15 идей для современного сказочного сада

Мода невероятно изменчива: постоянно появляются новые тенденции или возвращаются хорошо забытые старые. Мы никогда не знаем, что будем носить завтра, но капризная мода не распространяется только на одежду – она также присутствует в каждом элементе нашей жизни: автомобили, дома, гаджеты и даже сады могут быть модными.
Оформление сада менялось с течением времени – настоящую революцию призвели работы ландшафтных дизайнеров, производителей садовой мебели и аксессуаров. Сегодня Homify поделится c вами классическими идеями для превращения любимого сада в современную сказку. Вдохновляйтесь!
Этот декоративный элемент никогда не выходит из моды. Дорожки, выложенные камнем, защитят вашу растительность и помогут гостям найти самые красивые места сада.
Природные элементы – это не только трава, цветы, деревья и кустарники. Это оформление сада природными материалами – древесиной, камнем, керамикой. Отлично смотрятся и очень функциональны каменные садовые дорожки, деревянные настилы и мебель.
Природа сада, как правило, имеет тенденцию идти против симметрии. Но вы вполне можете позволить себе декорировать садовую стену симметрично развешенными керамическими горшками с вьющимися растениями, и так же расставить садовую мебель.
Наслаждаться красотами любимого сада гораздо приятнее, сидя на удобной садовой мебели. Правильно подобранные диванчики, кресла и столы сделают ваш отдых умиротворенным. Из своего уютного уголка вы сможете наблюдать за играми детей и наслаждаться чашкой отличного чая.
Если ваш сад скрыт от нескромных взглядов, никто и ничто не мешает вам установить в нем джакузи. Вы сможете принимать массажную ванну, наслаждаясь единением с природой. Для оформления предпочтительней использовать древесину – она гармоничнее впишется в садовый ландшафт, чем плитка. Стоит также позаботиться о качестве воды.
Для украшения сада используйте цветочные горшки, но делайте это стильно. Очень интересное решение – геометричные формы, выложенные из камня и являющиеся как бы продолжением стены Сделайте ящики для цветов и папоротников; также интересно будут смотреться небольшие деревца и пальмы в больших керамических горшках.
Еще один способ создать современный сад с хорошей атмосферой – посадить высокие деревья или пальмы, в зависимости от того, хотите ли вы тропический стиль или классику. Это придаст новизну вашему саду и обеспечит защиту от жаркого солнца.
Если ваш сад оформлен в тропическом стиле, установите яркий пляжный зонт и пару шезлонгов. Представив себя на морском берегу, вы можете полноценно отдохнуть, не выходя из дома. Для полноты картины не составит проблемы добавить несколько пальм.
Если вы с семьей и друзьями любите проводить время в саду, хорошей идеей может стать садовый бар. Таким образом, вам не придется постоянно возвращаться в дом за угощением, а сама креативная идея приведет гостей в восторг. Чтобы напитки дольше сохраняли свежесть, прикройте барную стойку пляжным зонтом.
Фонтаны, фонтанчики, искусственные ручейки и маленькие бассейны – традиционные классические элементы оформления садов. Современные материалы и возможности позволяют создавать источники, имитирующие всплески воды. Вы можете создать свой собственный пруд, декорируя бассейн речными камнями.
Если в вашем саду несколько источников или фонтанов, используйте простой дизайн и минималистское решение. Несмотря на небольшой объем воды, игра света превратит струи воды в бриллиантовые брызги, разлетающиеся по саду.
Если тени деревьев вам недостаточно, вы можете установить над зоной отдыха тент геометрической формы на гибких креплениях. Навес укроет вас от летнего зноя и спасет от дождя, позволяя любоваться природой на свежем воздухе.
Богемный стиль и органические природные материалы – основные элементы стиля бохо. Вам достаточно установить большой стол из грубой, минимально обработанной древесины, кованые светильники, добавить соответствующие стулья или кресла, кустарники в кадках и красивые цветы в горшках. Главное – не переусердствовать с растительностью, чтобы не превратить сад в английский. Продуманное освещение – и ваш райский уголок будет выглядеть замечательно и днем, и ночью.
Не забудьте об освещении вашего сада для создания теплой и дружественной атмосферы. Вы можете использовать подвесные или фиксированные светильники – выбор за вами. Ведь никто лучше хозяина не знает, что подходит для его сада.
Ни один большой сад не обходится без гриля. Он может быть выполнен из кирпича, стали или других материалов. Выделите в своем саду участок для барбекю и наслаждайтесь вкусной едой, общением с близкими и прекрасной природой.
У вас есть еще идеи? Поделитесь с нами.