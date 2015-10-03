Размещаем зеркала по фен-шую: практические рекомендации

Множество различных историй, связанных с зеркалами, слышал хоть один раз в своей жизни каждый из нас. Им издавна приписываются магические свойства, которые одновременно и пугают, и притягивают к себе своей загадочностью и шлейфом мистических историй. Но ни один дом не обходится без этого элемента интерьера. Пользуются им практически везде. Но мало кто знает о том, как правильно должен располагаться этот элемент в интерьере, чтобы он приносил только положительные эмоции и благоприятно влиял на жизнь всех, кто с ним соприкасается.
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Как элемент настенного декора в спальне размещать зеркало по фен-шуй не очень рекомендуеться. Однако, если это необходимо, то расположить его следует так, чтобы оно не находилось напротив спального места. Оно может негативно повлиять на супружеские отношения, ослабив их сексуальное влечение и привести к супружеским изменам. Кроме того, размещенное в спальне зеркало считается нежелательным в принципе. Если же без этого элемента интерьера здесь невозможно никак обойтись, размещать его нужно так, чтобы в нем не отражались люди, которые спят. Желательно выбрать экземпляр небольшого размера. Можно его закрывать на это время специальной ширмой или завешивать чем-нибудь.
Зная, правильно ли мы размещаем зеркало по фен-шуй в своем доме, можно значительно изменить и улучшить свою жизнь. На сегодняшний день многие дизайнеры и декораторы пользуются древними знаниями фен-шуй, чтобы привнести в дом радости, багатсва и изобилия.
Зеркало с точки зрения учения фен-шуй обладает мощной энергетикой, способной корректировать пространство, которое нас окружает как в положительную, так и в отрицательную сторону. Они могут делать пространство более гармоничным, но могут и ввергнуть его в состояние хаоса, если их расположение в доме неправильное.
Эти предметы активно используются в фен-шуй для корректирования и свободной циркуляции энергии Ци в помещении, а также для притягивания дополнительной положительной энергии.
В первую очередь нужно обозначить запреты, которые предъявляются к этому элементу интерьера. Необходимо знать, что зеркала имеют свойство удваивать все то, что в них отражается. Отсюда вывод – они не должны отражать беспорядочное расположение вещей и предметов и те объекты, которые имеют неприятный вид. И наоборот, направлять на места, которые нравятся и создают уют. Битые и треснутые зеркала в доме не должны находиться, их нужно сразу же выбрасывать. Также не желательно располагать их друг напротив друга. Все имеющиеся в доме зеркала должны быть расположены согласно тому, как трактует учение фен-шуй, гармонизируя пространство и притягивая в дом благополучие и спокойствие.
Этот элемент декора помещений должен использоваться очень осторожно. Главное, не забывать об этом, когда начинается обустройство жилища или другого помещения.
Как следует размещать зеркало по фен-шуй в коридоре, чтобы оно гармонично вписалось в пространство дома? Здесь оно будет очень кстати, так как поможет визуально увеличить это несколько тесноватое помещение. Если зеркало будет размещено здесь правильно, то положительная энергия будет взрастать, точно так же, как и скрытые ресурсы хозяев. Его размещение должно быть таким, чтобы оно ни в коем случае не отражало входные двери и двери соседской квартиры. Пусть в нем отражается противоположная стена, но не вход в помещение или дверь санузла. Положительная энергия входит в помещение через входную дверь. И если зеркало будет отражать эту дверь, то по фен-шую, таким же образом оно отразит и эту энергию, то есть она просто в дом не войдет и развеется за его пределами. Это может негативно отразиться на здоровье людей, которые здесь живут, а также отрицательно повлиять на их взаимоотношения. Немаловажное влияние такого расположения зеркала может спровоцировать не очень приятные моменты с финансами владельцев дома.
Размеры зеркала для коридора нужно выбирать такие, чтобы человек видел себя в нем во весь рост, и еще оставалось немножко свободного места над его головой. Учение утверждает, что это помогает в карьерном и личностном росте. Как бы обрезанное отражение может негативно отразиться на здоровье. Также влияет и плитка зеркального вида, обрезающая отражение человека и разрезающая на части его будущее.
Размещая зеркало по фен-шуй в прихожей, ее можно только улучшить этим. При небольших размерах этого помещения, его можно визуально расширить. Учение об энергетических потоках, заходящий во входную дверь говорят о том, что человек, войдя в помещение, должен оказаться при этом в свободном и желательно светлом месте, но никак не в темном и тесном коридоре.
Когда мы размещаем зеркало по фен-шуй в гостиной, появляется приток положительной энергии, удачи и благополучия, если в этой комнате за окном отражается красивый пейзаж или приятный вид парковой зоны.
Интересно, уместно ли размещение зеркал по фен-шуй на кухне? Конечно, само по себе наличие здесь этого предмета не очень одобряется этим учением. Если зеркало прикреплено к двери, хозяйка может часто чувствовать двойную усталость. Однако, и тут есть свой небольшой секрет. Специалисты этой науки говорят, что если расположить зеркало в таком месте, где оно будет отражать весь обеденный стол, то этот дом ждет лишь процветание и увеличение, как минимум, вдвое достатка.
Иногда бывает, что в ванной комнате мы размещаем зеркало. По фен-шую это трактуется отрицательно, если в нем отражается непосредственно сам туалет. Энергия благополучия, находящаяся в доме, будет вымываться в канализацию вместе с водой, забирая частицу благосостояния и везения у хозяев дома. Туалет, вообще, считается по фен-шую местом накапливания плохих энергий, которые благодаря зеркалу множатся при отражении в нем. Итогом может стать не только потеря положительной энергии, но ко всему прочему, в доме появится пораженная зона в районе размещения туалетной комнаты. Нейтрализация негатива этого помещения возможна, но реализовать это на практике не так просто.
Размещая зеркало по фен-шую в рабочем кабинете нужно помнить, что в нем не должны находить свое отражение документы и рабочий стол. Если этого не учесть, объем работы, выполняемый хозяином стола, будет увеличен в объемах. Это увы не всегда значит, что за этим последует прибавка к зарплате или увеличение доходов. Возможно, что с этой возросшей нагрузкой будет очень трудно справиться, а это, в свою очередь, может привести к снижению продуктивности.
Детскую комнату, в которой размещаем зеркало по фен-шуй, мы не должны перегружать излишними отражающими поверхностями. Достаточно одного небольшого зеркала, в котором будет отражаться противоположная стена. Здесь, как и в спальне, подход к этим предметам должен быть очень осторожным. Наличие лишних зеркал помешает спокойствию ребенка, его здоровому сну, сделает его отдых тревожным а состояние раздражительным.
Среди общих рекомендаций и пожеланий по размещению зеркал по фен-шую в доме можно выделить некоторые основные. Чтобы в доме было больше положительных эмоций, нужно обращаться к этим элементам декора с хорошим настроением. Интерьер, отражающийся в них, должен радовать и вызывать приятные эмоции. Если в зеркале будут отражаться деньги в больших купюрах, они привлекут больший доход. А приобретение специального талисмана, привлекающего в жилище успех, богатство и любовь, также приумножит это богатство благодаря многократному усилению зеркалом. Главное разместить все правильно.
Согласно фен-шуй, зеркала в квартире нужно как можно чаще очищать – вымывать и протирать, вычищая дом от негативной энергии, так как они впитывают много отрицательной информации, от которой нужно избавляться. Если этого не делать, аккумулирование негативной энергии будет еще большим и это отразится на жильцах дома. Депрессия, гневное состояние, ссоры и недовольство окружающим миром и собой могут сопровождать всех членов семьи.
Только положительные эмоции, радость и хорошее настроение должны отражаться в зеркалах, и тогда жизнь начнет меняться в лучшую сторону, а в дом войдет благополучие, счастье и любовь.