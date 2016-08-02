​Идеи дизайна интерьера спальни 2016

Несколько типов подушек украшают кровать так, как тысяча софитов над ней. Выбирайте две для сна, две – дублирующие, для чтения и просмотра TV, а потом добавьте еще несколько (2-6) для декора. Они могут иметь пайетки, быть плюшевыми, иметь длинный ворс, а также быть разноцветными, с орнаментами или однотонными.