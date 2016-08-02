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​Идеи дизайна интерьера спальни 2016

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Спальня в эклектичном стиле Серый
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В этой Книге Идей мы собрали для вас 11 идей для создания современной и модной спальни. Интерьер, который позволяет вам радоваться жизни, стремиться к новым высотам и ощущать себя счастливым человеком, бесценен, поэтому любое вложение в свою собственную спальню окупается практически моментально.

​Присоединение лоджии

ПОБЕРЕЖЬЕ ТОСКАНЫ GraniStudio Спальня в эклектичном стиле Бежевый
GraniStudio

ПОБЕРЕЖЬЕ ТОСКАНЫ

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

Добавить спальне очарования и дополнительных квадратных метров можно с помощью присоединения лоджии. 3-6 кв. метров могут стать будуаром, кабинетом, уголком для чтения, гардеробной, патио, мини-гостиной для подруг или детской игровой зоной.

​Зеркальная мебель

CASA MRE, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Спальня в стиле модерн Стекло Белый
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Важной трендовой новинкой последних сезонов стала зеркальная мебель – комоды, прикроватные тумбочки, невидимые шкафы-купе, кофейные и туалетные столики с зеркальной отделкой выглядят очень люксово.

Зеркальная мебель пришла к нам из венецианских традиций, стала неотъемлемой частью стиля ар-деко, а затем и современного трендового интерьера. Есть три вариации данной мебелью: с растительными орнаментами в стиле антик (по венецианской традиции), с геометричной отделкой в стиле ар-деко и в стиле минимализм.

​Атмосфера мастер-сьют

Bedroom 1 In:Style Direct Спальня в стиле модерн
In:Style Direct

Bedroom 1

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

Шикарная атмосфера в стиле мастер-сьют в полной мере создается классическими элементами декора. Здесь такие стили как модерн, неоклассика, транситионал и ар-деко переплетаются и составляют модный трендовый интерьер. Потому вы не должны забывать про картины и другие предметы искусства, прикроватные тумбочки с лампами, изящную люстру или встроенную подсветку, вазу или скульптуру на тумбочке.

​Модуль с TV

Master bedroom KAPRANDESIGN Спальня в эклектичном стиле Изделия из древесины Серый wallpaper,bedroom design
KAPRANDESIGN

Master bedroom

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

В современной спальне зона просмотра TV – это кровать либо дополнительная мягкая мебель в виде кресла или маленького диванчика возле кровати. А модуль под TV чаще всего представлен комодом под ним, специальным модулем в общем стиле интерьера или настенной панелью, куда интегрируется электроника.

​Текстильное изголовье

Bedroom by Moda Interiors, Perth, Western Australia Moda Interiors Спальня в стиле модерн
Moda Interiors

Bedroom by Moda Interiors, Perth, Western Australia

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Текстильное изголовье, которое часто является элементом отделки стен, а не кроватью, очень популярно в современном интерьере и уже является неотъемлемой его частью. Даже самый простой вариант сейчас в моде.

​Встроенный шкаф-купе

Нежная спальня Елена Марченко (Киев) Спальня в эклектичном стиле
Елена Марченко (Киев)

Нежная спальня

Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)

Интегрированная в стену система хранения – прекрасная возможность сделать маленькую комнату еще более похожей на мастер-сьют. Гардеробные системы, шкафы-купе, комоды – все это благодаря гипсокартону становится встроенной мебелью.

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​Ниши с полочками для декора

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Спальня в стиле модерн
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Отдельного внимания заслуживают маленькие встроенные полочки для декора. Они могут стать библиотекой, местом для вашей коллекции сувениров или аксессуаров.

​Разноформатные подушки

Traumhafte Schlafzimmer, 'zoeppritz since 1828' 'zoeppritz since 1828' Спальня в стиле модерн
&#39;zoeppritz since 1828&#39;

'zoeppritz since 1828'
&#39;zoeppritz since 1828&#39;
'zoeppritz since 1828'

Несколько типов подушек украшают кровать так, как тысяча софитов над ней. Выбирайте две для сна, две – дублирующие, для чтения и просмотра TV, а потом добавьте еще несколько (2-6) для декора. Они могут иметь пайетки, быть плюшевыми, иметь длинный ворс, а также быть разноцветными, с орнаментами или однотонными.

​Мягкая мебель у кровати

homify Спальня в эклектичном стиле Серый спальня,дизайн спальни,идеи для спальни,пастельные оттенки,пастельные цвета,освещение в спальни,оформление спальни,эклектика
homify

homify
homify
homify

Небольшой пуфик, кресло у туалетного столика, диванчик перед кроватью – мягкая мебель в спальне мульти-функциональна и обязательно окупит ваши вложения.

​Аксессуары в стиле ар-деко

Master bedroom detail LLI Design Спальня в классическом стиле
LLI Design

Master bedroom detail

LLI Design
LLI Design
LLI Design

Даже в спальне в стиле модерн или минимализм аксессуары в стиле ар-деко выглядят просто роскошно. В них есть не только гламурная нотка, но и классическое очарование спальни, в которой будто всегда праздник красоты.

​Панорамное остекление

Bedroom 02 In:Style Direct Спальня в стиле модерн
In:Style Direct

Bedroom 02

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

Всего лишь один блок дверей-слайдеров со стеклянными экранами позволит сделать из обычной комнаты 9-11 кв. метров настоящий мини-пентхаус! Радиаторы отопления здесь переносятся на соседнюю стену, а в загородном доме могут и вовсе отсутствовать (с системой «теплого пола» или быть интегрированными в пол).

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