Пожалуй, самым древнейшим способом приготовления пищи, дошедшим до наших дней, является открытый огонь. И как нельзя лучше, для этого способа подходят мангалы. Они имеют разнообразие не только в технических решениях, но и в эстетике внешнего вида. Как выбрать мангалы для дачи правильно, давайте поговорим в этой Книге идей.
Среди мангалов весьма широкое распространение приобрели стационарные варианты этого приспособления для готовки пищи. Как правило, такие разновидности исполнения мангалов, это уже далеко не просто жаровня для мяса, с раскрасневшимися угольками в металлическом коробе. Это полноценные, многоуровневые конструкции, которые могут быть выполнены с витиеватыми элементами декора, а могут представлять собой простоту форм и линий. Однако обобщает их одно – сочетание функциональности по основному предназначению и эстетическое наполнение экстерьерного пространства. Как выбрать мангалы для дачи такого типа, чтобы они гармонично вписались в общий дизайн? Не стоит волноваться, такие конструкции замечательно впишутся в экстерьер абсолютно любого приусадебного участка. Благодаря тому, что место для разведения огня с жаровней спрятано во внутренний портал, мангал приобретает скорее вид камина или русской печи, из какой-то доброй бабушкиной сказки. Такой элемент живописно дополнит как открытое пространство дачного двора, так и пространство беседки. Сидя где-то неподалеку от такой современной печи, можно будет и на свежем воздухе, в полной мере ощутить особый уют домашнего очага, в сочетании с аппетитным ароматом готовящейся на жару пищи.
Вариаций на тему дизайнерских решений проектирования мангалов существует превеликое множество. Здесь нужно, прежде всего, ориентироваться на потребности самого пользователя этого приспособления. Для кого-то нелишним покажутся многочисленные дополнения к основному употреблению этого незаменимого помощника при готовке способом открытого огня, а кто-то и вполне довольствуется набором минимальных возможностей для жарки того же мяса, рыбы или тушения овощей. Как выбрать мангал для дачи, который подойдет именно вам? Если частно у вас бывают ситуации, когда нужно все и сразу, да к тому же в месте вашего отдыха в большом количестве расположились изрядно проголодавшиеся гости, на выручку приходят многофункциональные конструкции.
Устройство их, неискушенному пользователю может поначалу показаться загадочным механическим монстром – трансформером, с множеством ручек, шарниров и шестеренок, на которых вращаются и поворачиваются чаши разных диаметров и форм. Но, преимущества такой конструкции станут очевидны уже при первой готовке. Неоспоримым плюсом таких мангалов является широкий диапазон их применения. Ведь на такой жаровне можно одновременно готовить несколько блюд сразу и разными способами. Это и жарка, тушение и даже копчение. Что позволит приготовить одновременно много разнообразных блюд.
Если вы еще не знаете как выбрать мангал для дачи, тогда ознакомьтесь со следующей идей. Соорудить простейший мангал можно и из огнеупорного обработанного природного камня. Для этого не понадобится наличие сложных инженерных конструкционных решений, с дымоотводами, порталами размещения жаровни, архитектурными дополнениями и т. д. Устройство подобного мангала бесхитростно и неприхотливо. Для него понадобится лишь мощенная камнем площадка, например, часть той же самой террасы вашего дачного домика. На нее в несколько рядов в виде кольца выкладывается обработанный природный камень, устойчивый к высоким температурам и, можно сказать, место для приготовления еду готово к использованию. Сделанные по такому образцу мангалы для дачи по желанию можно украсить каким-либо тематическим орнаментом, например, рунами, что вместе с формой круга, с горящим в середине пламенем, придаст загадочности и символизма этому сооружению. А вечерами такая конструкция соберет вокруг себя всю семью, напоминая костер из детства, с потрескивающими дровами, с пекущейся на его углях картошкой и с долгими посиделками у огня. Мангал не потребует какого-то особого ухода и сможет прослужить в будущем ни один год.
