Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

21 доступная идея для оформления ванных комнат

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design Ванная комната в стиле модерн
Loading admin actions …

В вашем доме действительно хорошая ванная комната? Значит, пренебрегать ее оформлением попросту неразумно. Функциональность помещения должна быть хорошо продумана – даже при небольшой площади необходимо пространство для передвижения. Важно также использовать качественные материалы, так как мы говорим о среде с повышенной влажностью. И, конечно, не в последнюю очередь, эстетическая красота. 

Если вас интересует проект интересной ванной комнаты, Homify предлагает 21 идею для  вдохновения.

1. Эффект камня в ванной комнате

Dachaufstockung eines Einfamilienhauses, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN Ванная комната в стиле модерн
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

Облицованная камнем стена в этой ванной комнате придает строгий элегантный вид помещению. Белая отделка стен и раковин усиливает эффект. Однако для маленьких ванных такой вариант решительно не подходит, так как камень будет создавать ощущение тесноты.

2. Романтическая ванная в мансарде

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign Ванная комната в скандинавском стиле
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

Это один из самых романтичных чердаков, и ванная комната в нем – не только роскошь. Примыкающий к спальне санузел оформлен деревом, а стеклянная кабинка душа и каменная ванна прекрасно сочетаются друг с другом.

3. Современная классика

Interior design "Hotel Abruzzi" - Roma, Arch. Lamberto Grutter Arch. Lamberto Grutter Ванная комната в стиле модерн
Arch. Lamberto Grutter

Arch. Lamberto Grutter
Arch. Lamberto Grutter
Arch. Lamberto Grutter

В этой ванной комнате примечательной является душевая кабинка, занимающая всю заднюю стенку. Для раковины была спроектирована и отстроена специальная ниша, позволяющая свободно проходить к душевой. Светлая плитка на стенах удачно контрастирует со стильной глянцевой черной мозаикой, помогая четко зонировать пространство.

4. Геометрическая ванная

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design Ванная комната в скандинавском стиле
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

В этой ванной светодиодная подсветка подчеркивает геометрию стен и дизайн мебели. Преобладание прямоугольных форм отражено не только в мебели, но и в оформлении стен большим зеркалом и плиткой. Двухцветное решение в светлых тонах придает всему помещению вид сдержанной элегантности.

5. Современное качество отделки

Ristrutturazione Appartamento sul Mare, Architetti Porto Cervo Architetti Porto Cervo Ванная комната в стиле модерн
Architetti Porto Cervo

Architetti Porto Cervo
Architetti Porto Cervo
Architetti Porto Cervo

Мелкая мозаичная плитка – тренд последних сезонов – может быть как яркой, контрастной, так и нежной. Бежевый цвет – классическое решение для ванной. Он создает в помещении теплую, спокойную атмосферу, позволяя расслабиться и получить максимум удовольствия от водных процедур.

6. Экономичная и современная ванная

Box doccia con porta scorrevole, GAL srl GAL srl Ванная комнатаВанны и душевые
GAL srl

GAL srl
GAL srl
GAL srl

Спасение для каждой маленькой ванной – душевая кабинка с раздвижными дверями, которые, возможно, уже есть в вашем доме. Она сделана из 8 мм закаленного стекла с профилями из нержавеющей стали. Оконные рамы в ванной комнате также из нержавейки.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Ванная комната в скандинавском стиле

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des Ванная комната в скандинавском стиле
Polygon arch&amp;des

Apartament OpenSpace

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Белая штукатурка стен, отделка деревом – все напоминает нам северные страны. Натуральный камень, зеленые растения и плетеные детали немного смягчают строгий интерьер, делая его более уютным и располагая к приятному времяпрепровождению. Мягкое освещение в древесном декоре выглядит особенно удачно, придавая интерьеру еще больше теплоты.

8. Ванная в цвете

Un appartamento in centro, Mario Ferrara Mario Ferrara Ванная комната в стиле модерн
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

В этой квартире, расположенной в самом центре Неаполя, ванная строилась через сочетание цвета и формы, преобладающих в конструкции пола. При этом смелые цветовые решения сочетаются с поистине спартанской сдержанностью, выраженной в лаконичном дизайне умывальников и зеркал. Ярким цветовым пятном является желтая дверца, частично прикрывающая шкафчики.

9. Шебби-шик для ванной

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Ванная в средиземноморском стиле
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Эта ванная комната выглядит, как сценическая декорация для исторической постановки. Выполнена она в лучших традициях стиля шебби, объединив грубые материалы, имитирующие старину, и нежную цветовую гамму. При этом интерьер лишен всего, что так не любят противники шебби-шика, а именно – избыточного декора а-ля «кукольный домик».

10. Рустикальный модерн

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño Ванная комната в рустикальном стиле
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

Ванная в деревенском стиле выглядит мило и уютно. Чтобы придать ей более современный вид, дизайнеры использовали панели, имитирующие каменную кладку, и объединили их с гладким светлым декором. Таким образом, стены не выглядят слишком тяжелыми и обстановка не становится гнетущей.

