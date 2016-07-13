15 идей для современного сказочного сада

Мода невероятно изменчива: постоянно появляются новые тенденции или возвращаются хорошо забытые старые. Мы никогда не знаем, что будем носить завтра, но капризная мода не распространяется только на одежду – она также присутствует в каждом элементе нашей жизни: автомобили, дома, гаджеты и даже сады могут быть модными.

Оформление сада менялось с течением времени – настоящую революцию призвели работы ландшафтных дизайнеров, производителей садовой мебели и аксессуаров. Сегодня Homify поделится c вами классическими идеями для превращения любимого сада в современную сказку. Вдохновляйтесь!