Мясо, запеченное над углями на решетке или барбекю, излюбленное кушанье многих. А процесс его приготовления, как способ блеснуть своими кулинарными способностями, заодно и отдохнуть на лоне природы, импонирует и манит своей доступностью, особенно после трудовой недели.
Удобным приспособлением для готовки такого мяса послужит мангал с регулируемым изменением высоты решетки. Представляя собой цилиндр с чашей для разведения огня, вверху такой мангал имеет закрепленную на цепи решетку, которая посредством простого механизма поднимает и опускает решетку над жаровней на требуемую высоту. Как выбрать мангалы для дачи, которые подойдут любителям барбекю? Есть специальные конструкции, предназначенные для жарки барбекю. Они станут прекрасным помощником в организации досуга и отдыха, с приготовлением любимого блюда на загородном пикнике или заднем дворе вашего дома.
Как выбрать мангал для дачи людям непритязательным, без претензий на какие-то проявления ремесленного искусства? Ответ прост – имеются образцы и гораздо попроще, изготовленный в стиле минимализма. Как правило, они имеют классическую форму колеса, и изготовлены из нескольких металлических элементов, сваренных между собой, исключающих конструктивную многосложность. Они станут простым и надежным альтернативным вариантом замысловатым и искусно оформленным дачным мангалам. При необходимости такую конструкцию вполне под силу перекатить с места на место, разложить в его гнезде огонь и использовать его как жаровню или как обычный костер.
Порой, дачу хочется сделать каким-то особым, заповедным уголком, отличным от повседневности и обыденности. Как выбрать мангал для дачи в этом случае? Для таких целей можно использовать и оформление дачного мангала. И поможет в этом такой распространенный природный материал, как валунный камень. Кладка из него создаст ощущение средневековой атмосферы, а сама жаровня мангала, сооруженная из овальных валунов, подобно ритуальному кострищу из мира любимых фэнтезийных героев, соберет вокруг себя у огня ваших близких и гостей. Мангалы для дачи выполненные из валуна станут эффектным элементом для экстерьерного оформления территории вашего дачного оазиса. К тому же наши специалисты по ландшафтному дизайну могут подсказать множество других идей о том, как создать неповторимый интерьер в вашем саду.
Премиум класса
Как выбрать мангалы для дачи, которые подойдут большой компании? Самый распространенный тип мангалов, имеющий строгие геометрические формы, представляет собой прямоугольный короб из листовой стали, с невысокими бортиками. В середине закладываются дрова. Мангалы, сделанные по этому шаблону в зависимости от потребностей их использования, могут достигать и вполне крупных размеров. Такая конструкция с лихвой обеспечит жарким и дачный пикник в тесном семейном кругу и даже какое-нибудь праздничное мероприятие, с несколькими десятками гостей.
Как выбрать мангалы для дачи если в саду не так и много места? В таком случае подойдут переносные конструкции, пользующиеся огромной популярностью. Они могут выглядеть совершенно по-разному. Формы и размеры таких конструкций варьируются достаточно широко, начиная от прямоугольных металлических ящичков небольших размеров, до сравнительно больших, похожих на медные котлы или чаши. Несмотря на такие очевидные различия во внешнем дизайне, объединяет их одно – мобильность, возможность с легкостью перемещать мангал в любую точку, что позволит создать место отдыха с ароматным жарким или шашлыком на природе, в обычном дворе или на террасной площадке.
Для тех, кто придает серьезное значение стилю и эстетике в окружающих предметах и вещах, при выборе переносных мангалов предпочтительнее будет остановиться на мангалах в форме чаши. Такой мангал чем-то напоминает древний фолиант, словно сквозь время попавший к вам на пикник, прямо из древнего языческого храма.
В прохладное время года расположившись у такого мангала, можно будет не только вкусно и аппетитно поесть горячих, свежеприготовленных блюд, но и согреться от раскаленных металлических стенок чаши. Такая вещь отлично впишется в изысканный стиль, с акцентом на античность или антиквариат, с соответствующей окружающей обстановкой. Также вы можете ознакомиться с нашей Книгой идей о том, как с помощью плетеной мебели для загородных домов можно легко добавить изюминку в интерьер.