10 креативных лестниц

Если вы считаете, что лестницы в доме нужны только для перемещения вверх и вниз, то эти проекты не для вас. Если же воспринимаете ее как деталь, украшающую ваш дом – милости просим.
Лестница в вашем доме может играть поразительную роль в архитектурном преобразовании пространства. Homify подобрал десять идей, разработанных дизайнерами из разных стран. Следуйте за нами и вдохновляйтесь!
Этот потрясающий проект шале от итальянской фирмы ARCHSTUDIODESIGN выглядит очень люксово. Комбинируя простую деревянную лестницу со стеклянными перилами в стиле минимализм, можно добиться многого!
В некоторых современных домах внутренние лестницы напоминают декорации к фантастическим фильмам на космическую тему. Изогнутые дугообразные перила из стекла и металла, сходясь в самом начале, к середине лестницы расширяются в пространстве и снова сужаются на верхнем этаже, придавая футуристический образ всему помещению.
Эта открытая лестница из закаленного многослойного стекла создана лондонскими дизайнерами. Стеклянные ступени закреплены в стене, отсутствие перил визуально делает конструкцию невесомой, а светодиодная лампа на белом фоне придает этой части дома космический вид. Деревянные элементы вокруг лестницы подчеркивают эффектную конструкцию, делая ее необычайно стильной.
Эта удивительная лестница выходит за рамки обыденного, являясь настоящим произведением искусства. Конструкция со спиральными ступенями и винтообразными перилами, огибающими большой цилиндрический аквариум, расположена в самом центре гостиной. Прочное прозрачное стекло позволяет любоваться подводной флорой и фауной из каждого угла комнаты. Грамотно установленные светодиодные светильники создают удивительную атмосферу.
Эта винтовая лестница служит доказательством того, что некоторым проектам суждено бессмертие. Классическая комбинация ступеней из дерева и черного обрамления выглядит элегантно при любом освещении. Искусная имитация кирпича, деревянный пол и отделанный древесиной потолок придают помещению весьма изысканный вид.
Обилие солнечного света в помещении вынуждает располагать предметы так, чтобы поберечь чувствительность глаз. Использование непрозрачных декоративных элементов – отличный пример того, как работают свет и тень. Простая лестница была дополнена стеклом на месте перил, позволяя конструкции лучше интегрироваться в пространство. Четкость и простота линий, стеклянные пластины на потолке делают помещение похожим на художественную галерею.
Если вы предпочитаете дом в стиле современного минимализма с элементами геометрического декора, лестница является отличным способом дополнить пространство. Светодиодная подсветка деревянных ступеней придает весьма современный вид конструкции, подчеркивая игру света и теней.
В приемах использования пространства, современная архитектура становится все совершенней. Под этой, прямо таки, королевской лестницей осталось много незаполненного места. Чтобы придать функциональность красоте, авторы проекта разместили открытые полки, которые хозяева дома могут использовать по своему усмотрению. В результате получили современный и стильный дизайн помещения с дополнительными местами для хранения.
Передвижение по ступеням лестницы можно превратить в весьма интересное и познавательное занятие. Здесь мы видим лестницу-галерею с картинами, размещенными по боковым стенам. Темные рамы контрастируют со светлым фоном. Набор прямоугольных световых люков на потолке обеспечивает дополнительное освещение, умело улучшая светлое пространство. Просто, как все гениальное!
Подводя итог рассмотрению креативных идей длялестниц в доме, можем предложить вам добавить светодиодные лампы, встроенные в зазор между ступенями и боковой стенкой. Если на ваших ступенях нет такого зазора, можно использовать прозрачные шланги, которые смогут удерживать такой тип ламп. Результат от такой подсветки – просто волшебный.