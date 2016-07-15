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10 террас с зоной для барбекю

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA Сад в стиле модерн
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Многие мечтают у себя на террасе иметь удобную зону для барбекю. Здесь представлено 10 идей, как это можно воплотить, какие есть возможности. Давайте смотреть!

1. Функциональность

терраса студия Design3F Балкон и терраса в стиле модерн
студия Design3F

терраса

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

Эксперты из Design3f знают недостатки барбекю и потому создали дизайн так, что гриль интегрирован таким образом, как будто печь находится на открытом воздухе кухни. При этом боковая стенка имеет двойное преимущество.

2. Минималистский стиль

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Зимний сад в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Можно успешно применить эту идею – поместить гриль под защитой этого пространства. Такая идея подойдет для любого дома. Профессионалы, архитекторы, из Vismaracorsi знают об этом, и поэтому продемонстрировали этот невероятной дизайн, почти минималистский, где полностью защищен гриль от непогоды.

3. Колониальный стиль

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq Сад в стиле минимализм
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

Команде архитекторов из студии Pop пришлось адаптировать эту стильную колониальную террасу с барбекю, акцентом этого места. Классический и простой по структуре дымоход, а также плющ украшают эту местность.

4. Пышный вид

patio with raised sitting area and suspended brick barbecue Progressive Design London Сад в стиле модерн
Progressive Design London

patio with raised sitting area and suspended brick barbecue

Progressive Design London
Progressive Design London
Progressive Design London

Интересный имеет вид  этот гриль из обычных кирпичей. Это непроизвольное его размещение в наклонном положении – лицом к внутренней части дома: это простой и умный способ защитить угольки от ветров.

5. Простое барбекю

PH en Villa del Parque, PERSPECTIVA PERSPECTIVA Сад в стиле модерн
PERSPECTIVA

PERSPECTIVA
PERSPECTIVA
PERSPECTIVA

Интересный и простой вид у этого очаровательного барбекю, созданный профессионалами из Perspective. Все выглядит гармонично с нейтральностью стен и алюминиевой трубой, которая выходит наверх.

6. Инсталляция в стену

Casa Boedo, Bonomo&Crespo Arquitectura Bonomo&Crespo Arquitectura Сад в эклектичном стиле
Bonomo&amp;Crespo Arquitectura

Bonomo&Crespo Arquitectura
Bonomo&amp;Crespo Arquitectura
Bonomo&Crespo Arquitectura

Другой случай интегрирования барбекю представлен здесь. Он установлен в стену по задумке архитекторов Бономо и Креспо. Стоит отметить в этой прекрасной площадке для барбекю зону принятия пищи. Недалеко  находится и само барбекю.

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7. Осмотрительность

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Сад в стиле модерн
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

У некоторых нет беседки или специального места для барбекю. В таком случае можно применить предложенный вариант. Для данного варианта весьма полезно будет наличие раковины и столешницы.

8. Каменное барбекю

VIVIENDA VP, epb arquitectura epb arquitectura Сад в стиле модерн
epb arquitectura

epb arquitectura
epb arquitectura
epb arquitectura

Здесь представлено барбекю в деревенском стиле, но имеющее все же некоторые современные черты. Особенно оно хорошо смотрится на фоне красивого современного сада. Камень очень экономичен, не требует слишком много его использования.

9. Другой тип печи

Quinta privada, LAS MARIAS casa & jardin LAS MARIAS casa & jardin Сад в стиле модерн
LAS MARIAS casa &amp; jardin

LAS MARIAS casa & jardin
LAS MARIAS casa &amp; jardin
LAS MARIAS casa & jardin

А  что если сделать круговую форму для вашего гриля? Неплохая идея, если вы хотите сделать что-то другое. Как вы знаете, разница не только эстетическая: варочная печь внутри этого воздушного шара будет другой, так что вы можете приготовить другие вещи, кроме типичных блюд.

10. Хороший дизайн

CASA ANDRADA, METODO33 METODO33 Дома в стиле модерн
METODO33

METODO33
METODO33
METODO33

Барбекю с выходом в террасу является лучшим вариантом. Особенно, если пространство там очень удобное и просторное. Эффектными являются широта и высота дымохода: известно, что размер влияет на огонь. Это безошибочный дизайн.

Белоснежный интерьер в стильной оболочке

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