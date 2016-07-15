Как это возможно в миниатюрном пространстве?

Внутренняя площадь дома составляет всего 20 м². Но, несмотря на это, внутри имеется спальня, кухня, столовая и гостиная зона.

Рядом с кухней расположена лестница, взобравшись по которой можно оказаться на кровати. Такой подход позволяет сэкономить драгоценный сантиметры. Небольшое окно позволит наблюдать за всем, что происходит на улице.

Внутренние стены и мебель состоят из натурального дерева, благодаря чему дом наполняется гармонией и уютом. Стоит отметить, что названный материал очень любим многими дизайнерами именно за его способность моментально преображать все вокруг.