трех видов: светорассеивающие, светонаправляющие и светопрозрачные. Дизайнеры постоянно придумывают все новые и новые способы применения стеклоблоков в интерьере. Из них можно создавать не несущие перегородки в комнатах, светопропускающие фасады зданий, удивительные полупрозрачные полы с подсветкой, лестницы из стекла и многое другое. Из них можно создавать необычные оконные проемы и стены, стеклоблоки могут быть частью уникальных предметов мебели, потрясающим элементом декора или отделки помещения. Стеклоблоки – это поистине универсальный материал для создания потрясающих оптических иллюзий и невероятных решений дизайна помещения. Все в Ваших руках. Используйте Вашу фантазию и творите чудеса!

В этой статье мы постараемся рассмотреть наиболее распространенные и эффектные решения дизайна интерьера со стеклоблоками. Вам остается лишь выбрать заинтересовавший Вас проект и воплотить его в жизнь. Удачи!