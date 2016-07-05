21 доступная идея для оформления ванных комнат

В вашем доме действительно хорошая ванная комната? Значит, пренебрегать ее оформлением попросту неразумно. Функциональность помещения должна быть хорошо продумана – даже при небольшой площади необходимо пространство для передвижения. Важно также использовать качественные материалы, так как мы говорим о среде с повышенной влажностью. И, конечно, не в последнюю очередь, эстетическая красота.

Если вас интересует проект интересной ванной комнаты, Homify предлагает 21 идею для вдохновения.