homify 360°: Дом на пляже в Рио-де-Жанейро

Чем ближе к природе мы живем, тем острее осознаем необходимость бережного к ней отношения. Кроме стекла, практически все материалы, использованные для постройки дома, происходят из того же региона, в котором располагается вилла, и до того как стать составной частью здания, подверглись рециклированию.

Несмотря на экономический бум, бразильцы не забывают о необходимости экономить природные ресурсы. Они активно занимаются исследованиями в области альтернативных источников энергии и много инвестируют в охрану окружающей среды.