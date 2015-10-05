Как подобрать жалюзи

Несмотря на появление множества различных видов светозащитных приспособлений для окон, жалюзи остаются очень популярными и востребованными сегодня. Более того, они совершенствуются, видоизменяются и приобретают новые характеристики.
Жалюзи представляют собой конструкцию из вертикальных или горизонтальных пластин – ламелей, пронизанных с обеих сторон крепкими нитями. Отдельные элементы закрепляются таким образом, чтобы иметь возможность проворачиваться и изменять степень проникновения солнечных лучей и потоков воздуха в комнату. Высота жалюзи может варьироваться не у всех моделей, бывают статичные образцы.
Сами ламели производятся из различных материалов – дерева, пластика, ткани, металла или бумаги. От этого, в большинстве случаев, и зависит конкретная стоимость той или иной модели, хотя нужно отметить общую демократичность ценовой политики этой категории товара. Также на цену готового изделия оказывает влияние качество механизмов, с помощью которых прокручиваются ламели и изменяется высота конструкции.
Существует три варианта монтажа жалюзи: горизонтальные модели крепятся непосредственно к окну или к верхней части оконного проема, а горизонтальные – к потолку. Самый распространенный – первый, учитывая простой демонтаж в последствии.
Жалюзи применяются для декора всех типов помещений. Главное – не прогадать с выбранным материалом и стилистикой изделия. Давайте посмотрим, какие жалюзи и как именно украшают те или иные окна.
Безусловно, балкон является местом, наиболее подверженным огромному количеству палящих солнечных лучей. Поэтому использование на его окнах жалюзи – вполне обоснованная мера. В зависимости от стилистики балконного помещения подбирают цвет изделия. Чаще всего отдают предпочтение светлым оттенкам – белому, молочному, бежевому. Что касается материала – то лучше выбирать традиционный пластик. Дело в том, что он совершенно не боится высоких температур, влажности и стойко выдержит все, что может произойти на балконе. Кроме того, балконные жалюзи требуют частого мытья, поскольку на них активно оседает пыль, летящая с улицы. А пластиковые ламели проще всего
купать и сушить после этой процедуры.
Для гостиной в стиле лофт придутся как нельзя кстати стильные жалюзи из темного дерева. Они не только подарят долгожданную защиту от солнца, но и станут настоящим украшением окна. В данном проекте от Дизайн студии ОЛЬГИ КОНДРАТОВОЙ наблюдается гармоничная связь жалюзи с элементами подвесного светильника, кирпичной кладкой на стене и мебелью. Обилие дерева и натуральных материалов в интерьере делает комнату невероятно уютной и современной. Особому настроению способствует использование статичных жалюзи, в которых можно регулировать только количество пропускаемых солнечных лучей, а высота остается неизменной – во все окно.
Современный интерьер с лаконичным дизайном отлично дополняют белые пластиковые жалюзи максимальной длины. Устремляясь в пол, они заменяют собой массивные шторы, в то же время оставляя пространство легким и воздушным. Окно выглядит вполне презентабельно и нарядно, без дополнительных трат и излишеств. Горизонтальное направление широких ламелей визуально расширяет оконный проем. Наполнение комнаты белой мебелью подчеркивает чистоту стилистики и делает дизайн целостным.
Очень удобно использовать жалюзи в кабинете или офисе. Часто в подобных помещениях стеклянными являются не только окна, но и двери со стенами также. Поэтому горизонтальные жалюзи из алюминия создадут более комфортную атмосферу для плодотворного труда. Когда возникнет потребность уединится – можно плотно закрыть их легким движение руки. Подберите стол и мебель аналогичной цветовой гаммы – и самый простой дизайн кабинета покажется вам совершенным.
Если у вас в доме имеется ванная комната с окном – не забывайте украсить его стильными жалюзи. Только взгляните, как длинные горизонтальные ламели вдоль ванной перекликаются с оттенками отдельных элементов комнаты. Выбрав бело-голубую гамму, вы подчеркиваете символизм свежести, воды и очищения. Поскольку в данной комнате всегда повышенная влажность, то жалюзи должны быть изготовлены исключительно из высококачественного пластика, на котором не появится плесень, грибок и разводы. Ванная комната в стиле модерн с голубоватыми жалюзи на окне – настоящий хит дизайнерской моды.
Если кому-то кажется, что жалюзи – это скучно и традиционно, тогда обратите внимание на данную модель. Игривые бусинки деликатно соединены между собой в длинные нити. Они закреплены и сгруппированы в вертикальные ламели, которые свисают до самого пола. Обратит внимание, что на самом окне присутствуют другая конструкция для защиты от света. Так что блестящие жалюзи выполняют скорее декоративную, чем пракичную роль. Это идеальный вариант для гламурных интерьеров, модных салонов и ресторанов. Подарите пространству немного роскоши и сияния, ведь это так просто!
Освежить интерьер и наполнить его сочными красками способны жалюзи выразительно оттенка. В данном случае, они перекликаются с обивкой мягкой мебели, расположенной вокруг стола. Это делает дизайн продуманным и привлекательным. Как видите, жалюзи расположены не только на окнах, но и на стеклянных дверях. Такое решение подарит вам возможность при желании спрятаться от посторонних глаз. Это отличный вариант для дачного домика, где свежий букет только что сорванных садовых цветов наполнит гармонией и ароматом столь светлую комнату. Природные мотивы пространства подчеркнут жалюзи из ткани с ненавящевыми узорами.
Деревянные жалюзи с широкими ламелями станут изюминкой комнаты в тропическом стиле. Интерьер названной стилистики должен быть наполнен только природными материалами, которые излучают спокойствие, гармонию и тепло. Именно с этими задачами справляются горизонтальные жалюзи естественного цвета. Окна, завешенные столь простыми, но функциональными конструкциями, подарят вам минуты долгожданной релаксации и моментально отвлекут от проблем окружающего мира.
Сторонников экодизайна также привлекут подобные жалюзи, ведь они соответствуют концепции и подходят к любому дизайну.
Для детской комнаты очень важна защита от постороннего света, ведь ребенок должен соблюдать режим. Поэтому жалюзи на окнах – прекрасная альтернатива гардинам и шторам. Они не только надежно изолируют комнату от лишнего света, но и не станут нагромождать пыль и бактерии. Достаточно протереть жалюзи влажной губкой – и они заблестят, как новые. Согласитесь – стирка и утюжка штор потребует куда больше времени и средств. Постарайтесь вовлечь ребенка в процесс выбора жалюзи – ведь дизайн комнаты должен быть ему по душе. И не бойтесь экспериментировать с цветовой гаммой изделия – пусть окно выступает полноправной частью интерьера комнаты.
Элегантные жалюзи из разноцветных нитей станут центральным элементом в дизайне комнаты. Они легко вращаются и при надобности собираются с одной стороны. Конструкция такого украшения крепится непосредственно к потолку, поэтому следует хорошенько обдумать подобный вариант оконного убранства. Дело в том, что в случае демонтажа жалюзи нужно будет слегка подремонтировать потолок в тех местах, где крепились шурупы. А в остальном – ничего сложного. Эти горизонтальные жалюзи не склонны к выгоранию, их можно многократно стирать. Естественно, в интерьере комнаты должны быть и другие вещи синего или зеленого цвета, чтобы сочетаться с такими необычными ниточками-жалюзи.
Больше интересных вариантов для украшения окон в вашей квартире можно найти в Книге идей
11 способов одеть’ ваши окна.