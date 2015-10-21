Необычные полки для обуви – добавим изюминки

Полка для обуви может быть не только удобным предметом мебели, но и стильным элементом декора. Оригинальная полочка поможет сохранить обувь чистой и аккуратной, а также продемонстрировать посетителям тонкое чувство стиля. Прихожая является первой комнатой, которую видят гости, поэтому она заслуживает должного внимания при обустройстве. У всех людей разные потребности, предпочтения и понятие слова комфорт. Одним нужна просторная гардеробная, другим хватает и маленькой полочки. Однако полки для обуви необходимы всем. Обувь на каждый сезон должна храниться определенным образом и в специально отведенном месте. Необычные полки для обуви являются одним из самых важных интерьер образующих элементов прихожей, а также позволяют удобно разместить сапожки, туфли и ботинки на свои места.
Прихожие в современных квартирах не отличаются большими размерами – это является одним из важных факторов при подборе обувницы, которая должна подходить по размеру и при этом гармонировать по стилю. Сейчас существует великое множество полок для обуви, разнообразие которых удовлетворит вкусы даже самых придирчивых покупателей.
Для фанатов всего экстраординарного и необычного отличной находкой станут футуристические полки для обуви. Футуристический дизайн подразумевает не только космическую тему в оформлении, чаще в его основе лежит желание удивлять и шокировать. Несмотря на своеобразные формы, интерьер остается функциональным. По большей части, футуристический дизайн предполагает нейтральную цветовую гамму с яркими акцентами. Если квартира выполнена в ультрасовременном стиле с обтекаемыми столами, лампами в виде геометрических фигур и круглыми креслами, то необычная полка для обуви станет отличным украшением прихожей. Она прекрасно впишется в общий стиль квартиры и станет своеобразным штрихом в оформлении холла. Также стоит отметить, что футуристический дизайн характеризуется минимальным количеством мебели, а все вещи должны быть убраны с видных мест. Причудливая изогнутая форма, отсутствие острых углов соответствуют общему направлению, а также скроют ваши вещи от любопытных взглядов. Оригинальный дизайн и большое количество полочек – удобство и экстравагантность в одном флаконе.
Если вы художник, писатель или просто творческая личность, то полка для обуви, сделанная своими руками, станет идеальным вариантом. Для того чтобы превратить старый комод или пару коробок в оригинальную полку достаточно потратить совсем немного сил и времени, зато в прихожей будет красоваться эксклюзивная, единственная в своем роде обувница. Такой вид полки для обуви не только вдохнет жизнь в, казалось бы, уже видавшим виды шкаф, но и поможет своим хозяевам проявить свою творческую натуру. Кроме того, такой предмет мебели позволит не только создать уникальный и неповторимый стиль, но и с точностью подобрать желаемый размер и цвет. Хэнд-мейд привнесет в вашу прихожую своеобразности и неординарности. Необычные полки для обуви, сделанные своими руками, приносят больше удовольствия и с точностью отвечают вкусам. Такой предмет мебели отлично сочетается с любым дизайном и долго будет радовать своих хозяев.
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Для обладателей тесной прихожей отличным выходом из ситуации станет подвесная полка для обуви. Стильная и практичная, она экономит место в шкафу и сохраняет порядок в доме. Действительно удобный и рациональный способ хранения обуви. Того, кому надоело спотыкаться о кроссовки и туфли, которые вечно стоят у двери и мешают пройти, такая полка избавит от всех неудобств и станет идеальным помощником. Существует множество моделей разнообразных цветов и с различным количеством отделов – каждый сможет подобрать такую полку, которая придется ему по душе. Подвесная полка идеально впишется в любой интерьер, так как ее можно поместить как на видном месте, так и скрыть от посторонних глаз. Практичным людям, которые привыкли рационально и с пользой использовать пространство, такая полка придется по вкусу.
Необычные полки для обуви – это не только разнообразие стилей и цветов, различные геометрические формы также могут стать изюминкой любой прихожей. Изысканные формы и странные изгибы привнесут оригинальность и комфорт даже в самую крошечную прихожую. Круглые, треугольные, квадратные и неправильной формы - возможно создать именно ту полку, которая будет учитывать предпочтения хозяев дома. Кроме того, такие «фигуристые» полки для обуви разрабатываются для оптимального использования пространства. Такая оригинальная конструкция не займет много места и впишется в любой интерьер квартиры.
