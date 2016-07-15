Современный глинобитный дом

Использование экологичных материалов при строительстве дома – это практично и полезно. В последние годы наблюдается тенденция возвращения к натуральным материалам. Этот глинобитный эко-дом был построен в Турции профессионалами. Он недорогой и практичный во всех аспектах.
Во-первых, стены выполнены с помощью панелей, образованных сопоставлением стенок из соломы в виде панелей. Крыша помещена так, чтобы отделить дверные панели и оконные проемы. Такие дома могут быть изготовлены в различных размерах. Двухэтажные дома могут быть построены как один.
Глинобитный дом не должен содержать тяжелую и дорогую мебель. Стильная мебель, совместимая друг с другом, может принести натурализм к естественности такого дома. Здесь мы видим одно кресло, журнальный столик и очень удобную зону отдыха. Лампа на маленьком столике придает помещению эстетичности.
Глинобитные дома могут приносить существенную экономию. Причина этого заключается в том, что они термически эффективные. В доме летом прохладно, зимой намного теплее. Таким образом, этот просторный дом легко можно нагреть камином.
Использовано много соломы, прикрепленной к раме и месту для открывания дверей. После завершения размещения дверей, окон и стен применяют известковый раствор. Он не препятствует поступлению воздуха, идущего в дом.
Как вы можете видеть, в глинобитных домах может быть два этажа. Если вы можете позволить себе время и деньги на постройку двух этажей, то в таком случае этот дом является очень выгодным.
Размер окна таких домов может быть изменен по желанию клиента в любой момент. Например, этот дом играет важную роль в обеспечении окнами интенсивного естественного света.
Кроме внешнего вида дома, деревенский стиль использован и внутри помещений, что создает гармоничное целое. Этот стиль придает вдохновение и силы.
Антиквариаты, использованные в таких домах, обеспечивают идеальную гармонию с домом и текстурой, благодаря чему возникает такая красивая атмосфера.
В закрытом помещении можно использовать солому в качестве материала для мебели. Это имеет необычный и оригинальный вид.
Такой дом не будет иметь множество стеклянных поверхностей, придающих современный вид. Здесь выглядит все рустикально, но с оттенками современной жизни.