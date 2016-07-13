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15 идей для современного сказочного сада

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Contemporary Modern Family Garden, Rosemary Coldstream Garden Design Limited Rosemary Coldstream Garden Design Limited Сад в стиле модерн
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Мода невероятно изменчива: постоянно появляются новые тенденции или возвращаются хорошо забытые старые. Мы никогда не знаем, что будем носить завтра, но капризная мода не распространяется только на одежду – она также присутствует в каждом элементе нашей жизни: автомобили, дома, гаджеты и даже сады могут быть модными.

Оформление сада менялось с течением времени – настоящую революцию призвели работы ландшафтных дизайнеров, производителей садовой мебели и аксессуаров. Сегодня Homify поделится c вами классическими идеями для  превращения любимого сада в современную сказку. Вдохновляйтесь!

1. Садовые дорожки из камня

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Сад в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Этот декоративный элемент никогда не выходит из моды. Дорожки, выложенные камнем, защитят вашу растительность и помогут гостям найти самые красивые места сада.

2. Естественность

RESIDÊNCIA RMJ, Felipe Bueno Arquitetura Felipe Bueno Arquitetura Сад в стиле модерн
Felipe Bueno Arquitetura

Felipe Bueno Arquitetura
Felipe Bueno Arquitetura
Felipe Bueno Arquitetura

Природные элементы – это не только трава, цветы, деревья и кустарники. Это оформление сада природными материалами – древесиной, камнем, керамикой. Отлично смотрятся и очень функциональны каменные садовые дорожки, деревянные настилы и мебель.

3. Симметрия и эстетика

JARDIM DE INVERNO COM FONTES E ÁREA DE ESTAR, Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Зимний сад в стиле модерн
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Природа сада, как правило, имеет тенденцию идти против симметрии. Но вы вполне можете позволить себе декорировать садовую стену симметрично развешенными керамическими горшками с вьющимися растениями,  и так же расставить садовую мебель.

4. Садовая мебель

Jardín en Gràcia, ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme Сад в эклектичном стиле
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

Наслаждаться красотами любимого сада гораздо приятнее, сидя на удобной садовой мебели. Правильно подобранные диванчики, кресла и столы сделают ваш отдых умиротворенным. Из своего уютного уголка вы сможете наблюдать за играми детей и наслаждаться  чашкой отличного чая.

5. Гидромассаж на свежем воздухе

Residência Jardim Botânico 04 , Adoro Arquitetura Adoro Arquitetura Дома в стиле модерн Дерево Многоцветный
Adoro Arquitetura

Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura

Если ваш сад скрыт от нескромных взглядов, никто и ничто не мешает вам установить в нем джакузи. Вы сможете принимать массажную ванну, наслаждаясь единением с природой. Для оформления предпочтительней использовать древесину – она гармоничнее впишется в садовый ландшафт, чем плитка. Стоит также позаботиться о качестве воды.

6. Горшки для цветов

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Сад в стиле модерн
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Для украшения сада используйте цветочные горшки, но делайте это стильно. Очень интересное решение – геометричные формы, выложенные из камня и являющиеся как бы продолжением стены Сделайте ящики для цветов и папоротников; также интересно будут смотреться небольшие деревца и пальмы в больших керамических горшках.

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7. Новый уровень вашего сада

CASA WKT, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Сад в стиле модерн
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Еще один способ создать современный сад с хорошей атмосферой – посадить высокие деревья или пальмы, в зависимости от того, хотите ли вы тропический стиль или классику. Это придаст новизну вашему саду и обеспечит защиту от жаркого солнца.

8. Веселые детали

Proyectos Interiorismo, Seven Arquitectos Seven Arquitectos Сад в стиле модерн
Seven Arquitectos

Seven Arquitectos
Seven Arquitectos
Seven Arquitectos

Если ваш сад оформлен в тропическом стиле, установите яркий пляжный зонт и пару шезлонгов. Представив себя на морском берегу, вы можете полноценно отдохнуть, не выходя из дома. Для полноты картины не составит проблемы добавить несколько пальм.

10. Бар в саду

Muebles de Jardín, Mundo Garden Mundo Garden Сад Мебель Твердая древесина Эффект древесины
Mundo Garden

Mundo Garden
Mundo Garden
Mundo Garden

Если вы с семьей и друзьями любите проводить время в саду, хорошей идеей может стать садовый бар. Таким образом, вам не придется постоянно возвращаться в дом за угощением, а сама креативная идея приведет гостей в восторг. Чтобы напитки дольше сохраняли свежесть, прикройте барную стойку пляжным зонтом.

11. Бассейн с фонтаном

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Сад в стиле модерн
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Фонтаны, фонтанчики, искусственные ручейки и маленькие бассейны – традиционные классические элементы оформления садов. Современные материалы и возможности позволяют создавать источники, имитирующие всплески воды.  Вы можете создать свой собственный пруд, декорируя бассейн речными камнями.

12. Несколько фонтанчиков

Contemporary Modern Family Garden Rosemary Coldstream Garden Design Limited Сад в стиле модерн
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

Contemporary Modern Family Garden

Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

Если в вашем саду несколько источников или фонтанов, используйте простой дизайн и минималистское решение. Несмотря на небольшой объем воды, игра света превратит струи воды в бриллиантовые брызги, разлетающиеся по саду.

13. От солнца и дождя

Sonnensegel und textile Architektur. Erleben Sie ein völlig neues Raumgefühl mit unseren Sonnensegelkonzepten (wasserdicht, individuell, sturmsicher und schneefest). , aeronautec GmbH aeronautec GmbH Пруд в саду
aeronautec GmbH

aeronautec GmbH
aeronautec GmbH
aeronautec GmbH

Если тени деревьев вам недостаточно, вы можете установить над зоной отдыха тент геометрической формы на гибких креплениях. Навес укроет вас от летнего зноя и спасет от дождя, позволяя любоваться природой на свежем воздухе.

14. Бохо-шик

Contemporary Garden Design by London Based Garden Designer Josh Ward Josh Ward Garden Design Сад в стиле модерн Пластик Синий
Josh Ward Garden Design

Contemporary Garden Design by London Based Garden Designer Josh Ward

Josh Ward Garden Design
Josh Ward Garden Design
Josh Ward Garden Design

Богемный стиль и органические природные материалы – основные элементы стиля бохо. Вам достаточно установить большой стол из грубой, минимально обработанной древесины, кованые светильники, добавить соответствующие стулья или кресла, кустарники в кадках и  красивые цветы в горшках. Главное – не переусердствовать с растительностью, чтобы не превратить сад в английский. Продуманное освещение – и ваш райский уголок будет выглядеть замечательно и днем, и ночью.

15. Освещение

Terraza Chill Out, DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz Сад в тропическом стиле
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz

DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz

Не забудьте об освещении вашего сада для создания теплой и дружественной атмосферы. Вы можете использовать подвесные или фиксированные светильники – выбор за вами. Ведь никто лучше хозяина не знает, что подходит для его сада.

16. Гриль необходим!

PEQUENO JARDIM APARTAMENTO TÉRREO. SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Сад в стиле модерн
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Ни один большой сад не обходится без гриля. Он может быть выполнен из кирпича, стали или других материалов. Выделите в своем саду участок для барбекю и наслаждайтесь вкусной едой, общением с близкими и прекрасной природой.

У вас есть еще идеи? Поделитесь с нами.

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