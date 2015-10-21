Необычные полки для обуви – добавим изюминки

Полка для обуви может быть не только удобным предметом мебели, но и стильным элементом декора. Оригинальная полочка поможет сохранить обувь чистой и аккуратной, а также продемонстрировать посетителям тонкое чувство стиля. Прихожая является первой комнатой, которую видят гости, поэтому она заслуживает должного внимания при обустройстве. У всех людей разные потребности, предпочтения и понятие слова комфорт. Одним нужна просторная гардеробная, другим хватает и маленькой полочки. Однако полки для обуви необходимы всем. Обувь на каждый сезон должна храниться определенным образом и в специально отведенном месте. Необычные полки для обуви являются одним из самых важных интерьер образующих элементов прихожей, а также позволяют удобно разместить сапожки, туфли и ботинки на свои места.

Прихожие в современных квартирах не отличаются большими размерами – это является одним из важных факторов при подборе обувницы, которая должна подходить по размеру и при этом гармонировать по стилю. Сейчас существует великое множество полок для обуви, разнообразие которых удовлетворит вкусы даже самых придирчивых покупателей.