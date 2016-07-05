21 доступная идея для оформления ванных комнат

В вашем доме действительно хорошая ванная комната? Значит, пренебрегать ее оформлением попросту неразумно. Функциональность помещения должна быть хорошо продумана – даже при небольшой площади необходимо пространство для передвижения. Важно также использовать качественные материалы, так как мы говорим о среде с повышенной влажностью. И, конечно, не в последнюю очередь, эстетическая красота.
Если вас интересует проект интересной ванной комнаты, Homify предлагает 21 идею для вдохновения.
Облицованная камнем стена в этой ванной комнате придает строгий элегантный вид помещению. Белая отделка стен и раковин усиливает эффект. Однако для маленьких ванных такой вариант решительно не подходит, так как камень будет создавать ощущение тесноты.
Это один из самых романтичных чердаков, и ванная комната в нем – не только роскошь. Примыкающий к спальне санузел оформлен деревом, а стеклянная кабинка душа и каменная ванна прекрасно сочетаются друг с другом.
В этой ванной комнате примечательной является душевая кабинка, занимающая всю заднюю стенку. Для раковины была спроектирована и отстроена специальная ниша, позволяющая свободно проходить к душевой. Светлая плитка на стенах удачно контрастирует со стильной глянцевой черной мозаикой, помогая четко зонировать пространство.
В этой ванной светодиодная подсветка подчеркивает геометрию стен и дизайн мебели. Преобладание прямоугольных форм отражено не только в мебели, но и в оформлении стен большим зеркалом и плиткой. Двухцветное решение в светлых тонах придает всему помещению вид сдержанной элегантности.
Мелкая мозаичная плитка – тренд последних сезонов – может быть как яркой, контрастной, так и нежной. Бежевый цвет – классическое решение для ванной. Он создает в помещении теплую, спокойную атмосферу, позволяя расслабиться и получить максимум удовольствия от водных процедур.
Спасение для каждой маленькой ванной – душевая кабинка с раздвижными дверями, которые, возможно, уже есть в вашем доме. Она сделана из 8 мм закаленного стекла с профилями из нержавеющей стали. Оконные рамы в ванной комнате также из нержавейки.
Белая штукатурка стен, отделка деревом – все напоминает нам северные страны. Натуральный камень, зеленые растения и плетеные детали немного смягчают строгий интерьер, делая его более уютным и располагая к приятному времяпрепровождению. Мягкое освещение в древесном декоре выглядит особенно удачно, придавая интерьеру еще больше теплоты.
В этой квартире, расположенной в самом центре Неаполя, ванная строилась через сочетание цвета и формы, преобладающих в конструкции пола. При этом смелые цветовые решения сочетаются с поистине спартанской сдержанностью, выраженной в лаконичном дизайне умывальников и зеркал. Ярким цветовым пятном является желтая дверца, частично прикрывающая шкафчики.
Эта ванная комната выглядит, как сценическая декорация для исторической постановки. Выполнена она в лучших традициях стиля шебби, объединив грубые материалы, имитирующие старину, и нежную цветовую гамму. При этом интерьер лишен всего, что так не любят противники шебби-шика, а именно – избыточного декора а-ля «кукольный домик».
Ванная в деревенском стиле выглядит мило и уютно. Чтобы придать ей более современный вид, дизайнеры использовали панели, имитирующие каменную кладку, и объединили их с гладким светлым декором. Таким образом, стены не выглядят слишком тяжелыми и обстановка не становится гнетущей.
Душевая кабинка в ванной комнате может быть прозрачной, но если мы хотим чувствовать себя более уединенно, можно использовать другие, совершенно непрозрачные материалы. Простой, но чрезвычайно удачный вариант – матовое стекло, отделяющее душевую кабинку от зоны туалета.
Мебель для ванной комнаты необходимо выбирать последовательно и внимательно, руководствуясь не только собственным вкусом и чувством стиля, но и функциональностью. Главное – не перегрузить пространство, сделав его неудобным и переполненным.
Этот проект разработан на игре контрастов – снежно-белые стены, коричневые ставни на окне и пол цвета антрацита. Белый, однако, является лейтмотивом – это подчеркивается белоснежной стеной со сквозными прямоугольными отверстиями, отделяющей зону туалета от джакузи.
В этой ванной комнате преобладающим цветом является белый. Простые строгие линии раковины подчеркнуты хромированными деталями. Свет расположен так, чтобы придать воздушность этой маленькой, но функциональной комнатке. Чтобы интерьер не казался скучным, его несколько оживили скромными, но очень милыми аксессуарами.
В этой ванной комнате душевая кабина на всю ширину стены заменила собой классическую ванну. Как оказалось, это очень удобно. Большой отсек из стекла и металла что придает особый вид всему помещению. Четкость и простота линий, а также строгое сочетание черного и белого задают основное настроение, но задоринку в интерьер вносят контрастные детали – синяя сушилка и желтый коврик.
Феноменальное сочетание древесины и белого делает эту ванную комнату нереальной. Мысль архитекторов нашла воплощение в гармоничной игре контрастов, где классическая желтизна дерева подчеркивает благородную белизну стен и сантехники. Даже от фотографии веет легкостью, свежестью и комфортом.
Этот проект для тех, кто очарован простой и солнечной атмосферой типичных средиземноморских домов. Стены ванной покрыты небольшой керамической плиткой с веселыми стилизованными цветочными узорами. Эффект усиливается напольным кафелем бирюзового цвета, напоминающим море. Ванная приобретает свежую, яркую и легкую атмосферу.
Оставляя в части стены открытую кирпичную кладку, дизайнеры создали весьма интересное и смелое решение. Кирпичный прямоугольник в белизне стены, зеркало с подсветкой, геометрия линий – изысканная простота здесь сочетается с некоторой претензией, вызовом.
Еще одно предложение в средиземноморском стиле выглядит свежо и сбалансировано. Сине-белые полосы отделки подчеркивают свежую белизну стен и нежный бежевый оттенок кафеля в душе. Контрастная полоса из мозаики выполняет зонирующую функцию, а также придает интерьеру некоторую игривость.
Сегодня на рынке присутствует широкий ассортимент специальных обоев, изготовленных по особой технологии, делающей их устойчивыми к воздействию влаги. Такое настенное покрытие идеально подходит для ванных комнат и на кухонь, где всегда много влаги и пара. А вкус и чувство стиля подскажут вам наилучшие варианты для оформления вашей ванной.
Трансформировать старую ванную комнату в современную, удобную и функциональную – дело трудное и затратное. Вы можете воспользоваться нашим советом и оформить помещение в строгом белом – это упростит работу, а конечный результат будет выглядеть стильно и лаконично. Если интерьер вдруг покажется вам скучным, вы всегда сможете разнообразить его красочным декором – благо, в ванной комнате роль ярких аксессуаров могут сыграть даже банальные полотенца, банные губки и прозрачные флаконы с разноцветными шампунями.