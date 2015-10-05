Как подобрать жалюзи

Несмотря на появление множества различных видов светозащитных приспособлений для окон, жалюзи остаются очень популярными и востребованными сегодня. Более того, они совершенствуются, видоизменяются и приобретают новые характеристики.

Жалюзи представляют собой конструкцию из вертикальных или горизонтальных пластин – ламелей, пронизанных с обеих сторон крепкими нитями. Отдельные элементы закрепляются таким образом, чтобы иметь возможность проворачиваться и изменять степень проникновения солнечных лучей и потоков воздуха в комнату. Высота жалюзи может варьироваться не у всех моделей, бывают статичные образцы.

Сами ламели производятся из различных материалов – дерева, пластика, ткани, металла или бумаги. От этого, в большинстве случаев, и зависит конкретная стоимость той или иной модели, хотя нужно отметить общую демократичность ценовой политики этой категории товара. Также на цену готового изделия оказывает влияние качество механизмов, с помощью которых прокручиваются ламели и изменяется высота конструкции.

Существует три варианта монтажа жалюзи: горизонтальные модели крепятся непосредственно к окну или к верхней части оконного проема, а горизонтальные – к потолку. Самый распространенный – первый, учитывая простой демонтаж в последствии.

Жалюзи применяются для декора всех типов помещений. Главное – не прогадать с выбранным материалом и стилистикой изделия. Давайте посмотрим, какие жалюзи и как именно украшают те или иные окна.