10 креативных лестниц

Если вы считаете, что лестницы в доме нужны только для перемещения вверх и вниз, то эти проекты не для вас. Если же воспринимаете ее как деталь, украшающую ваш дом – милости просим.

Лестница в вашем доме может играть поразительную роль в архитектурном преобразовании пространства. Homify подобрал десять идей, разработанных дизайнерами из разных стран. Следуйте за нами и вдохновляйтесь!