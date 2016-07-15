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Как это возможно в миниатюрном пространстве?

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Дома в эклектичном стиле
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Размер дома не обязательно определяет качество жилья. Отличный пример этого – крошечный дом площадью 20 м² (6,2 х 4м) с высотой всего 2.6 м.

Но если грамотно использовать имеющееся пространство, то подобное жилище можно обустроить весьма интересно и уютно. Творческий дизайн интерьера и только самые необходимые вещи позволят жильцам в полной мере наслаждаться столь небольшим домом. Далее мы расскажем все подробности этого необычного строения. Кто знает – возможно, это именно то, что нужно вам?  

Небольшой дом в окружении природы

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Дома в эклектичном стиле
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Этот дом имеет колеса и номерные автомобильные знаки, потому при необходимости его совсем нетрудно переместить. На фото вы видите, что вокруг сооружения расположен живописный лес. И хоть дом достаточно мал, крошечная терраса и выносная мебель позволит вам насладиться природными красотами. 

Эффективное распределение пространства

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Дома в эклектичном стиле
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Внутренняя площадь дома составляет всего 20 м². Но, несмотря на это, внутри имеется спальня, кухня, столовая и гостиная зона. 

Рядом с кухней расположена лестница, взобравшись по которой можно оказаться на кровати. Такой подход позволяет сэкономить драгоценный сантиметры. Небольшое окно позволит наблюдать за всем, что происходит на улице. 

Внутренние стены и мебель состоят из натурального дерева, благодаря чему дом наполняется гармонией и уютом. Стоит отметить, что названный материал очень любим многими дизайнерами именно за его способность моментально преображать все вокруг. 

Функциональная кухня

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Дома в эклектичном стиле
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Хоть кухонная область в доме достаточно узкая, ее можно с уверенностью назвать функциональной. Место для хранения всяческих мелочей удачно расположено внизу. Над рабочей зоной видим технику и различную утварь. 

Компактная столовая зона

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Дома в эклектичном стиле
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Столовая зона находится сразу напротив кухни. Она состоит раскладного столика, который легко убирается за ненадобностью. Это позволяет расширить пространство и не загромождать его.  Благодаря большим окнам и двери со стеклом, эта область щедро наполняется естественным светом. 

Уютная гостиная

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Дома в эклектичном стиле
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

В небольшой, но уютной гостиной расположен стильный диван с яркими подушками, а также книжная полка. Это пространство довольно узкое, но даже здесь можно приятно проводить вечера за чтением любимых произведений. 

Лестница

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Дома в эклектичном стиле
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Посмотрите, как можно незаметно хранить приставную лестницу, позволяющую попасть на второй этаж! Едва заметна, она служит дополнительны украшением интерьера.

Благодаря тому, что вся внутренняя отделка дома выполнена из дерева, каждый элемент смотрится целостно и пространство выглядит безупречно!

До и После: Редизайн дома в деревне
А что бы Вы посоветовали для организации пространства в миниатюрном доме?

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