Обладателям гардеробных, также приходится задумываться какие полки лучше всего сделать для хранения обуви. В гардеробных, как и в других комнатах, дизайнеры используют техники оптимального использования пространства, чтобы помещение не только стильно выглядело, но и было комфортабельно. Если в квартире есть специальная гардеробная, то логичней всего будет оборудовать ее системой стеллажей для хранения обуви. Всю сезонную обувь можно расположить на открытых полках или во встраиваемых шкафах. Наиболее выгодным решением станет размещение обуви на светлых стеллажах, которые выгодно подчеркивают все цвета обуви. Такое решение стало излюбленным выбором всех именитых дизайнеров за оригинальность и удобство. Такие полки придают гардеробной роскошь и благородство, а также являются самым практичным способом хранения обуви.
Для экономии пространства многие используют выдвижные полки. Они не только не занимают много места, но и вмещают в себя до тридцати пар обуви. С помощью этого предмета мебели можно раз и навсегда создать организованный порядок обуви. Такие стеллажи зрительно увеличат пространство и отлично впишутся в любой интерьер. Кроме того, отличительной особенностью таких полок является упорядоченное расположение обуви на видном месте. Не придется открывать бесчисленное количество шкафчиков, так как нужная пара обуви найдется за считанные минуты. Лучший выбор для тех, кто предпочитает экономить свое время. Также рекомендуем вам ознакомится с Книгой идей о других вариантах практичных полок и подставок для обуви.
Тумбы-сидения являются рациональным выбором для тех, кто стал обладателем небольшой прихожей. Среди необычных полок для обуви такие оригинальные сидения занимают одно из почетных мест. Многофункциональность данных полок порадует тех, для кого комфорт является главным критерием при выборе мебели. Однако если у вас большая семья или вы относитесь к тем людям, которые обожают покупать обувь и в их коллекции насчитывается больше тридцати пар, то такой способ хранения вам не подойдет. Небольшие и удобные тумбы будут отлично смотреться в любой прихожей. На них удобно сидеть, а, кроме того обувь всегда находится под рукой. Также такую полку можно оборудовать под столик для мелочей, чтобы ключи, записная книжка или телефон были всегда под рукой.
Когда в доме живет малыш, то все, что ни делается, в его удовольствие и для его безопасности. Начиная с милых диванов с рисунком, заканчивая необычной полочкой для обуви. Такой предмет мебели придется по вкусу маленьким непоседам. Детская полочка отлично подойдет для создания легкой, жизнерадостной атмосферы в доме. Яркие цвета и необычные формы подойдут как для квартиры в классическом стиле, так и для современной модной обстановки. Большое количество стеллажей и совмещение открытых и закрытых полок помогут правильно организовать пространство. Обладатели такой полки смогут спрятать опасные для ребенка предметы в выдвижные шкафы, а на видном месте оставить то, что не причинит ему никакого вреда. Ребенок в доме – это большая ответственность, которая заставляет родителей по-другому посмотреть на выбор мебели и дизайн квартиры в целом.
Популярность стиля Ретро никогда не сойдет на нет. С каждым годом у него появляются все новые и новые обожатели. Ретро стиль – это другая эпоха, направление в котором сочетаются элементы прошлого с настоящим. Ретро полка для обуви, как никогда лучше впишется в квартиру с любым дизайном, привнося в ее образ немного загадочности и неординарности. Такие необычные полки для обуви лучше всего искать на городских рынках, где местные торговцы продают старые никому не нужные вещи по низким ценам. Приобретенный, таким образом, шкафчик не будет уступать в качестве и красоте намеренно состаренной полке для обуви. Кроме того, такие вещи несут в себе историю, что, несомненно, придется по вкусу любителям стильных и своеобразных предметов мебели.
Какую бы полку вы ни выбрали самое главное, чтобы она вам нравилась и удачно вписывалась в дизайн. Для того чтобы шкаф для обуви служил долго и надежно, нужно внимательно рассчитать его местоположение, выбрать вид полочек – открытый или закрытый, и подобрать встроенную или обычную модель. Необычные полки для обуви привнесут в облик вашего дома оригинальность и будут являться характерной изюминкой интерьера.