​Идеи дизайна интерьера спальни 2016

В этой Книге Идей мы собрали для вас 11 идей для создания современной и модной спальни. Интерьер, который позволяет вам радоваться жизни, стремиться к новым высотам и ощущать себя счастливым человеком, бесценен, поэтому любое вложение в свою собственную спальню окупается практически моментально.
Добавить спальне очарования и дополнительных квадратных метров можно с помощью присоединения лоджии. 3-6 кв. метров могут стать будуаром, кабинетом, уголком для чтения, гардеробной, патио, мини-гостиной для подруг или детской игровой зоной.
Важной трендовой новинкой последних сезонов стала зеркальная мебель – комоды, прикроватные тумбочки, невидимые шкафы-купе, кофейные и туалетные столики с зеркальной отделкой выглядят очень люксово.
Зеркальная мебель пришла к нам из венецианских традиций, стала неотъемлемой частью стиля ар-деко, а затем и современного трендового интерьера. Есть три вариации данной мебелью: с растительными орнаментами в стиле антик (по венецианской традиции), с геометричной отделкой в стиле ар-деко и в стиле минимализм.
Шикарная атмосфера в стиле мастер-сьют в полной мере создается классическими элементами декора. Здесь такие стили как модерн, неоклассика, транситионал и ар-деко переплетаются и составляют модный трендовый интерьер. Потому вы не должны забывать про картины и другие предметы искусства, прикроватные тумбочки с лампами, изящную люстру или встроенную подсветку, вазу или скульптуру на тумбочке.
В современной спальне зона просмотра TV – это кровать либо дополнительная мягкая мебель в виде кресла или маленького диванчика возле кровати. А модуль под TV чаще всего представлен комодом под ним, специальным модулем в общем стиле интерьера или настенной панелью, куда интегрируется электроника.
Текстильное изголовье, которое часто является элементом отделки стен, а не кроватью, очень популярно в современном интерьере и уже является неотъемлемой его частью. Даже самый простой вариант сейчас в моде.
Интегрированная в стену система хранения – прекрасная возможность сделать маленькую комнату еще более похожей на мастер-сьют. Гардеробные системы, шкафы-купе, комоды – все это благодаря гипсокартону становится встроенной мебелью.
Отдельного внимания заслуживают маленькие встроенные полочки для декора. Они могут стать библиотекой, местом для вашей коллекции сувениров или аксессуаров.
Несколько типов подушек украшают кровать так, как тысяча софитов над ней. Выбирайте две для сна, две – дублирующие, для чтения и просмотра TV, а потом добавьте еще несколько (2-6) для декора. Они могут иметь пайетки, быть плюшевыми, иметь длинный ворс, а также быть разноцветными, с орнаментами или однотонными.
Небольшой пуфик, кресло у туалетного столика, диванчик перед кроватью – мягкая мебель в спальне мульти-функциональна и обязательно окупит ваши вложения.
Даже в спальне в стиле модерн или минимализм аксессуары в стиле ар-деко выглядят просто роскошно. В них есть не только гламурная нотка, но и классическое очарование спальни, в которой будто всегда праздник красоты.
Всего лишь один блок дверей-слайдеров со стеклянными экранами позволит сделать из обычной комнаты 9-11 кв. метров настоящий мини-пентхаус! Радиаторы отопления здесь переносятся на соседнюю стену, а в загородном доме могут и вовсе отсутствовать (с системой «теплого пола» или быть интегрированными в пол).
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