11. Душ и конфиденциальность

PIETRA E NUOVI INTONACI - BAGNO CASA P, Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi Ванная комнатаРаковины
Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto – casarmonia progetti e servizi

Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi
Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto – casarmonia progetti e servizi
Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi

Душевая кабинка в ванной комнате может быть прозрачной, но если мы хотим чувствовать себя более уединенно, можно использовать другие, совершенно непрозрачные материалы. Простой, но чрезвычайно удачный вариант – матовое стекло, отделяющее душевую кабинку от зоны туалета.

12. Ванная с совершенным пространством

Bagno Zona Note Casa Mazzara due, Alfonso D'errico Architetto Alfonso D'errico Architetto Ванная комната в стиле модерн
Alfonso D&#39;errico Architetto

Alfonso D'errico Architetto
Alfonso D&#39;errico Architetto
Alfonso D'errico Architetto

Мебель для ванной комнаты необходимо выбирать последовательно и внимательно, руководствуясь не только собственным вкусом и чувством стиля, но и функциональностью. Главное – не перегрузить пространство, сделав его неудобным и переполненным.

13. Ванная с перегородкой

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Ванная комната в стиле модерн
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Этот проект разработан на игре контрастов – снежно-белые стены, коричневые ставни на окне и пол цвета антрацита. Белый, однако, является лейтмотивом – это подчеркивается белоснежной стеной со сквозными прямоугольными отверстиями, отделяющей зону туалета от джакузи.

14.Эффективная простота

abitazione privata, Bologna, senzanumerocivico senzanumerocivico Ванная комната в скандинавском стиле
senzanumerocivico

senzanumerocivico
senzanumerocivico
senzanumerocivico

В этой ванной комнате преобладающим цветом является белый. Простые строгие линии раковины подчеркнуты хромированными деталями. Свет расположен так, чтобы придать воздушность этой маленькой, но функциональной комнатке. Чтобы интерьер не казался скучным, его несколько оживили скромными, но очень милыми аксессуарами.

15. Ванная с душевой кабинкой

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver Ванная в стиле лофт
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

В этой ванной комнате душевая кабина на всю ширину стены заменила собой классическую ванну. Как оказалось, это очень удобно. Большой отсек из стекла и металла что придает особый вид всему помещению. Четкость и простота линий, а также строгое сочетание черного и белого задают основное настроение, но задоринку в интерьер вносят контрастные детали – синяя сушилка и желтый коврик.

16. Гармоничная ванная

Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design Ванная комната в стиле модерн
ARCHILAB architettura e design

ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design

Феноменальное сочетание древесины и белого делает эту ванную комнату нереальной. Мысль архитекторов нашла воплощение в гармоничной игре контрастов, где классическая желтизна дерева подчеркивает благородную белизну стен и сантехники. Даже от фотографии веет легкостью, свежестью и комфортом.

17. Яркая свежесть

HOTEL VILLA VIGNOLA - VASTO (CH), CERAMICHE MUSA CERAMICHE MUSA Ванная комнатаДекор Глина
CERAMICHE MUSA

CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA

Этот проект для тех, кто очарован простой и солнечной атмосферой  типичных средиземноморских домов. Стены ванной покрыты небольшой керамической плиткой с веселыми стилизованными цветочными узорами. Эффект усиливается напольным кафелем бирюзового цвета, напоминающим море. Ванная приобретает свежую, яркую и легкую атмосферу.

18. Ванная без кафеля

Viviendas Centro Histórico Valencia, Singularq Architecture Lab Singularq Architecture Lab Ванная комната в стиле модерн
Singularq Architecture Lab

Singularq Architecture Lab
Singularq Architecture Lab
Singularq Architecture Lab

Оставляя в части стены открытую кирпичную кладку, дизайнеры создали весьма интересное и смелое решение. Кирпичный прямоугольник в белизне стены, зеркало с подсветкой, геометрия линий – изысканная простота здесь сочетается с некоторой претензией, вызовом.

19. Средиземноморская ванная

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Еще одно предложение в средиземноморском стиле выглядит свежо и сбалансировано. Сине-белые полосы отделки подчеркивают свежую белизну стен и нежный бежевый оттенок кафеля в душе. Контрастная полоса из мозаики выполняет зонирующую функцию, а также придает интерьеру некоторую игривость.

20. Ванная с обоями

homify Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
homify

homify
homify
homify

Сегодня на рынке присутствует широкий ассортимент специальных обоев, изготовленных по особой технологии, делающей их устойчивыми к воздействию влаги. Такое настенное покрытие идеально подходит для ванных комнат и на кухонь, где всегда много влаги и пара. А вкус и чувство стиля подскажут вам наилучшие варианты для оформления вашей ванной.

21. Абсолютно белая ванная комната

Musterwohnung, Home Staging Bavaria Home Staging Bavaria Ванная комнатаЗеркала Белый
Home Staging Bavaria

Home Staging Bavaria
Home Staging Bavaria
Home Staging Bavaria

Трансформировать старую ванную комнату в современную, удобную и функциональную – дело трудное и затратное. Вы можете воспользоваться нашим советом и оформить помещение в строгом белом – это упростит работу, а конечный результат будет выглядеть стильно и лаконично. Если интерьер вдруг покажется вам скучным, вы всегда сможете разнообразить его красочным декором – благо, в ванной комнате роль ярких аксессуаров могут сыграть даже банальные полотенца, банные губки и прозрачные флаконы с разноцветными шампунями.

Летний домик с размахом
А какая идея из представленных выше понравилась Вам?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо