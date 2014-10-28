homify 360°: Дом на пляже в Рио-де-Жанейро

Сегодня на homify 360° вас ждет встреча с еще одним незабываемым домом мечты, расположенном неподалеку от одного из красивейших городов мира Рио-де-Жанейро, который славится не только живописными окрестностями и утопающими в тропических растениях улицами, но и абсолютно уникальной архитектурой. Как говорят сами бразильцы:
Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой день он создал Рио-де-Жанейро. ’Быть может, на восьмой день была построена вилла Casa Fohla?’--подумали мы, когда увидели фото этого ослепительно красивого дома.
Фасад виллы, напоминающий лист клена, визуально разделяет дом на шесть частей с большим атриумом посередине. Здание было спроектировано таким образом, чтобы эффективно защитить жителей от высокой влажности и жары, характерных для тропического климата и сделать их пребывание в доме максимально комфортным. В сумерках Casa Fohla также неотразима -- мягкая подсветка словно обволакивает здание снизу, подчеркивая необычность его фасада.
Шикарная крыша здания заслуживает того, чтобы остановиться на ней подробнее. Ее форма в виде шестилистника – это не только экзотическое архитектурное решение, но и рациональный инженерный ход, смысл которого в том, чтобы защитить веранду от палящих солнечных лучей и охладить температуру воздуха во всех комнатах виллы. Освежающий бриз, тянущийся прямо из океана, проникает в каждую часть дома, обеспечивая естественную вентиляцию в помещениях.
В одном из крыльев здания находятся уютная деревянная терраса и небольшой бассейн, изогнутые линии которого повторяют форму крыши. В нескольких шагах от террасы находятся пляж, пальмы и море.
Casa Fohla задумывалась как вилла, в которой много свободного пространства и свежего воздуха. Архитекторы постарались воздержаться от массивных перегородок в коридорах виллы. Помещения Casa Fohla соединяют открытые проходы, прогуливаясь по которым, возникает ощущение полного слияния с окружающей дом природой. В Casa Fohla границы между экстерьером и интерьером намерянно размыты.
Высокие потолки и широкое пространство гостиной намекают на то, что в этом доме всегда много гостей. Несмотря на симметрию линий, помещение вовсе не смотрится чопорно. Многочисленные предметы декора и обилие растительности создают гостеприимную атмосферу, в которой хочется расслабиться, отведать экзотических блюд и пообщаться на самые разные темы.
Чем ближе к природе мы живем, тем острее осознаем необходимость бережного к ней отношения. Кроме стекла, практически все материалы, использованные для постройки дома, происходят из того же региона, в котором располагается вилла, и до того как стать составной частью здания, подверглись рециклированию.
Несмотря на экономический бум, бразильцы не забывают о необходимости экономить природные ресурсы. Они активно занимаются исследованиями в области альтернативных источников энергии и много инвестируют в охрану окружающей среды.
Некоторое однообразие материалов, использованных в отделке стен, с лихвой компенсируется разнообразием текстур. Доски разных цветов в сочетании с мелкой сеткой соломенно-песчаного натяжного потолка создают ощущение гармонии и теплоты.
Сверху Casa Fohla выглядит как гигантская пальма, своими широкими и мощными листьями охраняющая побережье от незваных гостей. Неземные красоты вокруг виллы превращают это место в настоящий райский уголок. Чистейшая вода, песчаный пляж, ухоженная растительность – что еще нужно для счастья? Фантастическое место для настоящего дома мечты.