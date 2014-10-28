Во власти деталей: элементы декора, которые меняют все

Вы упорно трудились над созданием интерьера в индустриальном стиле, но слегка переусердствовали с количеством холодных материалов, из-за чего комната выглядит слишком неуютно, и в нее срочно необходимо внести нотку теплоты. Настенная полка в виде виноградной лозы – идеальный выход из ситуации. Она, как настоящая лоза, ползет вверх и вдоль фасада стены, и ее необычная форма украшает безжизненную бетонную стену.

Кто сказал, что полки всегда должны быть горизонтальными и располагаться только сбоку или сверху друг от друга? Если ваша задача созать необычный, запоминающийся интерьер, не стоит придерживаться старомодных правил из прошлого века. Пусть полки в вашей квартире висят как им вздумается. Главное, чтобы они не противоречили стилистике помещения и не теряли своей функциональности. Полюбоваться на необычные полки вы можете в одноименной Книге идей.