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Во власти деталей: элементы декора, которые меняют все

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Vlies fotobehang, Muurmode Muurmode Стены и полОбои
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Многим из нас знакома подобная ситуация – вы переехали в новую квартиру, красиво и функционально расставили мебель, вроде бы создали в интерьере желаемый стиль, но вас не покидает чувство, что чего-то не хватает. Если получившаяся композиция не совсем соответствует вашим представлениям об идеальном оформлении комнат, не спешите отчаиваться. Возможно, в интерьере не хватает всего лишь одной детали, которая оживит пространство. Давайте посмотрим на стильные предметы интерьера и аксессуары, способные правильно расставить графические акценты и подчеркнуть форму помещения.

Тени

Sky (lacelamp), Linlin et Pierre-Yves Jacques Linlin et Pierre-Yves Jacques Произведения искусстваКартины и принты
Linlin et Pierre-Yves Jacques

Sky (lacelamp)

Linlin et Pierre-Yves Jacques
Linlin et Pierre-Yves Jacques
Linlin et Pierre-Yves Jacques

Когда дело доходит до оформления стен, мы много времени уделяем подбору подходящего узора, но частенько забываем о том, что без надлежащего освещения настенный декор не будет выглядеть так, как мы себе его представляли. Небольшой светильник, абажур которого имеет прозрачные края, может в выгодном ракурсе представить повторяющийся узор на обоях, который без подходящей подсветки смотрелся бы несколько уныло.

Хорошее настроение

Edge Coffee Table homify Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
homify

Edge Coffee Table

homify
homify
homify

Этот потрясающий стол кажется совершил путешествие во времени и прибыл к нам прямо с фестиваля Вудсток. Если вам кажется, что оформление комнаты получилось слишком однотонным, почему бы не добавить немного красок. Такой стол ассоциируется с безбашенным задором 60-х, веселыми вечеринками и нескончаемым оптимизмом. Кстати, в следующем сезоне дизайнеры обещают взрыв желтого цвета.

Виноградные лозы

MALUS COMMUNIS , deFactStudio deFactStudio
deFactStudio

deFactStudio
deFactStudio
deFactStudio

Вы упорно трудились над созданием интерьера в индустриальном стиле, но слегка переусердствовали с количеством холодных материалов, из-за чего комната выглядит слишком неуютно, и в нее срочно необходимо внести нотку теплоты. Настенная полка в виде виноградной лозы – идеальный выход из ситуации. Она, как настоящая лоза, ползет вверх и вдоль фасада стены, и ее необычная форма украшает безжизненную бетонную стену. 

Кто сказал, что полки всегда должны быть горизонтальными и располагаться только сбоку или сверху друг от друга? Если ваша задача созать необычный, запоминающийся интерьер, не стоит придерживаться старомодных правил из прошлого века. Пусть полки в вашей квартире висят как им вздумается. Главное, чтобы они не противоречили стилистике помещения и не теряли своей функциональности. Полюбоваться на необычные полки вы можете в одноименной Книге идей.

Горизонтальные линии

Casa Paoli, Sammarro Architecture Studio Sammarro Architecture Studio Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Sammarro Architecture Studio

Sammarro Architecture Studio
Sammarro Architecture Studio
Sammarro Architecture Studio

Иногда для создания контраста, требуется чуть больше, чем один предмет интерьера. В этом случае вам на помощь придут обои, разнообразие расцветок и фактур которых просто поражает воображение. Дизайнер спальной комнаты, представленной на изображении, решился на смелый шаг и, вместо привычных для спальни рюшечек и завитушек, повесил обои, узор которых состоит из тонких горизонтальных линий. Возможно, уснуть в такой комнате будет не так просто, зато после пробуждения вас обязательно посетит необычное для утренних часов чувство легкости и свежести.

Близость к природе в четырех стенах

Vlies fotobehang, Muurmode Muurmode Стены и полОбои
Muurmode

Muurmode
Muurmode
Muurmode

Сейчас в моде экологичность, близость к природе и натуральные материалы. Все, что радует глаз вокруг дома, можно воспроизвести в самой квартире. Фотообои представляют собой идеальный элемент декора, когда речь заходит о соотношении стоимости и визуального эффекта, который они создают. Нежно-зеленый и светло-голубой ассоциируются с мягкостью и таинственностью леса, озерной водой, запахом весны и пробуждением природы. 

Если вам наскучила одна и таже картина на стене, отклеить фотообои и заменить их на новые очень легко –  еще одно неоспоримое достоинство этого элемента декора.

Освещение со всех сторон

Viocero Valpenta Olive VIOCERO КухняОсвещение
VIOCERO

Viocero Valpenta Olive

VIOCERO
VIOCERO
VIOCERO

Давайте еще раз обратим внимание на освещение. Его декоративные возможности просто безграничны. В зависимости от количества света одно и тоже пространство может казаться больше или меньше по площади, теплее или холоднее по гамме, агрессивнее или спокойнее по настроению. В данном интерьере мы наблюдаем не только правильное сочетание естественного и искусственного света, но и правильно подобранный дизайн светильников, коричневые абажуры которых прекрасно комбинируют с цветовой гаммой кухни.

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