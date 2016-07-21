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10 креативных лестниц

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Luxury Staircase, Haldane UK Haldane UK Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Если вы считаете, что лестницы в доме нужны только для перемещения вверх и вниз, то эти проекты не для вас. Если же воспринимаете ее как деталь, украшающую  ваш дом – милости просим.

Лестница в вашем доме может играть поразительную роль в архитектурном преобразовании пространства. Homify подобрал десять идей, разработанных дизайнерами из разных стран. Следуйте за нами и вдохновляйтесь!

​1. Итальянское шале

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

Этот потрясающий проект шале от итальянской фирмы ARCHSTUDIODESIGN выглядит очень люксово. Комбинируя простую деревянную лестницу со стеклянными перилами в стиле минимализм, можно добиться многого!

2. Очаровательные изгибы

Luxury Staircase, Haldane UK Haldane UK Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Haldane UK

Luxury Staircase

Haldane UK
Haldane UK
Haldane UK

В некоторых современных домах внутренние лестницы напоминают декорации к фантастическим фильмам на космическую тему. Изогнутые дугообразные перила из стекла и металла, сходясь в самом начале, к середине лестницы расширяются в пространстве и снова сужаются на верхнем этаже, придавая футуристический образ всему помещению.

3. Великолепная стеклянная лестница

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

Эта открытая лестница из закаленного многослойного стекла создана лондонскими дизайнерами. Стеклянные ступени закреплены в стене, отсутствие перил визуально делает конструкцию невесомой, а светодиодная лампа на белом фоне придает этой части дома космический вид. Деревянные элементы вокруг лестницы подчеркивают эффектную конструкцию, делая ее необычайно стильной.

4. Лестница и аквариум

Helical glass staircase around giant fish tank Diapo Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Diapo

Helical glass staircase around giant fish tank

Diapo
Diapo
Diapo

Эта удивительная лестница выходит за рамки обыденного, являясь настоящим произведением искусства. Конструкция со спиральными ступенями и винтообразными перилами, огибающими большой цилиндрический аквариум, расположена в самом центре гостиной. Прочное прозрачное стекло позволяет  любоваться подводной флорой и фауной из каждого угла комнаты. Грамотно установленные светодиодные светильники создают удивительную атмосферу.

5. Элегантность черного

Spiral staircase to the mezzanine Railing London Ltd Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Railing London Ltd

Spiral staircase to the mezzanine

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

Эта винтовая лестница служит доказательством того, что некоторым проектам суждено бессмертие. Классическая комбинация ступеней из дерева и черного обрамления выглядит элегантно при любом освещении. Искусная имитация кирпича, деревянный пол и отделанный древесиной потолок придают помещению весьма изысканный вид.

6. Арт-студия

Glass House, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Martin Gardner Photography

Glass House

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

Обилие солнечного света в помещении вынуждает располагать предметы так, чтобы поберечь чувствительность глаз. Использование непрозрачных декоративных элементов – отличный пример того, как работают свет и тень. Простая лестница была дополнена стеклом на месте перил, позволяя конструкции лучше интегрироваться в пространство. Четкость и простота линий, стеклянные пластины  на потолке делают помещение похожим на художественную галерею.

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7. Творческий кубизм

Canford Cliffs, Poole, Dorset, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
David James Architects &amp; Partners Ltd

Canford Cliffs, Poole, Dorset

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

Если вы предпочитаете дом в стиле современного минимализма с элементами геометрического декора, лестница является отличным способом дополнить пространство. Светодиодная подсветка деревянных ступеней придает весьма современный вид конструкции, подчеркивая игру света и теней.

8. Многофункциональная красота

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets., Buscott Woodworking Buscott Woodworking Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Buscott Woodworking

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets.

Buscott Woodworking
Buscott Woodworking
Buscott Woodworking

В приемах использования  пространства, современная архитектура становится все совершенней. Под этой, прямо таки, королевской  лестницей осталось много незаполненного места. Чтобы придать функциональность красоте, авторы проекта разместили открытые полки, которые хозяева дома могут использовать по своему усмотрению. В результате получили современный и стильный дизайн помещения с дополнительными местами для хранения.

9. Не только функциональность

Mermaids - A home by the sea, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Белый
Trewin Design Architects

Mermaids – A home by the sea

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Передвижение по ступеням лестницы можно превратить в весьма интересное и познавательное занятие. Здесь мы видим лестницу-галерею с картинами, размещенными по боковым стенам. Темные рамы контрастируют со светлым фоном. Набор прямоугольных световых люков на потолке обеспечивает дополнительное освещение, умело улучшая светлое пространство. Просто, как все гениальное!

10. Для дополнительного освещения

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk Nash Baker Architects Ltd Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево
Nash Baker Architects Ltd

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Подводя итог рассмотрению креативных идей длялестниц в доме, можем  предложить вам добавить светодиодные лампы, встроенные в зазор между ступенями и боковой стенкой. Если на ваших ступенях нет такого зазора, можно использовать прозрачные шланги, которые смогут удерживать такой тип ламп. Результат от такой подсветки – просто волшебный.

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