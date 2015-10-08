Как выбрать мангалы для дачи

Вариаций на тему дизайнерских решений проектирования мангалов существует превеликое множество. Здесь нужно, прежде всего, ориентироваться на потребности самого пользователя этого приспособления. Для кого-то нелишним покажутся многочисленные дополнения к основному употреблению этого незаменимого помощника при готовке способом открытого огня, а кто-то и вполне довольствуется набором минимальных возможностей для жарки того же мяса, рыбы или тушения овощей. Как выбрать мангал для дачи, который подойдет именно вам? Если частно у вас бывают ситуации, когда нужно все и сразу, да к тому же в месте вашего отдыха в большом количестве расположились изрядно проголодавшиеся гости, на выручку приходят многофункциональные конструкции.

Устройство их, неискушенному пользователю может поначалу показаться загадочным механическим монстром – трансформером, с множеством ручек, шарниров и шестеренок, на которых вращаются и поворачиваются чаши разных диаметров и форм. Но, преимущества такой конструкции станут очевидны уже при первой готовке. Неоспоримым плюсом таких мангалов является широкий диапазон их применения. Ведь на такой жаровне можно одновременно готовить несколько блюд сразу и разными способами. Это и жарка, тушение и даже копчение. Что позволит приготовить одновременно много разнообразных блюд.