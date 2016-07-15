10 террас с зоной для барбекю

Многие мечтают у себя на террасе иметь удобную зону для барбекю. Здесь представлено 10 идей, как это можно воплотить, какие есть возможности. Давайте смотреть!
Эксперты из Design3f знают недостатки барбекю и потому создали дизайн так, что гриль интегрирован таким образом, как будто печь находится на открытом воздухе кухни. При этом боковая стенка имеет двойное преимущество.
Можно успешно применить эту идею – поместить гриль под защитой этого пространства. Такая идея подойдет для любого дома. Профессионалы, архитекторы, из Vismaracorsi знают об этом, и поэтому продемонстрировали этот невероятной дизайн, почти минималистский, где полностью защищен гриль от непогоды.
Команде архитекторов из студии Pop пришлось адаптировать эту стильную колониальную террасу с барбекю, акцентом этого места. Классический и простой по структуре дымоход, а также плющ украшают эту местность.
Интересный имеет вид этот гриль из обычных кирпичей. Это непроизвольное его размещение в наклонном положении – лицом к внутренней части дома: это простой и умный способ защитить угольки от ветров.
Интересный и простой вид у этого очаровательного барбекю, созданный профессионалами из Perspective. Все выглядит гармонично с нейтральностью стен и алюминиевой трубой, которая выходит наверх.
Другой случай интегрирования барбекю представлен здесь. Он установлен в стену по задумке архитекторов Бономо и Креспо. Стоит отметить в этой прекрасной площадке для барбекю зону принятия пищи. Недалеко находится и само барбекю.
У некоторых нет беседки или специального места для барбекю. В таком случае можно применить предложенный вариант. Для данного варианта весьма полезно будет наличие раковины и столешницы.
Здесь представлено барбекю в деревенском стиле, но имеющее все же некоторые современные черты. Особенно оно хорошо смотрится на фоне красивого современного сада. Камень очень экономичен, не требует слишком много его использования.
А что если сделать круговую форму для вашего гриля? Неплохая идея, если вы хотите сделать что-то другое. Как вы знаете, разница не только эстетическая: варочная печь внутри этого воздушного шара будет другой, так что вы можете приготовить другие вещи, кроме типичных блюд.