Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Современный глинобитный дом

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
homify Кухня в стиле модерн
Loading admin actions …

Использование экологичных материалов при строительстве дома – это практично и полезно. В последние годы наблюдается тенденция возвращения к натуральным материалам. Этот глинобитный эко-дом был построен в Турции профессионалами. Он недорогой и практичный во всех аспектах.

Простота установки

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Во-первых, стены выполнены с помощью панелей, образованных сопоставлением стенок из соломы в виде панелей. Крыша помещена так, чтобы отделить дверные панели и оконные проемы. Такие дома могут быть изготовлены в различных размерах. Двухэтажные дома могут быть построены как один.

Минималистский декор

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Глинобитный дом не должен содержать тяжелую и дорогую мебель. Стильная мебель, совместимая друг с другом, может принести натурализм к естественности такого дома. Здесь мы видим одно кресло, журнальный столик и очень удобную зону отдыха. Лампа на маленьком столике придает помещению эстетичности.

Экономия

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Глинобитные дома могут приносить существенную экономию. Причина этого заключается в том, что они термически эффективные. В доме летом прохладно, зимой намного теплее. Таким образом, этот просторный дом легко можно нагреть камином.

Внутри стен

homify
homify

homify
homify
homify

Использовано много соломы, прикрепленной к раме и месту для открывания дверей. После завершения размещения дверей, окон и стен применяют известковый раствор. Он не препятствует поступлению воздуха, идущего в дом.

Два этажа

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Как вы можете видеть, в глинобитных домах может быть два этажа. Если вы можете позволить себе время и деньги на постройку двух этажей, то в таком случае этот дом является очень выгодным.

Регулируемые окна

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Размер окна таких домов может быть изменен по желанию клиента в любой момент. Например, этот дом играет важную роль в обеспечении окнами интенсивного естественного света.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Деревенский стиль

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кроме внешнего вида дома, деревенский стиль использован и внутри помещений, что создает гармоничное целое. Этот стиль придает вдохновение и силы.

Антиквариат

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Антиквариаты, использованные в таких домах, обеспечивают идеальную гармонию с домом и текстурой, благодаря чему возникает такая красивая атмосфера.

Солома

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В закрытом помещении можно использовать солому в качестве материала для мебели. Это имеет необычный и оригинальный вид.

Сочетание глинобитного дома и современность

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такой дом не будет иметь множество стеклянных поверхностей, придающих современный вид. Здесь выглядит все рустикально, но с оттенками современной жизни.

Естественный угол сидения

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Вы также можете создать гостиный уголок из натурального материала в глинобитных домах. Это только приветствуется и подчеркивает экологичность дома.

Белоснежный интерьер в стильной оболочке

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо