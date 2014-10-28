Во власти деталей: элементы декора, которые меняют все

Многим из нас знакома подобная ситуация – вы переехали в новую квартиру, красиво и функционально расставили мебель, вроде бы создали в интерьере желаемый стиль, но вас не покидает чувство, что чего-то не хватает. Если получившаяся композиция не совсем соответствует вашим представлениям об идеальном оформлении комнат, не спешите отчаиваться. Возможно, в интерьере не хватает всего лишь одной детали, которая оживит пространство. Давайте посмотрим на стильные предметы интерьера и аксессуары, способные правильно расставить графические акценты и подчеркнуть форму помещения.
Когда дело доходит до оформления стен, мы много времени уделяем подбору подходящего узора, но частенько забываем о том, что без надлежащего освещения настенный декор не будет выглядеть так, как мы себе его представляли. Небольшой светильник, абажур которого имеет прозрачные края, может в выгодном ракурсе представить повторяющийся узор на обоях, который без подходящей подсветки смотрелся бы несколько уныло.
Этот потрясающий стол кажется совершил путешествие во времени и прибыл к нам прямо с фестиваля Вудсток. Если вам кажется, что оформление комнаты получилось слишком однотонным, почему бы не добавить немного красок. Такой стол ассоциируется с безбашенным задором 60-х, веселыми вечеринками и нескончаемым оптимизмом. Кстати, в следующем сезоне дизайнеры обещают взрыв желтого цвета.
Вы упорно трудились над созданием интерьера в индустриальном стиле, но слегка переусердствовали с количеством холодных материалов, из-за чего комната выглядит слишком неуютно, и в нее срочно необходимо внести нотку теплоты. Настенная полка в виде виноградной лозы – идеальный выход из ситуации. Она, как настоящая лоза, ползет вверх и вдоль фасада стены, и ее необычная форма украшает безжизненную бетонную стену.
Кто сказал, что полки всегда должны быть горизонтальными и располагаться только сбоку или сверху друг от друга? Если ваша задача созать необычный, запоминающийся интерьер, не стоит придерживаться старомодных правил из прошлого века. Пусть полки в вашей квартире висят как им вздумается. Главное, чтобы они не противоречили стилистике помещения и не теряли своей функциональности. Полюбоваться на необычные полки вы можете в одноименной Книге идей.
Иногда для создания контраста, требуется чуть больше, чем один предмет интерьера. В этом случае вам на помощь придут обои, разнообразие расцветок и фактур которых просто поражает воображение. Дизайнер спальной комнаты, представленной на изображении, решился на смелый шаг и, вместо привычных для спальни рюшечек и завитушек, повесил обои, узор которых состоит из тонких горизонтальных линий. Возможно, уснуть в такой комнате будет не так просто, зато после пробуждения вас обязательно посетит необычное для утренних часов чувство легкости и свежести.
Сейчас в моде экологичность, близость к природе и натуральные материалы. Все, что радует глаз вокруг дома, можно воспроизвести в самой квартире. Фотообои представляют собой идеальный элемент декора, когда речь заходит о соотношении стоимости и визуального эффекта, который они создают. Нежно-зеленый и светло-голубой ассоциируются с мягкостью и таинственностью леса, озерной водой, запахом весны и пробуждением природы.
Если вам наскучила одна и таже картина на стене, отклеить фотообои и заменить их на новые очень легко – еще одно неоспоримое достоинство этого элемента декора.
Давайте еще раз обратим внимание на освещение. Его декоративные возможности просто безграничны. В зависимости от количества света одно и тоже пространство может казаться больше или меньше по площади, теплее или холоднее по гамме, агрессивнее или спокойнее по настроению. В данном интерьере мы наблюдаем не только правильное сочетание естественного и искусственного света, но и правильно подобранный дизайн светильников, коричневые абажуры которых прекрасно комбинируют с цветовой гаммой кухни.