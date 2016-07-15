10 террас с зоной для барбекю

А что если сделать круговую форму для вашего гриля? Неплохая идея, если вы хотите сделать что-то другое. Как вы знаете, разница не только эстетическая: варочная печь внутри этого воздушного шара будет другой, так что вы можете приготовить другие вещи, кроме типичных блюд.