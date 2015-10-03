Размещаем зеркала по фен-шую: практические рекомендации

Множество различных историй, связанных с зеркалами, слышал хоть один раз в своей жизни каждый из нас. Им издавна приписываются магические свойства, которые одновременно и пугают, и притягивают к себе своей загадочностью и шлейфом мистических историй. Но ни один дом не обходится без этого элемента интерьера. Пользуются им практически везде. Но мало кто знает о том, как правильно должен располагаться этот элемент в интерьере, чтобы он приносил только положительные эмоции и благоприятно влиял на жизнь всех, кто с ним соприкасается.

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